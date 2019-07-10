Итальянцы заинтересовались «Белокурихой-2»

Итогом российско-итальянского бизнес-форума, который проходил в Барнауле, стало устное соглашение о дальнейшем сотрудничестве компании «Курорт Белокуриха» с председателем совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико.
Олег Акимов,
заместитель генерального директора «Курорт Белокуриха»:
«Белокуриха-2» вызвала живой интерес итальянской стороны еще заочно, а познакомившись с проектом ближе, представители банка предложили сотрудничество в привлечении инвестиций. В ближайшем будущем нам предстоит обсудить все детали и прийти к документальному соглашению.
Также отмечается, что за годы стройки компания потратила более миллиарда рублей, но для того чтобы воплотить все составляющие термального кластера, нужно в сорок раз больше.
В 2019 году совместно с региональным правительством начнут активно привлекать инвесторов, сказал Акимов.
Ранее altapress.ru писал, что Антонио Фаллико считает Россию и Алтайский край перспективным направлением для банковских инвестиций.