Глава банка из Италии рассказал, почему европейский бизнес заинтересован в предпринимателях с Алтая

Один из самых влиятельных представителей европейского банковского бизнеса, председатель совета директоров «Банка Интеза» Антонио Фаллико считает Россию и Алтайский край перспективным направлением для банковских инвестиций. Казалось бы, какой Алтай? Чем он может быть интересен руководителю банковской группы, которая сегодня занимает 4-е место в европейских рейтингах? Группе, у которой 20 млн клиентов, почти 400 млрд евро выданных кредитов и 4,2 тыс. филиалов и отделений по всему миру? Свою точку зрения профессор Фаллико аргументировал в интервью altapress.ru.

Краткое содержание

ЕС от санкций потерял гораздо больше

— Российско-европейские деловые отношения переживали разные периоды. Сегодня в большей степени на них влияют политические взаимные санкции Евросоюза и России. Кто , на ваш взгляд , больше пострадал от этих санкций — российские или европейские бизнесмены?

— Пострадали все, но европейские — больше. В цифрах очень сложно точно выразить потери, упущенную прибыль, ликвидированные рабочие места. Методики используются разные, и с ними спорят. Есть исследования специализированной структуры ООН, по версии которой потери Евросоюза примерно вдвое больше, чем России. Президент РФ Владимир Путин недавно привел свои цифры, еще более значительные.

В Брюсселе на официальном уровне, как и в Москве, говорят об адаптации к санкционному режиму. Наверное, это может считаться тем пунктом, по которому стороны согласны. И российская экономика, и европейское деловое сообщество как-то приспособились к этой новой реальности. Найдены новые рынки, новые партнеры.

Но значит ли это, что все хорошо? Нет! И европейский бизнес говорит сегодня об этом во весь голос, призывая преодолеть нынешнее положение, которое стало элементом не только геополитического противостояния, но и недобросовестной конкуренции.

Обращу ваше внимание, что российско-американская торговля и инвестиции растут, несмотря на санкции. Страдают в основном компании из стран Евросоюза.

— Италия тоже ощутила на себе санкционные процессы?

— Разумеется! Итало-российский товарооборот с 2015 по 2018 год упал вдвое. Однако итальянские предприниматели, которые вынуждены считаться с санкциями и строго соблюдать их, проявляют выдумку и гибкость.

Смотрите, кроме санкционированных секторов есть множество других, на которые эти искусственные запреты не распространяются. Поэтому мы переориентируемся на них, находя новые ниши.

Читать далее — Например? — К примеру, набирает обороты новая модель российско-итальянского экономического сотрудничества, которая заключается в том, что мы переходим от простой продажи итальянских изделий в России к совместному производству продукции. Переходим от продвижения товаров «Сделано в Италии» к продвижению товаров «Сделано с Италией».

Документы. Бумаги. СС0

— Что , на ваш взгляд , может являться наилучшим решением этой непростой санкционной истории?

— Это важный вопрос! Мы считаем очень важной роль дипломатии бизнеса. Европейские предприниматели в значительной степени становятся силой, которая решительно отстаивает национальные интересы своих стран, а в более широком плане — Евросоюза. Это происходит не потому, что они такие хорошие. Просто в своей работе, в управлении своими предприятиями они объективно видят, чувствуют кожей, что выгодно экономике, что подрывает ее позиции, ослабляя политические, социальные и прочие возможности стран.

Поэтому мы видим растущую активность деловых кругов в ЕС, которые оказывают давление на своих политиков, добиваясь от них учета национальных интересов, Евросоюза в целом. Отсюда единодушное требование делового сообщества отходить от санкционной логики, предпочитая диалог с Россией, поиск совместных конструктивных решений.

— Не секрет , что многие европейские банковские группы сегодня либо покидают российский рынок , либо в значительной мере сокращают здесь свое присутствие. Ваша группа «Интеза Санпаоло», в которую входит и российский «Банк Интеза», пока еще сохраняет интерес к России. Но в чем он сегодня заключается? Ведь начинали вы развивать свое присутствие в том же Алтайском крае как банк для малого бизнеса.

— Россия и в более широком плане Евразийский экономический союз, Большая Евразия — от Атлантики до Тихого океана — являются очень перспективными рынками, стратегическими для нас.

Понимаете, есть сиюминутная конъюнктура, а есть долгосрочное видение. Наша банковская группа имеет за плечами почти пятисотлетнюю историю, поэтому мы отдаем предпочтение именно глобальным процессам, смотрим на перспективу.

Погрузка. Промышленность. СС0

Да и при оценке текущего положения в российской экономике мы не подвержены паническим настроениям, как это нередко бывает у вас в стране. Рост экономики есть, пусть и небольшой. Происходят глубокие структурные изменения, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

Санкции закрыли некоторые возможности для ведения бизнеса в России в наиболее прибыльных сегментах? Будем с этим считаться. Но остаются и другие отрасли — инновационные технологии, развитие инфраструктуры, агропромышленный комплекс и так далее. Даже в нефтегазовой сфере остается множество возможностей. Успешное сотрудничество нашей группы с «Газпромом», «НОВАТЭКом» и другими компаниями это подтверждает.

Малый и средний бизнес, которым «Банк Интеза» традиционно уделяет большое внимание, также сохраняет интерес. Наше расширяющееся взаимодействие с «Корпорацией МСП» — одно из подтверждений этой тенденции. На недавнем Петербургском международном экономическом форуме мы подписали с ней документ, который открывает путь к продвижению в Италию и в другие страны Евросоюза одного из великолепных инструментов корпорации — «Бизнес-навигатора». Такого блестящего инструмента нет нигде в мире!

«Алтай — это сильный бренд»

— Чем может быть привлекателен Алтайский край для банковского инвестирования? Агропромышленный комплекс и туризм — не самые высокодоходные бизнесы.

— Для нас самое главное — это финансировать реальный сектор экономики. Поэтому все наши продукты, в том числе то, что мы делаем с малым и средним бизнесом, с крупным бизнесом, направлены на то, чтобы финансировать реальную экономику, а не финансовые пузыри.

Алтайский край. Ясная погода. Горы и равнины. altapress.ru

Банк работает на рынке Алтайского края с 1999 года. На развитие предприятий малого и среднего бизнеса за этот период в вашем регионе нами выдано более 25 000 кредитов! Учитывая географические особенности, а также структуру экономики региона, мы видим потенциал именно в перерабатывающей и смежных с ней отраслях экономики. Например, в производстве упаковки. Мы ощущаем спрос как на инвестиционное финансирование, так и на финансирование оборотного капитала.

Для Алтая стратегическая зона роста — глубокая переработка и создание продукта со значительной добавленной стоимостью. Важно развить глобальный взгляд на реализацию, экспорт алтайского продукта. На территории края есть позитивные примеры бизнеса, который поставляет алтайский продукт в европейские страны, в том числе в Италию.

Безусловно, не стоит сравнивать доходность нефтегазового сектора с туристическим. Но важно помнить, что туризм — сектор-мультипликатор. Работать и зарабатывать он может только в комплексе: когда слаженно будут действовать туроператоры, гостиницы, логистика, сфера услуг, питание.

Озера на территории «Бирюзовой Катуни». Валерий Степанюк

При этом туризм дает еще большой социальный эффект в занятости населения, в развитии малого и среднего бизнеса, развитии инфраструктуры региона, можно сказать, комфортной среды.

Алтай — сильный бренд России, известный в мире. Сегодня в крае присутствует инфраструктура европейского уровня, есть интересные туристические предложения, но нет потока иностранных туристов. Стоит подумать над созданием турпродукта с учетом запросов разных групп туристов и его продвижением на внутреннем и мировом рынке. Важно достичь договоренности между всеми участниками туристического процесса, чтобы в командной работе достичь успеха. Это задача власти, бизнеса и жителей Алтайского края.

— Наш край выбран в качестве пилотного региона для цифровизации сельского хозяйства. Насколько интересна группе «Интеза Санпаоло» тема финансовой поддержки именно этого направления?

— Надо смотреть конкретные проекты. В более общем плане одна из структур нашей группы, которая называется «Инновационный центр», уже работает с российскими партнерами по различным цифровым проектам в разных сферах экономики. Нам представляется весьма перспективным такое взаимодействие и с сектором АПК, открываются новые возможности успешного сотрудничества итальянских и российских компаний.

Урожай. Сельское хозяйство. СС0

Специальный вопрос

— Интересен ваш взгляд на тему банковского будущего. Какой банк будет считаться хорошим , передовым через 20−30 лет в нашем мире?

— Технологии, особенно блокчейн, многое меняют в банковской работе. Они позволяют упрощать и удешевлять платежи, ускорять многие банковские процедуры. Возьмите обслуживание внешнеторговых операций. Там используются аккредитивы. Здесь блокчейн может сократить время операций примерно с месяца до суток. Представляете, какая экономия времени и денег?

Но есть одно «но». Необходимо четкое регулирование, без него новые технологии приведут к слишком большим рискам. Нам уже понятно, что не весь блокчейн годится для нас. По причине отсутствия регулирования мы скептически оцениваем криптовалюты.

Поверьте мне: далеко не все можно доверить машине, компьютерным программам и искусственному интеллекту. Человек в любом случае останется центральной фигурой и в банковском бизнесе будущего. Только глядя в глаза друг другу, после длительного общения, выстроив доверительные отношения, можно совершать многомиллиардные сделки. Да и не только.

О чем еще рассказал собеседник

О визите на Алтай — В Барнауле мы проведем встречи с ведущими предпринимателями Алтайского края, которые сегодня успешно работают в агропромышленном комплексе и туризме, в других отраслях. Нам важно понять их планы развития и потребности в финансировании. Не менее интересны их экспортные планы, поставка товаров и услуг на европейский рынок, взаимодействие с итальянскими партнерами. Все это мы готовы обсуждать. Надеюсь также встретиться и с руководством Алтайского края. О новом направлении — Мы открыли для России private-банкинг. В том числе для того, чтобы финансировать реальный сектор экономики, крупные проекты. Наша группа в целом в этом сегменте управляет примерно 1 трлн евро. В Европе нет другого такого банка, который бы управлял такими объемами. Я считаю, что Россия входит в число 10 стран, где в ближайшие 15 лет объемы private-банкинга значительно вырастут. О поддержке стартапов — Стартапы — тема деликатная. Здесь подход должен быть штучным. В самом общем плане, наверно, наибольший интерес могут представлять те из них, которые работают в сфере инновационных технологий.

Что известно об Антонио Фаллико

Родился в 1945 году в городе Бронте (Катания) в Италии. В 1964 году окончил классический лицей. В 1969-м защитил диплом на факультете филологии, а позднее и на факультете экономики и коммерции Университета Катании. С 1970 по 1989 год преподавал на факультете экономики и коммерции Университета Вероны.

Антонио Фаллико. Предоставлено altapress.ru.

В 1995 году аккредитован ЦБ РФ в качестве главы московского представительства банка «Банко Амброзиано Венето», на базе которого позднее был образован банк «Интеза С.п.А.» (сегодня — группа «Интеза Санпаоло»). С 2003 года по настоящее время занимает пост председателя совета директоров АО «Банк Интеза», российского дочернего банка группы «Интеза Санпаоло». В мае 2008 года назначен почетным консулом Российской Федерации в Вероне.

В 2007 году основал в Вероне ассоциацию «Познаем Евразию» — общественную некоммерческую организацию, деятельность которой нацелена на развитие и углубление культурных, общественных и экономических отношений между Италией и странами Евразийского региона.

Владеет русским, английским и французским языками. Неоднократно был представлен к наградам РФ. Награжден в том числе орденом Дружбы и орденом Почета.

Цифра

25 тыс. кредитов выдал предпринимателям «Банк Интеза» за время работы на Алтае

Событие

8−9 июля Антонио Фаллико будет работать в Барнауле. У него запланирована лекция о состоянии мировой экономики в Алтайском государственном техническом университете, встреча с алтайскими бизнесменами, переговоры с чиновниками.