Исследование: россияне часто начинают с кредитов на машину или квартиру

По данным исследования, которое провели бюро кредитных историй «Эквифакс» и МФК «Займер», для 18,45% граждан первым в жизни долгом перед банком становится автокредит, для 18,33% — ипотека. 16,72% начинают кредитную историю с кредитной карты. Ссуду наличными в качестве первого кредита получают 11,85%, с микрозаймов — 3,6%.
Зампред «Локо-банка» Андрей Люшин пояснил, что ипотека и автокредиты лидируют среди первых займов, потому что их чаще всего оформляют люди достаточно обеспеченные, чтобы не брать долг на мелкие покупки.
Большинство заемщиков исправно платят ипотеку, в автокредитовании риск неплатежа выше, но есть залог в виде машины, которую банк может продать, поясняют эксперты. А вот клиенты МФО зачастую не могут вырваться из порочного круга и занимают снова и снова.