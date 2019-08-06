В Алтайском крае за родами коров будут следить по цифровым датчикам

Как сообщил Алексей Шестаков, главный зоотехник предприятия «Октябрьское», на этот раз хозяйство приобрело усовершенствованные чипы. Помимо двигательной активности, температуры тела животного и половой охоты, они фиксируют уровень PH желудка. Это позволяет при необходимости оперативно менять кормовой рацион коров.
Стоимость чипов невысокая: каждый датчик обошелся «Октябрьскому» в 8 тысяч рублей. Срок эксплуатации составляет 4 года. В хозяйстве в первую очередь решили «оцифровать» первотелок.
Данные об их состоянии в режиме онлайн поступают на компьютер главного зоотехника и мобильный телефон директора.
Алексей Шестаков,
главный зоотехник предприятия «Октябрьское»:
Система мониторинга позволяет нам оперативно отслеживать момент, когда корова начинает телится. По животному это не всегда внешне заметно. Датчик заранее все спрогнозирует и отправит сообщение.
Когда презентовали систему?
Об австрийской системе мониторинга состояния сельскохозяйственных животных впервые заговорили на IT-форуме, который проходил в Барнауле в октябре 2018 года.
Михаил Клушин, замдиректора «Центра технологического развития ИТ», сообщил, что интерес к ноу-хау со стороны алтайских хозяйств есть, но пока кроме «Октябрьского» его никто больше не внедряет.