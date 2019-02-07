Эксперты посоветовали запасаться долларами и евро

Главным событием 7 февраля может стать обновление курсом доллара максимума с конца января, рассказал «РГ» Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Доллар может достигнуть отметки в 66 рублей, а курс евро может пробить уровень 75. Это связано с технической картиной, а также ожиданием того, что Банк России 8 февраля сохранит ключевую ставку без изменений.

Если смотреть на ближайшую перспективу, то существенного укрепления рубля в первом квартале ожидать не стоит. Федеральная резервная система (ФРС) намеревается поднять ключевую ставку не ранее лета, это дает Центробанку (ЦБ) возможность не ужесточать монетарную политику еще 4−5 месяцев.

Однако инфляция уже разгоняется, а значит, возможности для маневрирования ставкой у российского ЦБ сокращаются.

Следовательно, баланс интересов инвесторов будет постепенно смещаться в пользу валютных бумаг.

«На мой взгляд, сейчас более подходящее время для инвестиций в иностранную валюту, чем в ближайшие полгода», — уверен эксперт.

Между тем председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в январе предсказал отказ от доллара во всем мире — во время выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС он выразил мнение, что тенденция отказа стран мира от расчетов в долларах будет только нарастать.

Аналитики Сбербанка считают, что средний курс доллара в 2019 и 2020 году будет равен 65−70 рублям.

По прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара в 2019 году составит 63,9 рубля, в 2020 — 63,8 рубля.

В ноябре 2018 года российский рубль впервые с середины мая стал самой рискованной национальной валютой в мире.