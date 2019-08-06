В Алтайском крае за родами коров будут следить по цифровым датчикам

Сельхозпредприятие «Октябрьское» из Зонального района увеличило количество коров, охваченных австрийской системой мониторинга. В марте хозяйство вживило чипы в рубцы желудков 10 животных, в прошлом месяце — еще 30. Цифровой проект здесь планируют продолжать и дальше.

Как сообщил Алексей Шестаков, главный зоотехник предприятия «Октябрьское», на этот раз хозяйство приобрело усовершенствованные чипы. Помимо двигательной активности, температуры тела животного и половой охоты, они фиксируют уровень PH желудка. Это позволяет при необходимости оперативно менять кормовой рацион коров.

Стоимость чипов невысокая: каждый датчик обошелся «Октябрьскому» в 8 тысяч рублей. Срок эксплуатации составляет 4 года. В хозяйстве в первую очередь решили «оцифровать» первотелок.

Данные об их состоянии в режиме онлайн поступают на компьютер главного зоотехника и мобильный телефон директора.

Алексей Шестаков,

главный зоотехник предприятия «Октябрьское»:

Система мониторинга позволяет нам оперативно отслеживать момент, когда корова начинает телится. По животному это не всегда внешне заметно. Датчик заранее все спрогнозирует и отправит сообщение.

Когда презентовали систему?

Об австрийской системе мониторинга состояния сельскохозяйственных животных впервые заговорили на IT-форуме, который проходил в Барнауле в октябре 2018 года.

Как работает система мониторинга сельхозживотных altapress.ru

Михаил Клушин, замдиректора «Центра технологического развития ИТ», сообщил, что интерес к ноу-хау со стороны алтайских хозяйств есть, но пока кроме «Октябрьского» его никто больше не внедряет.