Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Встречу со студентами директор сыроварни «Русский пармезан» из Подмосковья Олег Сирота начал неординарно: «Подскажите, кто тут из деревни? Вам тоже физику библиотекарь преподавал?» С молодежью эпатажный бизнесмен общался больше часа. Сирота хотя и походил больше на шоумена от сельского хозяйства, любящего эпатировать неокрепшую публику, но здравый смысл в его словах все же был. Altapress.ru приводит самые яркие высказывания предпринимателя.

О вымирающих деревнях: «Заходишь в дом, а там ужас»

- Я, как многие из вас, родился в деревне, ходил в сельскую школу. В нашей деревне была птицефабрика, которая благополучно закрылась в 90-е годы. У всех началась депрессия. Не у меня, конечно, я школьником был.

Часто ездил из Московской области в Тверскую. Там были печальные картины — сельское хозяйство вымирало, животноводческие фермы закрывались. Следом, прямо на наших глазах исчезали деревни.

Я тогда ездил с поисковыми экспедициями по местам кровопролитных боев времен Великой Отечественной войны. И для меня самым сильным впечатлением стали не останки солдат, а гибель русской деревни.

Частный дом в лесу. Деревня. Анна Зайкова, altapress.ru

Представляете, заходишь в дом - там ужас. Кто смотрел сериал «Чернобыль»? Помните момент, когда жилье есть, а людей нет. У меня до сих пор мурашки по телу бегают.

Помню, как захожу в комнату, там висит лук, каша засохшая, фотографии на столе. И никого. Как будто сюда бомбу сбросили. 40 домов в деревне, все пустые. Одни ставни хлопают на ветру.

О начале бизнеса: «Хату лучше не продавайте»

- В 2014 году я немного загрустил, и чтобы снять стресс, поехал из Москвы в Питер на велосипеде. Я же не бухаю, расслабляюсь по-особенному.

Сыры. Дмитрий Лямзин

Где-то в районе Новгорода случайно прочитал новость, что в России ввели продуктовые контрсанкции. Сначала не поверил, подумал галлюцинации. Кто мог тогда подумать, что исчезнет итальянский сыр.

Вернулся в Подмосковье, начал обивать пороги чиновников и просить землю под сыродельный проект. В процессе понял, что сыр варить совершенно не умею.

В интернете познакомился с чуваком из Германии — он русский сыровар, мечтал вернуться в Россию.

Олег Сирота, сыродел. https://parmezan.ru/

В нашей деревне тогда не было толком дорог, газа. На краю села я поставил бытовку и начал строить новую жизнь. Первое — купил козу. К тому моменту продал квартиру, машину, прибыльный бизнес. Пути назад вообще не осталось.

Забегу вперед — кто решит пойти по моему пути, хату лучше не продавайте. Я два года в бытовке прожил, так себе удовольствие.

О запуске производства: «Начался жесткий хейт»

- Как и в любом стартапе, деньги быстро закончились. Занимал, у кого только мог — родных, друзей, партнеров по прежнему бизнесу. Моя морда примелькалась, деньги давать перестали.

Если говорить на банковском языке, произошла недофинансированность проекта.

Сельское хозяйство. Поле. Деревня. Переезд. Freepik.

Решил собрать нужную сумму краудфандингом. Люди перечисляли мне деньги за головку сыра в будущем. Но самого сыра у нас еще не было. Что делать? Залез на немецкий сайт и скопировал оттуда фотографии.

Начал вести соцсети, которые оказались популярны. Под первым постом о том, что буду строить сыроварню, набралась тысяча комментариев.

И только два из них в духе: «Парень, давай, все получится». В остальных - «сырный Мавроди», «истринский Остап Бендер», «деревенский жулик» и так далее. Начался жесткий хейт.

Несмотря на это, в первый день работы мы продали 70 головок сыра, во второй — 80.

Сыры. Дмитрий Лямзин

Собрали около 6 млн рублей — даже по тем временам деньги хорошие. Достроили сыроварню, появилась оборотка, купили машину для перевозки продукции. Но тут начались проблемы с молоком.

О первом провале: «Руки дрожали не от холода, а от страха»

- Зима была долгая и сложная. Тогда мы еще мало понимали, что такое сыропригодное молоко. Сыр в хранилищах начал вздуваться и лопаться.

Через три месяца стало совсем плохо, а люди писали: «Чувак, когда сыр вернешь?» В какой-то момент я понимаю, что надо признаваться.

Старый трактор. Деревня. Pixabay.com.

В ту ночь я был готов продать почку, но даже это мой стартап бы не спасало. Чтобы расплатиться, надо было собрать почки всех работников.

Написал письмо людям с предложением подождать до лета или забирать деньги сейчас. И это был конец. Руки в тот момент дрожали не от холода, а от страха.

Представлял, что меня ждет место водителя в ЯндексТакси или продавца в «Пятерочке». Неплохие профессии, но не о них я мечтал.

Дома, деревня. СС0

Ответы людей заставили меня плакать. Они писали: «Иди вперед», «Нам нужны такие, как ты», «Не смей сдаваться». Один мужик меня приободрил, рассказав, что сам два раза банкротился.

В ту ночь на предзаказах я собрал еще около 300 тыс. рублей. Именно тогда я поверил, что все обязательно получится.

О судьбоносных встречах: «И остались они в Товарково»

- Случайно в газете нашел публикацию о том, что швейцарцы переехали в Калугу и построили молочную ферму. Поехал знакомиться и удивился — и правда, иностранцы, ферма, коровы чистые ходят.

Олег Сирота, сыродел. https://parmezan.ru/

Все произошло из-за красивой русской женщины. Оказалось, что швейцарец приехал в Калужскую область на практику и влюбился. Но к нему на родину девушка ехать отказалась, и остались они в поселке Товарково.

Мы стали покупать у них молоко, дела наладились.

О первом фестивале: «Люди шли пешком, как к святым мощам»

- Вторую годовщину продуктовых санкций решили шумно отметить. Помните, как в анекдоте: хоронили тещу, порвали два баяна.

Собрали 20 местных фермеров, дали рекламу, думали, что никто не приедет. Но записались предварительно 1,5 тыс. человек. Я подумал, что в деревню столько точно не поедут.

На алтайском сырзаводе. Олег Богданов

Как назло, накануне праздника газовщики перекопали нам дорогу. А к утру у нас уже было 15 тыс. человек. Пробка растянулась на километры.

Многие бросали машины и шли пешком, как к святым мощам. В комментариях потом опять писали, какой я подонок и негодяй.

Ощущение, если честно, было скверное. От всего происходящего я впал в депрессию, несколько дней ни с кем не разговаривал. Тут звонок, на другом конце провода мне говорят, что из приемной мэра Собянина.

Реально подумал, что розыгрыш, чуть не послал.

Встреча с Олегом Сиротой в Барнауле. www.altairegion22.ru

Оказалась правда, предложили провести сырную неделю на выставке «Золотая осень». Ее тогда 200 тыс. человек посетили.

Мы свой фестиваль тоже продолжили развивать, на него теперь 500 фермеров-сыроваров со всей России собирается. Из Алтайского края тоже приезжают.

О господдержке: «Крузак» покупать не надо, лучше телок»

- Начали развивать свою ферму, получили грант. Кстати, хорошая тема. В Минсельхозе есть две классные программы, одна из них по агростартапам. Деньги вообще безвозвратно дают.

АКХ «Ануйское». Фото: Олег Богданов.

Только на них «Крузак» покупать не надо, лучше телок элитных. Не стильных, как в Москве, а стельных. Вроде одна буква, а большая разница.

На развитие семейных ферм можно 30-40 млн рублей получить. Еще одна крутая тема — агротуризм. Это когда ты ходишь и московским школьникам рассказываешь, что корова не фиолетовая, как в рекламе шоколада.

Дети в зоопарке были, знают, как жираф выглядит, как слон, а корову в глаза не видели. Я как-то веду детей, на ферму захожу, а там процесс естественного осеменения происходит. Родители мне потом чуть бороду за такую экскурсию не выдрали.

АКХ «Ануйское». Олег Богданов.

О французах и футболе: «Хрустальный мост до Парижа представил»

- Это был 2018 год. В какой-то из дней настроения не было вообще, хотелось забиться в угол и плакать. Тут нам говорят, что приехал иностранец. Честно, не хотел даже разговаривать, но натянул улыбку и пошел встречать.

Переводчика нет, но я рассказываю и показываю: тут мы варим, тут прессуем, тут храним сыр. Оказалось, это шеф-повар сборной Франции по футболу. Я сразу хрустальный мост до Парижа представил. Говорю ему: «Мужик, подожди, сейчас все будет».

Так мы стали поставщиками сборной Франции и продавали им по три головки сыра и 120 банок йогурта в день. Теперь вы понимаете, как они стали чемпионами мира. Пытались накормить сборную России — не удалось. Но попытки продолжаем.

Фестиваль "Дни алтайского сыра-2018". Родочинская Евгения.

Это я к чему? В вашей жизни будут трудности, но вы все равно идите к своей цели. Не можете идти — ползите. Ползти не можете, хотя бы спать ложитесь в ее направлении.

О чем спрашивали студенты

- Как к вам попасть на работу? - Подай резюме на нашем сайте или в соцсетях. А лучше и там, и там. Пока учишься, у нас, может, что-то интересное появится. Сейчас мы 40 тонн молока в сутки перерабатываем, но будем строить еще один завод. Специалисты нужны. Многие думают, что им что-то предложат, но это не так. В «Мастере и Маргарите» есть такая фраза: «Никогда и ничего не просите. Сами предложат и сами все дадут». Мне в этом отношении больше нравятся слова из Библии: «Просите — и вам дадут, ищите — и найдете, стучите — и вам откроют». Меня вот Минсельхоз в дверь не пускает, я в окно лезу. В окно не пустят — в печную трубу залезу. Все равно своего добьюсь. - Какими заквасками пользуетесь? - Стыдно признаваться, но две трети заквасок у нас импортные. Немного есть российских, но они почему-то дороже, чем зарубежные. Но мы верим, что рано или поздно все изменится, и отечественные закваски станут доступнее. Я был на одной из наших биофабрик. Помните фильм, где в лаборатории пробирка разбилась, а потом мир погиб. У них лаборатория один в один. Завод хороший, перспектива есть. - Будете ли расширять линейку сыров? - У нас 10 сортов сыра, будем их сокращать. Объясню, почему. Обычно, чем больше производство, тем меньше сортов сыра. Когда мы были маленькой сыроварней, варили все, что угодно - и твердый сыр, и мягкий, и с плесенью. Потом начали сужать линейку, приходить к единообразию. У меня в планах — создать отдельную сыроварню для сыров с голубой плесенью. Чтоб вы понимали: если решил на большой сыроварне делать «ДорБлю», то у тебя и хлеб будет «ДорБлю» и колбаса «ДорБлю». Мы так не хотим. - Что произошло с первой козой? - Не поверите: жива до сих пор. Помните, была забавная история про тигра Амура и козла Тимура, которого хищник не ел. Я свою козу возил на конкурс красоты среди невест Тимура, потом вернул обратно. А потом я с ней даже на программу «Давай поженимся» ходил.

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