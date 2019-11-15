Иностранцам упростят въезд в Алтайский край

Упрощенный порядок въезда реализуют в рамках федерального проекта «Экспорт услуг», который направлен на рост въездного туризма в Россию.
«Вопрос находится в стадии обсуждения и в скором времени будет рассмотрен в проектном комитете по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», список пилотных регионов может быть расширен," - сказала Никитина.
С августа 2017 года электронная виза действует для туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока и Калининградскую область.
С 1 октября заработал режим электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ранее altapress.ru писал, что с 1 января 2021 года в России планируют ввести единую электронную однократную визу для въезда иностранцев — соответствующее поручение подписал президент РФ Владимир Путин.