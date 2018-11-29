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29 ноября
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Экономика
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Вместо африканских магнатов заемщиками $12 млрд у ВТБ оказались резиденты Кипра

В исправленной банком ВТБ отчетности по распределению долгов между заемщиками из разных государств, числившийся за Центрально-Африканской республикой (ЦАР) кредит оказался перенесен на Кипр. Задолженность его резидентов перед ВТБ превысила 1 трлн рублей, передает РБК.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Судя по отчетности, резиденты Кипра оказались крупнейшими иностранными должниками ВТБ.

Их обязательства перед российским банком за III квартал выросли на 198 млрд рублей и в целом составили 1,016 трлн рублей. Такая цифра получается сложением задолженности, в опубликованной 27 ноября отчетности приписанной ЦАР, и самому Кипру.

Из новой отчетности также исчезло упоминание займов, выданных Папскому престолу Ватикана на сумму 10,9 млрд рублей, пишет polit.ru.

Ранее ЦБ РФ опубликовал квартальный финансовый отчет ВТБ, где говорилось о непогашенных кредитах, выданных банком разным странам. Напротив ЦАР значилась сумма в почти 802 миллиарда рублей (11,99 миллиарда долларов). На это обратило внимание агентство Reuters. Учитывая, что эта сумма более чем в шесть раз превышает годовой объем производства ЦАР.

Позднее ВТБ назвал операционной ошибкой выдачу кредита в $12 млрд африканской республике при кодировании стран. В правительстве ЦАР отметили, что информация о кредите выглядит «неубедительно».

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