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Экономика

Ипотечникам рассказали о последствиях банковских санкций

Директор консультационного центра «Дом.РФ» Михаил Ковалев заявил РИА «Новости», что последние геополитические события могут затронуть ипотечников в России.

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

Ковалев отметил, что ситуация с внесением банков в санкционный список в основном не сказывается на ипотечных заемщиках, поскольку большинство кредитов выдано в рублях.

«Нюансы могут быть, только если валютная ипотека. Там могут быть либо задержки с переводом платежей, либо блокировка на счетах (на стороне банков-корреспондентов, которые находятся за пределами России). Таких заемщиков меньшинство, но им рекомендуем заранее делать платежи, чтобы понимать, что этот платеж точно дойдет. Если есть понимание, что что-то мешает прохождению платежа, можно искать альтернативный способ погашения кредита», — пояснил он.

Эксперт уточнил, что факт обесценивания рубля не влияет на договоренности между банком и заемщиком. Ипотечник должен погашать платежи вне зависимости от курса валюты, стоимости национальной валюты.

Если банк-кредитор обанкротился, то для заемщиков также ничего не меняется. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и новый кредитор уведомят заемщика о новых реквизитах, по которым нужно будет платить.

Что касается новых кредитных каникул, закон о которых приняли накануне, то Ковалев напомнил, что в прошлый раз, на фоне пандемии COVID-19, механизм себя хорошо зарекомендовал.

«С их помощью удалось поддержать большое количество людей, кредиторы научились работать с этим инструментом, сейчас уже понятны правила, как подавать заявления, как их рассматривать, как принимать по ним решения», — отметил эксперт.

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