Промышленный оптимизм. Какие инвестпроекты в Алтайском крае заявили руководители бизнеса и власти

На экспертном совете премии «Менеджер года» в промышленности и энергетике власть и бизнес рассказали о реализации целого ряда инвестиционных проектов, которые позволяют сделать вывод о хороших планах на будущее. Алтайские предприятия не просто выживают, как думают некоторые, а, наоборот, развиваются — открывают новые направления, закупают оборудование, модернизируют станки. Altapress.ru подготовил краткий обзор инвестпроектов, позволяющих сказать, что Алтайский край сегодня — это не только аграрный регион.

«Алтай-кокс»

В 2020 году на крупнейшем промышленном предприятии края завершен проект по внедрению технологии трамбования угольной шахты на пятой коксовой батарее. Стоимость проекта составила 4,8 млрд рублей.

По словам министра промышленности Алтайского края Вячеслава Химочки, эффективность и важность этого проекта трудно переоценить. С одной стороны, речь идет о повышении качества вырабатываемой продукции, с другой, — об улучшении экологической обстановки в Заринской зоне.

«Кучуксульфат»

В Благовещенском районе предприятие практически завершило строительство нового цеха ТЭЦ. Стоимость проекта составила 2,1 млрд рублей.

По словам Химочки, фактически речь идет о создании новой ТЭЦ, каких в нашем регионе не строили лет 20. Устаревшее энергооборудование было полностью заменено на новое, современное и энергоэффективное.

Как подчеркнул министр, реализация инвестпроекта позволит существенно улучшить технологические процессы на предприятии,

«Сибирь-Полиметаллы»

Компания не сворачивает большой инвестиционный проект стоимостью около 37 млрд рублей в Рубцовской зоне Алтайского края.

Объекты компании «Сибирь-Полиметаллы» в Алтайском крае. spm.test.ugmk.com

Как подчеркнул Вячеслав Химочка, инвестор направил в этом году около 2 млрд рублей в развитие Корбалихинского рудника и реконструкцию обогатительного комбината. В планах компании увеличить объем добычи руды до 1,5 млн тонн в год.

«Сибирская генерирующая компания»

Главный энергетический инвестор продолжает реализацию своих проектов по модернизации систем теплоснабжения в Барнауле (в 2020 году — 1,3 млрд рублей) и Рубцовске.

Но с 2021 года компания планирует зайти еще и в Бийск, который постановлением правительства РФ также будет отнесен к отдельной ценовой зоне. Все согласования о приходе СГК в наукоград на краевом уровне, а также в Минэнерго РФ уже получены.

В СГК проводятся программы газоочистки. Анна Зайкова

Как рассказал генеральный директор предприятия в Барнауле Игорь Лузанов, СГК рассчитывает реализовать в Бийске долгосрочный инвестиционный проект общей стоимостью около 1,8 млрд рублей. На первом этапе в зону ответственности СГК перейдут 35 котельных, часть из них будет переведена с угля на газ. Также планируется замена около 100 км тепловых сетей.

На 2021 год объем инвестиций в наукоград запланирован у СГК в размере 325 млн рублей.

Барнаульский завод РТИ

Благодаря поддержке регионального минпрома и инвестициям Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 124 млн рублей на заводе начинается реализация инвестпроекта по созданию производства прорезиненной ткани. Основная часть работ приходится на 2021 год.

Барнаульский завод АТИ

Как рассказал генеральный директор предприятия Артем Шамков, в ноябре на заводе возобновилось строительство двух новых цехов. Первый предназначен для создания производства спирально-навитых прокладок на основе графитовых материалов. Второй создается под производство безасбестового паронита.

По словам Шамкова, оба направления подразумевают внедрение новых технологий производства. На использование таких материалов сейчас переходят ведущие нефтегазовые компании страны.

Открытие нового цеха на заводе АТИ Анна Зайкова

«До пандемии мы планировали запустить эти цеха в начале в 2021 года. Сейчас сроки сдвинулись на лето следующего года», — признался Шамков.

Барнаульский завод кузнечно-прессового оборудования

Сергей Ферапонтов, руководитель предприятия, рассказал о том, что в 2020 году при поддержке краевого Фонда развития промышленности стартовал уникальный проект — изготовление тяжелых дисков и колес для крупной сельскохозяйственной техники. Диаметр дисков — от 25 до 54 дюймов. В России такую продукцию в настоящий момент никто не делает, подчеркнул Ферапонтов.

Объем инвестиций (652 млн рублей) позволит наладить выпуск около 80 тыс. стальных дисков в год.

Барнаульское предприятие планирует сотрудничать в этом направлении с «Ростсельмашем», «Минским тракторным заводом», «Петербургским тракторным заводом» и другими тяжеловесами рынка.

«Рубцовский завод запасных частей»

В начале крупный проект по созданию литейного производства был реализован на площадке «Рубцовского завода запасных частей». Мождность нового предприятия составила около 400 тонн качественного литься в месяц.

Литейное производство на Рубцовском заводе запасных частей. altairegion22.ru

Инвестпроект инициировали алтайские предприятия сельхозмашиностроения, объединенные в концерн «Алмаз». Создано 155 рабочих мест.

«Мартика»

По словам Вячеслава Химочки, в крае есть целый ряд инвестпроектов, старт которых был отложен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Один их них заявила в Барнауле компания «Мартика».

«Компания заявила строительство с нуля еще одного нового, современного, автоматизированного предприятия. Пока детали раскрыть не могу, но анонсирую этот проект, потому что мы его поддерживаем. В частности, оказываем содействие в поиске земельного участка и техприсоеднинения к сетям», — сказал министр на экспертном совете.

Компания «Мартика» выпускает товары для дома из пластика. Анна Зайкова

Стекольный проект

В Михайловском районе в следующем году может стартовать крупный проект по созданию производства кальцинированной соли — важного компонента для производства стекла. Заявленная мощность предприяти — около 50 тыс тонн в год.

Ранее о разработке этого месторождения заявлял завод «Экран», входящий в структуру «РАТМ-Холдинга»

«Алтайэнергосбыт»

Около 400 млн рублей намерена направить компания на реализацию проектов по повышению энергоэффективности алтайских промышленных предприятий. Как рассказал Александр Митрохов, заместитель генерального директор компании, инвестпроект имеет три направления, по которым энергетики готовы к взаимодействию с партнерами.

Первое — организация учета всех видов энергоресурсов на предприятиях. Второе — замена действующего энергооборудования на основе энергосервисных контрактов. Третье направление — развитие компетенция в сфере энергоменеджмента.

Подобную модернизационную программу «Алтайэнергосбыт» уже начал осуществлять на «Бийском котельном заводе».

Комментарии партнеров

Наталия Кочеткова,

заместитель управляющего по корпоративному и инвестиционному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае:

Экспертный совет по развитию промышленности и энергетике в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

— Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым. Мы работаем на финансовом рынке с 1993 года и развиваем все основные направления бизнеса классического универсального банка. Около 3 млн частных клиентов и более 200 тыс. предпринимателей выбрали «Открытие» своим финансовым партнером. У банка заключено соглашение о сотрудничестве с правительством Алтайского края. Мы являемся участником региональных программ развития и поддержки промышленности. Банк «Открытие» занимает 5 место среди российских банков по размеру капитала и 6 место по размеру активов, которые по итогам полугодия превысили 2,5 трлн рублей. По итогам 2019 года банк «Открытие» более чем втрое увеличил объем кредитов, выданных корпоративным клиентам — с 300 до 938 млрд рублей. Активно участвует в государственных программах поддержки МСП и имеет амбициозные планы по увеличению объемов кредитования. Помимо работы с традиционно приоритетными отраслями — жилищным строительством, нефтегазовым сектором, металлургией, энергетикой и химической промышленностью — банк существенно нарастил присутствие в кредитовании лесопромышленного комплекса и транспорта. Доля каждой из этих отраслей в портфеле выросла до уровня более 5%.

Ирина Бубенко,

региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле:

Региональный управляющий Альфа-Банка Ирина Бубенко. Дмитрий Лямзин.

— Наш банк активно работает с промышленными предприятиями Алтайского края в разных направлениях. В рамках поддержки банк оказывает помощь в подготовке договорной документации по ВЭД. Экспертиза специалистов банка высоко оценена компаниями, которые работают на валютном рынке. Мы предлагаем гибкие условия по установлению лимитов обращения наличных денежных средств, что помогает компаниям планировать не только финансовую, но и производственную деятельность. Отмечу, что банк оказывает поддержку не только самим компаниям, но и их сотрудникам, предлагая финансовые продукты и инструменты, которые позволяют ежедневно закрывать их потребности.

Римма Москвитина,

руководитель Центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП:

Римма Москвитина. Фото: Дмитрий Лямзин

— Центр поддержки экспорта Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства семь лет работает с ведущими компаниями Алтайского края. Главная цель Центра поддержки экспорта — продвижение компаний региона на зарубежные рынки и развитие несырьевого неэнергетического экспорта. Центр комплексно подходит к оказанию услуг и сопровождает предпринимателей на всех этапах экспортного проекта, начиная с анализа рынка и завершая заключением экспортного контракта.

Справка о партнёрах

Центр «Мой бизнес» — ключевой элемент и координатор всех объектов комплексной инфраструктуры поддержки сектора МСП. Он решает задачи финансовой помощи предпринимателям; помогает находить внутренние и экспортные рынки сбыта; популяризирует предпринимательскую деятельность и старается вовлечь в нее население; предоставляет необходимую информацию и оказывает другую комплексную помощь бизнесменам региона.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка. Около 3 млн частных клиентов и более 200 тысяч предпринимателей выбрали «Открытие» своим финансовым партнером. Банк входит в ТОП-5 Российских банков по размеру капитала и в ТОП-6 ведущих ипотечных банков страны. С начала года банк «Открытие» в целом по России втрое увеличил объемы ипотечного кредитования, выдав более 12 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 32 млрд рублей. На новых принципах проектного финансирования с эскроу-счетами совместно с банком «Открытие» строится 137 многоквартирных домов. По объему возводимых квадратных метров банк занял четвертое место в стране. ПАО Банк «ФК Открытие»