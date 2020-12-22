В Алтайском крае ускорился рост цен на все

В ноябре годовая инфляция в Алтайском крае выросла как на продукты, так и на непродовольственные товары и услуги. Основной региональный фактор ускорения инфляции — низкий урожай зерна по сравнению с прошлым годом, считают специалисты алтайского отделения Сибирского ГУ Центробанка.

В ноябре годовая инфляция в регионе выросла до 5,2% после 3,9% в октябре. Это выше, чем в России и по Сибири.

Такая ситуация в регионе в основном связана с ослаблением рубля, ухудшением эпидобстановки, низким урожаем отдельных сельхозкультур и ростом мировых цен на продовольствие.

Какие продукты подорожали

В ноябре годовой прирост цен на продовольствие в крае значительно ускорился — до 7,2% после 5,1% в октябре.

Подорожали огурцы, апельсины, шоколад, груши, бананы, лимоны, кофе.

Сокращение посевов сахарной свеклы и более низкий объем текущего урожая привели к ускорению роста цен на сахар.

Продолжился рост экспортных котировок на масличные и пшеницу из-за активного спроса на мировом рынке.

Зерно , пшеница. Анна Зайкова

Снижение урожая подсолнечника в стране и пшеницы в крае привело к ускорению роста цен на подсолнечное масло и муку.

Увеличение темпов прироста цен на подсолнечный шрот и импортные составляющие кормовой базы привело к ускорению роста цен на яйца и замедлению снижения цен на куриное мясо. Цены на гречневую крупу замедлились.

Какие непродовольственные товары подорожали

Прирост цен на непродовольственные товары в ноябре ускорился до 5,0% в годовом выражении после 4,1% в октябре.

Выросли в цене телевизоры, замедлилось снижение цен на смартфоны, ускорился рост цен на легковые автомобили.

Повышенный спрос на фоне ухудшения эпидемической обстановки способствовал ускорению роста цен на жидкие чистящие и моющие средства, шампунь, поливитамины и термометры.

Антисептик.

На фоне роста мировых цен на золото в предыдущие месяцы увеличился годовой темп прироста цен на обручальные кольца из новых коллекций, поступивших в продажу.

Компенсация продавцами возросших транспортных расходов привела к росту цен на уголь для населения.

Переход на дистанционный режим работы и продление школьных каникул на две недели оказывали сдерживающее влияние на динамику спроса в целом. В этих условиях годовые темпы прироста цен на одежду и обувь оставались низкими, отметили специалисты ЦБ.

Какие услуги подорожали

Прирост цен на услуги в ноябре ускорился до 2,5% после 1,9% в октябре.

Произошел рост спроса и ускорение роста цен на услуги нянь, замедлилось снижение цен на авиабилеты и полисы ОСАГО.

ОСАГО. Михаил Хаустов

«Слабая динамика спроса из-за эпидемической ситуации в крае на фоне высокой заболеваемости коронавирусом способствовала сохранению темпа прироста цен на большинство услуг на уровне предыдущего месяца», — сообщили эксперты.

Ранее президент России Владимир Путин жестко раскритиковал главу федерального Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами.