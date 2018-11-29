Вместо африканских магнатов заемщиками $12 млрд у ВТБ оказались резиденты Кипра

Судя по отчетности, резиденты Кипра оказались крупнейшими иностранными должниками ВТБ.
Их обязательства перед российским банком за III квартал выросли на 198 млрд рублей и в целом составили 1,016 трлн рублей. Такая цифра получается сложением задолженности, в опубликованной 27 ноября отчетности приписанной ЦАР, и самому Кипру.
Из новой отчетности также исчезло упоминание займов, выданных Папскому престолу Ватикана на сумму 10,9 млрд рублей, пишет polit.ru.
Ранее ЦБ РФ опубликовал квартальный финансовый отчет ВТБ, где говорилось о непогашенных кредитах, выданных банком разным странам. Напротив ЦАР значилась сумма в почти 802 миллиарда рублей (11,99 миллиарда долларов). На это обратило внимание агентство Reuters. Учитывая, что эта сумма более чем в шесть раз превышает годовой объем производства ЦАР.
Позднее ВТБ назвал операционной ошибкой выдачу кредита в $12 млрд африканской республике при кодировании стран. В правительстве ЦАР отметили, что информация о кредите выглядит «неубедительно».