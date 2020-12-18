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Экономика

Ипотечную «поправка Дькова» для многодетных семей одобрил Комитет Госдумы

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволит компенсировать многодетным семьям 450 тыс. рублей на ипотечный кредит для индивидуального строительства или покупку недостроенного дома, информирует агентство ТАСС.

В Государственной думе.
В Государственной думе.
duma.gov.ru

Напомним, что согласно закону № 157-ФЗ меры государственной помощи пока распространяются только на погашение ипотеки на покупку земли под индивидуальное строительство, но не на само возведение дома.

На это обратил внимание Павел Дьяков, о чем altapress.ru уже рассказывал в начале августа. Многодетный отец пришел к депутату Даниилу Бессарабову за помощью в решении важного в масштабах целой страны вопроса.

В Государственной думе.
В Государственной думе.
duma.gov.ru

Парламентарий совместно с депутатами Антоном Гетта и Ольгой Павловой официально внесли законопроект Государственную Думу. Инициативу поддержал Кабмин. А 22 декабря поправки рассмотрит уже Госдума.

В пояснительной записке к законопроекту предлагается уточнить цели займа, на которые распространяются меры государственной поддержки.

«Предусматривается, что целью ипотечного кредита может быть строительство объекта индивидуального жилищного строительства и приобретение объекта незавершенного строительства», — поясняется в записке.

Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
кадр из видео twitter.com/kremlinpool_ria.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что льготой уже воспользовались почти 50 тыс. российских семей.

Мишустин пояснил, что благодаря новым поправкам многодетные родители смогут использовать 450 тыс. господдержки не только на покупку или возведение индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору долевого участия. Кроме того, программа распространялась на ремонт или паевой взнос члена жилищно-строительного кооператива.

Справка

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

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