Итальянцы заинтересовались «Белокурихой-2»

Представители итальянского банка «Интеза Санпаоло» проявили интерес к «Белокурихе-2». Сначала строящийся курорт заинтересовал иностранцев заочно, а теперь они выразили желание помочь с инвестированием проектов, сообщили в компании «Курорт Белокуриха». Пока ничего конкретного стороны не озвучили.