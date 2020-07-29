Иск к Путину, одобрение в Госдуме: разгорается скандал из-за детских выплат в 10 тысяч рублей

В стране еще действует ряд ограничительных мер и выплаты будут уместны к началу учебного года, заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.
По мнению депутата, сама постановка вопроса о повторной раздаче денег корректна. По его словам, эпидемия коронавируса в стране еще не закончилась и ряд предприятий еще не приступили к работе в нормальном режиме, а многие из граждан и вовсе оказались без работы, пишет PrimPress.
Петиция
Ранее на платформе Change.org была опубликована петиция с призывом к властям продлить детские выплаты на август. Под обращением подписались более 140 тыс. россиян, пишет ura.ru.
Выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет семьям выплатили в июне и июле. Большинство получателей материальной помощи от государства потратили деньги на на покупку детской мебели, игрушек и спорттоваров и гаджетов.
Коллективный иск
Между тем родители подали коллективный иск к Путину о нарушениях прав детей старше 16 лет.
«Указы президента нарушают федеральное законодательство, в том числе права и интересы детей в возрасте от 16 до 18 лет, установленные семейным законодательством», считают авторы иска.
В иске отмечается, что каждый ребенок имеет право «на образование, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства».
«Таким образом, детьми являются все несовершеннолетние граждане Российской Федерации, в том числе в возрасте от 16 до 18 лет, и они имеют равные права по сравнению с детьми младшего возраста», — говорится в документе.
Критика
Тем временем в комментариях развернулись жаркие споры. Пользователи разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает продление выплаты (таких большинство), и тех, кто критикует родителей, называя их «попрошайками».
«А не многовато будет? Потом на Новый год попросят на подарки, а нашим детям ничего, учатся в техникумах, тоже кушать хотят», «Президент, не хочешь помочь мне? Пенсионный возраст повысил, а здоровья в 60 лет на стройках работать нет. Мама — инвалид 1-й группы, требует круглосуточного ухода, а пособие по уходу — 1200 руб. Зато хорошо швыряете деньги направо и налево всем, кроме таких, как мы», «Ждут этих денег халявщики и лодыри. А пенсионеры 65+ и работали бы, но им запретили. А попробуйте, уважаемые министры, прожить на 10 000−12 000 рублей в месяц. Несправедливо», — пишут читатели.