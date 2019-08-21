Инвестиционный потенциал Алтайского края покажут в фильме с губернатором

Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций разместил на сайте госзакупок тендер на съемки имиджевого фильма и презентационного ролика. Они должны сформировать целостное представление об инвестиционной политике региона и обязательно сопровождаться словами губернатора.

Как говорится в техническом задании к закупке, в фильме расскажут об опыте частного инвестирования на территории края. Также он должен содержать «соответствующие комментарии губернатора Алтайского края, представителей деловых объединений и инвесторов».

Всего в фильме будет несколько разделов об условиях и предпосылках для инвестиционной деятельности. Например, выгодное экономико-географическое положение, кластерный подход в развитии территории, транспортная и инженерная инфраструктура, наличие развитых социальных институтов, разнообразие инфраструктуры отдыха и комфортная городская среда.

Продолжительность фильма должна быть 15−20 минут.

Презентационный ролик длиной 2−3 минуты будет на основе видеофильма.

На это выделяется 1,5 млн рублей. Фильм должен быть готов до 31 октября.

В августе «Алтайтурцентр» опубликовал тендер на съемку серии роликов о временах года в Алтайском крае. Снять зиму, весну, лето и осень в регионе подрядчик должен успеть до декабря 2019 года.