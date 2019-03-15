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Экономика

Инфляция в России «пробила» 5-процентный рубеж

В феврале 2019 года инфляция возросла до 5,2%. Это на 0,2% больше, чем в январе, свидетельствую данные Центробанка.

Овощи в Барнауле, цены на начало марта 2019 года.
Овощи в Барнауле, цены на начало марта 2019 года.
Altapress.ru.

Регулятор объясняет рост показателя ослаблением рубля и ростом цен на нефти и нефтепродуктов, а также на аграрное сырье и овощи.

По прогнозу Банка России, инфляция достигнет локального максимума в марте-апреле. Дальше она будет снижаться и вернется к обозначенной руководством страны цели — около 4% - к первой половине 2020 года.

Текущий прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год — 5−5,5%.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказывала президенту Владимиру Путину, что уровень инфляции в России должен вернуться к целевому показателю 4% уже к середине 2019 года. При этом нынешний всплеск цен она считает умеренным.

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