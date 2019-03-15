Инфляция в России «пробила» 5-процентный рубеж

Регулятор объясняет рост показателя ослаблением рубля и ростом цен на нефти и нефтепродуктов, а также на аграрное сырье и овощи.
По прогнозу Банка России, инфляция достигнет локального максимума в марте-апреле. Дальше она будет снижаться и вернется к обозначенной руководством страны цели — около 4% - к первой половине 2020 года.
Текущий прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год — 5−5,5%.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказывала президенту Владимиру Путину, что уровень инфляции в России должен вернуться к целевому показателю 4% уже к середине 2019 года. При этом нынешний всплеск цен она считает умеренным.