Омбудсмен по малому бизнесу жестко раскритиковала меры поддержки от государства

Основательница сети кафе «АндерCон» и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова заявила, что малый и средний бизнес в России «что-то упарился» от работы институтов по его развитию, которых «нам не надо», пишет Znak.com.

«Изумление предпринимателей по институтам, которые работают на их <предпринимателей> благо, все крепнет и крепнет. Потому что бюджеты институтов равны годовой помощи, оказанной предпринимателям. Упраздните их, нам не надо. Дайте деньгами. Или давайте вложим во что-нибудь: город для предпринимателей построим, „Сириус“ еще один сделаем. Не надо нам институтов, которые нас развивают. Мы что-то упарились, что нас развивают», — высказалась Татулова, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на тему поддержки малого и среднего бизнеса в России.

По ее словам, текущие концепции по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в России не отражают главного: неадекватных налогов и половинчатых решений властей.

В результате работать легально в России малому бизнесу в плюс почти невозможно, так как «несоразмерное административное давление и штрафы заставляют бизнес уходить в тень». Также она предложила запретить банкам блокировать счета и списывать комиссии, «если им что-то не понравилось», пишет polit.ru.

«Не надо ничего менять. Более того: не в лучшую сторону, не в лучшую. Просто ничего не надо менять. Остановитесь. <…> Мы не успеваем читать то, что вы пишете», — подытожила Анастасия Татулова.

31 мая Татулова написала на своей странице в Facebook, что ее пригласили выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Однако, по словам предпринимательницы, от нее потребовали 960 тыс. рублей.

Рабы

Предприниматели и простые россияне являются рабами банком из-за слабого развития в стране долгового рынка, заявил на Петербургском международном экономическом форуме миллиардер Олег Дерипаска.

Дерипаска уверен, что долговой рынок является первым шагом к свободе предпринимателей.