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Экономика

Инвестор построит завод для переработки соды из Алтайского края

«РАТМ холдинг» бизнесмена Эдуард Тарана готов построить в Новосибирске завод по переработке природной соды для нужд стекольной промышленности, сообщает «Коммерсант». Компания владеет месторождением содосульфатного сырья в Михайловском районе Алтайского края.

Малиновое Озеро.
Малиновое Озеро.
commons.wikimedia.org, Romazan1973

Проект по строительству содового завода представили на инвестсовете при губернаторе Новосибирской области. Предприниматели предложили властям оказать помощь в подборе земельного участка для строительства на территории области.

Планируется, что мощность завода составит 60 тыс. тонн кальцинированной соды в год. Это позволит сибирским стеклозаводам снизить зависимость от содовых монополистов из европейской части страны, считают в «РАТМ холдинг».

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 1,3 млрд рублей. Срок реализации проекта — 3 года, а окупаемости — 7 лет.

Как ранее писал altapress.ru, Эдуард Таран, долгое время владевший рубцовским заводом «АлтТрак» и местной ТЭЦ, анонсировал запуск завода еще в 2019 году.

В 2018 году новосибирский завод стеклотары «Экран», входящий в круг бизнес-интересов Тарана, оформил договор аренды на земельный участок, примыкающий к одному из шести озер системы Танатар в Михайловском районе.

Инвестор провел исследования имеющегося содосульфатного сырья, отработал технологию его добычи. Технологию переработки сырья с последующим выпуском кальцинированной соды для новосибирцев разработали ученые из Томска.

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