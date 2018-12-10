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Экономика
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Исследование: россияне часто начинают с кредитов на машину или квартиру

Россияне в качестве первых кредитов зачастую выбирают займы на машину или квартиру. В этих сегментах более 18% заемщиков не имели кредитной истории, пишут «Известия».

Кредит.
Кредит.
СС0

По данным исследования, которое провели бюро кредитных историй «Эквифакс» и МФК «Займер», для 18,45% граждан первым в жизни долгом перед банком становится автокредит, для 18,33% — ипотека. 16,72% начинают кредитную историю с кредитной карты. Ссуду наличными в качестве первого кредита получают 11,85%, с микрозаймов — 3,6%.

Зампред «Локо-банка» Андрей Люшин пояснил, что ипотека и автокредиты лидируют среди первых займов, потому что их чаще всего оформляют люди достаточно обеспеченные, чтобы не брать долг на мелкие покупки.

Большинство заемщиков исправно платят ипотеку, в автокредитовании риск неплатежа выше, но есть залог в виде машины, которую банк может продать, поясняют эксперты. А вот клиенты МФО зачастую не могут вырваться из порочного круга и занимают снова и снова.

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