11 октября
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Экономика

Исследование: сколько россиян ждут скачка цен на жилье

Более половины россиян ожидают роста цен на недвижимость в ближайшие полгода и почти треть рассматривают покупку жилья как выгодную инвестицию, пишет РИА Новости.

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
CC0

Банк «Открытие» провел онлайн интервью среди 1 тыс. россиян от 18 до 65 лет. Все они — из городов с населением более 100 тыс. человек.

51% респондентов считают, что в ближайшие полгода цены на недвижимость будут увеличиваться.

При этом 59% опрошенных уверены, что наибольший скачок произойдет в сегменте новостроек.

По мнению 22%, стоимость «первички» вырастет на 15% и более.

Еще 37% ожидают роста цен на 5−15%, а 13% — прогнозируют удешевление жилья в новостройках на 5−15%; 6% убеждены, цены снизятся еще сильнее — на 15% и более.

Примерно 12% полагают, что стоимость в ближайшие полгода нее изменится. Остальные 9% затруднились дать ответ.

Среди причин, которые могут негативно повлиять на рынок недвижимости, 50% указали риск безработицы и снижения доходов.

Среди факторов, которые способны оказать негативное влияние на рынок недвижимости в ближайшие полгода, россияне чаще всего называли риск безработицы и снижения доходов (50%).

Ранее эксперт рассказал, что произойдет с ценами на недвижимость в Барнауле

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