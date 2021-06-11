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Экономика

Исследование: российский крупный и средний бизнес переживает подъем

Российский крупный и средний бизнес переживает подъем после прохождения острой фазы пандемии коронавируса, сообщает РБК.

Бизнес.
Бизнес.
СС0.

Выручка возвращается на докризисные уровни и бизнес планирует нанимать новых сотрудников, показало регулярное исследование компании «Делойт» в СНГ «Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России».

Среди опрошенных 76 финансовых директоров 56% оптимистично оценили финансовые перспективы своих компаний, а уровень пессимизма сократился до 4% — абсолютного минимума за все время наблюдений с начала 2015 года, пишет bfm.ru.

По сравнению с предыдущим опросом доля оптимистичных оценок увеличилась с 46%, а доля пессимистичных — сократилась с 21%.

Между тем омбудсмен по малому бизнесу жестко раскритиковала меры поддержки от государства.

По ее словам, текущие концепции по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в России не отражают главного: неадекватных налогов и половинчатых решений властей.

В результате работать легально в России малому бизнесу в плюс почти невозможно, так как «несоразмерное административное давление и штрафы заставляют бизнес уходить в тень».

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