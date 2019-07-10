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10 июля
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Экономика

Итальянцы заинтересовались «Белокурихой-2»

Представители итальянского банка «Интеза Санпаоло» проявили интерес к «Белокурихе-2». Сначала строящийся курорт заинтересовал иностранцев заочно, а теперь они выразили желание помочь с инвестированием проектов, сообщили в компании «Курорт Белокуриха». Пока ничего конкретного стороны не озвучили.

Космический аппарат в Белокурихе-2.
Космический аппарат в Белокурихе-2.
Пресс-служба "Курорта Белокуриха"

Итогом российско-итальянского бизнес-форума, который проходил в Барнауле, стало устное соглашение о дальнейшем сотрудничестве компании «Курорт Белокуриха» с председателем совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико.

Олег Акимов,
заместитель генерального директора «Курорт Белокуриха»:

«Белокуриха-2» вызвала живой интерес итальянской стороны еще заочно, а познакомившись с проектом ближе, представители банка предложили сотрудничество в привлечении инвестиций. В ближайшем будущем нам предстоит обсудить все детали и прийти к документальному соглашению.

Также отмечается, что за годы стройки компания потратила более миллиарда рублей, но для того чтобы воплотить все составляющие термального кластера, нужно в сорок раз больше.

В 2019 году совместно с региональным правительством начнут активно привлекать инвесторов, сказал Акимов.

Ранее altapress.ru писал, что Антонио Фаллико считает Россию и Алтайский край перспективным направлением для банковских инвестиций.

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