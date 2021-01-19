Инфляция в Алтайском крае в 2020 году поставила рекорд

В декабре 2020 года инфляция в Алтайском крае составила 0,4%, а за полный год — 5,4%, говорится в материалах Алтайкрайстата. Инфляция в 2020 году стала максимальной с 2016 года.

Больше остальных в декабре и в целом в 2020 году в регионе росли цены на продукты. За последний месяц рост составил 0,7%, по итогам года — 7,5%.

Годовая инфляция на непродовольственные товары достигла 5,1%. Услуги в среднем подорожали на 2,6%.

В 2016 году уровень инфляции составлял 5,8%, в 2017 году упала до 1,8%, а в следующие два года цены в среднем выросли на 4,1% и на 3,3%, подчеркнул «Интерфакс».

Ранее altapress.ru писал, что в ноябре годовая инфляция в Алтайском крае выросла как на продукты, так и на непродовольственные товары и услуги. Основной региональный фактор ускорения инфляции — низкий урожай зерна по сравнению с прошлым годом.