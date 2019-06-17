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Политика

Путин поручил ввести в России электронные визы

С 1 января 2021 года в России планируют ввести единую электронную однократную визу для въезда иностранцев — соответствующее поручение подписал президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
kremlin.ru

Электронные визы будут краткосрочными — до 16 дней, говорится в документе.

При этом они будут универсальными — их можно использовать для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

«Утвердите план правовых, технических и организационных мероприятий по введению данной визы и обеспечьте его исполнение», — цитирует «Коммерсант» поручение главы государства.

В перспективе электронная виза может стать многократной, отметил замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Пак. По его словам, планируется разработать мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформлять документы. Через программу также можно будет подавать заявку на получение визы и оплачивать расходы.

На сегодня однократной электронной визой сроком на восемь дней могут воспользоваться иностранцы, желающие посетить Дальневосточный федеральный округ, пишет ura.ru. Документы доступны для жителей 18 государств. С 1 июля похожий порядок будет действовать для Калининградской области.

Однако список стран, жители которых смогут воспользоваться таким документом, пока не утвержден.

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