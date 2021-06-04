Омбудсмен по малому бизнесу жестко раскритиковала меры поддержки от государства

«Изумление предпринимателей по институтам, которые работают на их <предпринимателей> благо, все крепнет и крепнет. Потому что бюджеты институтов равны годовой помощи, оказанной предпринимателям. Упраздните их, нам не надо. Дайте деньгами. Или давайте вложим во что-нибудь: город для предпринимателей построим, „Сириус“ еще один сделаем. Не надо нам институтов, которые нас развивают. Мы что-то упарились, что нас развивают», — высказалась Татулова, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на тему поддержки малого и среднего бизнеса в России.
По ее словам, текущие концепции по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в России не отражают главного: неадекватных налогов и половинчатых решений властей.
В результате работать легально в России малому бизнесу в плюс почти невозможно, так как «несоразмерное административное давление и штрафы заставляют бизнес уходить в тень». Также она предложила запретить банкам блокировать счета и списывать комиссии, «если им что-то не понравилось», пишет polit.ru.
«Не надо ничего менять. Более того: не в лучшую сторону, не в лучшую. Просто ничего не надо менять. Остановитесь. <…> Мы не успеваем читать то, что вы пишете», — подытожила Анастасия Татулова.
31 мая Татулова написала на своей странице в Facebook, что ее пригласили выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Однако, по словам предпринимательницы, от нее потребовали 960 тыс. рублей.
Рабы
Предприниматели и простые россияне являются рабами банком из-за слабого развития в стране долгового рынка, заявил на Петербургском международном экономическом форуме миллиардер Олег Дерипаска.
Дерипаска уверен, что долговой рынок является первым шагом к свободе предпринимателей.
«В конце концов, мы хотим иметь прямую возможность получать доступ к капиталу», — добавил Дерипаска.