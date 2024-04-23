Инвесткопилка с процентами от государства: рассказываем о программе долгосрочных сбережений

ПДС — новый накопительно-сберегательный инструмент. Аналог банковского вклада/депозита. Он предусматривает следующее: человек делает взносы и получает за это бонусы от государства — что-то по типу кэшбека. А еще будут доходы с инвестиций.
«Это ваша надежная копилка. Вы можете откладывать в нее понемногу, а государство будет добавлять. Предусмотрен налоговый вычет. Получается, как кэшбек, только не от банка, а от государства», — подчеркнул замдиректора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич на вебинаре о ПДС, состоявшемся 22 апреля.
Управлять финансами будет один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Тот, с которым гражданин заключит договор. НПФ инвестирует вложенные средства и гарантирует доход. Туда же можно перевести свои средства в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС).
- Софинансирование от государства. К вложенным со своих доходов средств государство будет начислять бонусы — до 36 тыс. рублей в год. Правда, действует это предложение первые три года. Возможно, срок продлят, но данных пока нет. Итого пока можно получить от государства 108 тыс. рублей, внося на счет 3 000 рублей в месяц. Но можно вкладывать и больше — тогда будет выше доход от инвестиций.
- Приумножение средств. НПФ инвестирует ваши средства и зачисляет вам доходы. Доходы ниже, чем при игре на бирже, но здесь минимальные риски, потому что вкладываются в консервативные финансовые инструменты (например, облигации федерального займа, инфраструктурные облигации и т.д.).
- Страхование средств от государства. В рамках программы ваши средства будут застрахованы на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Максимальная сумма страхования — 2,8 млн рублей.
- Повышенный налоговый вычет. В ПДС можно получать налоговый вычет по повышенной ставке, если сумма взносов меньше 400 тыс. рублей в год. При ставке НДФЛ 13% максимальная сумма возврата составит 52 тыс. рублей в год. При желании эти деньги можно будет реинвестировать.
- Возможность забрать средства досрочно. Можно заранее снять деньги со счета при наступлении «особых жизненных ситуаций». Например, если участнику ПДС требуется дорогостоящее лечение (перечень болезней указан в законе) или в случае потери кормильца.
- «Разморозка» своих пенсионных накоплений. Пенсию, накопленную с 2014 года, можно будет перевести в ПДС. Так можно их активировать, пополнять самостоятельно и получить досрочно в особой ситуации.
- Эти деньги, в отличие от пенсии, можно передать по наследству.
Можно вкладывать свои средства с доходов.
Также можно единовременной выплатой перевести свои накопления в рамках ОПС.
Заключить такой договор с НПФ можно с 18 лет. Верхнего порога нет — можно вступить в ПДС и после выхода на пенсию. Но будут потери дохода от налогового вычета.
Оптимальный возраст вступления в программу — 25-30 лет. Это отметила директор Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на вебинаре о ПДС.
Нет, участие в программе добровольное.
Договор заключается минимум на 15 лет или до выхода на пенсию (55 лет для мужчин и 60 для женщин).
Получить деньги по истечении этого периода можно разными путями:
- Деньги от софинансирования государства и средств за счет ОПС выплачиваются ежемесячно — пожизненно или в срок не менее 10 лет. Гражданин сам выбирает один из двух способов начисления.
- Деньги от собственных вложений можно затребовать единовременной выплатой или получать также ежемесячно.
Если участник ПДС умирает до того, как получит все положенные выплаты, оставшиеся деньги получают наследники, указанные им при составлении договора. Если гражданин их не указал, то средства получают родственники в порядке очереди.
Однако это при условии, если гражданин не выбрал пожизненную систему выплат. В таком случае деньги не наследуются.
Можно копить в пользу третьих лиц. Например, детей. Но такую возможность реализует не каждый фонд.
Как заверяет Минфин России и Банк России, НПФ заточены под управление такого рода портфелями. Это не банки и не страховые организации. К тому же их деятельность строго регулируется со стороны государства. В ведомстве заверяют, что надежность НПФ на высоте.
Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации НПФ, на вебинаре о ПДС порекомендовал смотреть на условия в каждой организации, а не полагаться на рекламу. С точки зрения надежности все НПФ равноценны, подчеркнул спикер, однако тонкости условий программы могут отличаться. Стоит внимательно изучить сайты фондов и выбрать подходящий.
Сменить НПФ, кстати, тоже можно. Не рекомендуется делать это чаще, чем раз в пять лет.
- Софинансирование от государства гарантируют только первые три года. Этот срок могут и не продлить.
- ПДС мало добавляет людям с доходом выше 80 тыс. в месяц (около 3% бонусной доходности в год).
- Долго ждать до того, как можно получить сбережения.
Существуют и более традиционные методы накопления, реализуемые через банки:
- вклад;
- индивидуальный инвестиционный счет (ИИС);
- накопительное страхование.
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