«Не дозрела до брендирования»: федеральный эксперт рассказал, чего не хватает Белокурихе для дальнейшего роста

Вся профессиональная деятельность Олега Мосеева связана с туризмом и трансляцией смыслов вокруг него. Этим он занимается больше 25 лет, а последние полгода федеральный эксперт работал на Алтае в должности PR-директора компании «Курорт Белокуриха», где в том числе занимался темой брендинга. Что ему удалось понять в Радоновой долине и вокруг чего строить туристический бренд Белокурихи, об этом Олег Мосеев рассказал в интервью altapress.ru.

Мы встречаемся в Музее Чуйского тракта. Во всех смыслах «центровое» место в Бийске. Олег кивает на стенды и экспонаты: «Интересный музей, насыщенный».

Есть ли «Гений места» у Белокурихи

— Как судьба вас забросила на Алтай?

— Здесь я без малого полгода. Приехал под амбициозную задачу — объединить под единым началом все медийные структуры холдинга «Курорт Белокуриха», помочь коллегам в осмыслении перспектив развития субкластера «Белокуриха-2», проекта «Большой Алтай. От Белокурихи до Белухи».

Хотелось также поработать над стратегическим брендированием Белокурихи и, по возможности, ребрендингом Алтайского края — это я тоже держал в уме. Все это объективно назрело, но видимо пока еще… не дозрело.

У всех регионов этот процесс происходит по-разному. В том же Суздале люди не сильно были готовы к брендингу, а здесь — тем более. Одно дело первый туристический центр страны, с которого начинался маршрут «Золотое кольцо России», другое — город-курорт далеко за Уралом, на юге Сибири. Разная ментальность.

— Что удалось сделать за полгода?

— Я провел определенную аналитическую работу, прочувствовал сильные и слабые стороны этого места, проникся его «гением». Самой Белокурихе — этому поистине уникальному городу-курорту — по моему глубокому убеждению, явно необходимо грамотное и глубокое осмысление в формате территориального брендинга. А крупнейшим компаниям, работающим не одно десятилетие в санаторно-курортной сфере Белокурихи, требуется яркий и современный ребрендинг. В том числе и акционерному обществу «Курорт Белокуриха», конечно. Руководство это осознает и уже предпринимает первые шаги.

Белокуриха. Евгения Родочинская

Но первая задача - брендирование города. Все ведь должно идти от общего к частному, раскрывая подлинные возможности Белокурихи в разных форматах, но исходя из одной точки. Отталкиваясь от гения места.

В то же время при отсутствии серьезной заинтересованности в этом городской власти, без активной вовлеченности в процесс главных собственников и лидеров общественных мнений ничего не получится. У меня по Белокурихе в голове сложилась определенная картинка. Но это видение пока не востребовано.

— «Гений места» — это кто или что?

— Это многозначное понятие. Его происхождение связывают с историей древних римлян, где он означал дух-покровитель территории. Есть книга Петра Вайля «Гений места», где города воспринимаются через образы известных людей. Но это и кто, и что. Точнее — нечто. Нечто уникальное, в первозданном смысле этого слова, ныне сильно девальвированного. То есть, действительно неповторимое, присущее только этому месту!

«Гений места» в моем понимании — это и есть подлинная, глубинная самоидентификация конкретной территории, безотносительно ее размеров. Суть настоящего брендинга. А она связана как с историческими личностями, так и с простыми людьми, которые жили и живут здесь и сейчас. Именно они, кому небезразлично развитие своих городов и сел, являются носителями ключевых смыслов данного места. И его выразителями. Надо лишь помочь им стать таковыми, артикулировать эти смыслы.

Белокуриха. Евгения Родочинская

Девушка — целительница

— Во время недавно прошедшего форума «Алтай. территория развития» вы провели серию мероприятий по направлению «Медиадвиж». Это было частью работы по созданию бренда Белокурихи?

— На «Открытом часе» в рамках АТР я в самом конце предложил молодежи представить образ Белокурихи. Ребята сразу активно включились и отработали прекрасно, быстро понимая, что к чему. Буквально за 10 минут сделали то, на что в других местах уходит порой не один час. Я даже не ожидал!

— Как это было?

— Я задал вопрос: «Если представить Белокуриху как живое существо, то какое оно? Мужчина или женщина?». Ответ: «Это девушка». Дальше спрашиваю: «Какая она?». Отвечают: «Юная. Лет 14−15». Конечно, 150 лет для города — не возраст. Продолжаю: «Кто она?». Ребята отвечают: «Целительница». Гениальный ответ, в самую точку! И последовало великолепное уточнение: «Лечит от всего, но душу особенно».

Прозвучало и такое определение Белокурихи - старомодная. Это говорит о её хорошем консерватизме. К примеру, нельзя с мальчиками гулять после полуночи… Шляпка, рюшечки… Все эти ассоциации относятся к «визуальному шуму» и, одновременно, говорят о старомодности во всем прочем и про отсутствие хорошего вкуса в городе.

Еще среди определений было: «Капризная. Переменчивая. Спортивная. Целомудренная. Дорогая». И это, повторюсь, всего за 10 минут. Угадано главное, сущностные вещи. Не наносные. И это прочувствовали люди, многие из которых были здесь впервые.

Белокуриха. Евгения Родочинская

Алтай — на слуху

— Этой работы хватило для формирования основных понятий бренда Белокурихи? Или нужно что-то более серьезное?

— Лучше всего это делать в формате стратегических сессий.

Стратегические сессии — одна из отправных точек и важнейший инструмент в работе с территориями. Их цель — вовлечение жителей в процессы осознания самоидентичности, поиск глубинных ответов на вопросы «Кто я?», понимания уникальности места и путей его развития.

Для сессий важна профессиональная и грамотная модерация — это отдельный вид искусства. Я достаточно жесткий модератор. Это объективно. Очень ценю время, соблюдение тайминга и не допускаю пустой говорильни. В модерации надо пройти между Сциллой и Харибдой. Это не так просто, как многим кажется, но возможно и исключительно благотворно в плане финального результата.

— Какие ваши впечатления в целом об Алтае?

— Надо признать, что Алтай сегодня на слуху. Но его образ не очень понятен и очевиден тем, кто живет далеко отсюда. Особенно «по ту строну Урала». Для меня впечатления сводятся к триаде: Алтай — Большой Алтай — Белокуриха.

Белокуриха в связке с Бийском — один из культурно-цивилизационных центров огромного по территории Большого Алтая. Перспективен и маршрут «Большой Алтай: от Белокурихи до Белухи». Они созвучны. Здесь бывали неоднократно Рерих, Семенов-Тян-Шанский, Потанин. Это и туристический центр, и новая магистраль для привлечения и диверсификации турпотока через Белокуриху в Денисову пещеру.

Санатории Белокурихи. Анна Зайкова.

В Европе сейчас активно развивается треккинг. У нас готовы к инфраструктурной проработке 200 км классных туристических троп в районе Белокурихи-2. Это ноу-хау — треккинг с медицинскими браслетами — перспективы грандиозные, при условии грамотной работы.

Давайте без «туфты»

— Чем можно объяснить большой интерес европейцев к Сибири , Алтаю и Байкалу?

— В трендах туризма межрегиональные маршруты и самобытность. Вот почему европейцы так любят после Байкала отправляться в Монголию. Там много органики и самобытность не растворилась в стилизациях и разного рода лубочных «а-ля».

Самобытность в туризме — это подлинная аутентичность. Она напрямую связана и со стратегическим брендингом, где два главных параметра — идентификация и узнаваемость.

На теме брендинга нынче развелось много «фокусников». Они жонглируют яркими «кеглями» — звучными словечками и терминами.

Я считаю, что надо давать регионам возможность самостоятельно формировать свой территориальный концепт, но при этом аккуратно, вдумчиво помогать реально сильными экспертами-практиками, чтобы не было крена и в местечковость. На этом рынке, честно скажу, много туфтовых экспертов, поверхностно работающих команд.

— Из сильных команд кого можете назвать?

— По городам есть успешные работы, в том числе географически близкие. Например, Новокузнецк. То, что я увидел недавно, поддерживаю двумя руками и аплодирую!

Если ребята займутся и Алтаем, не важно: Алтайским краем или Белокурихой — это явно будет хорошо. Потому что есть глубокое проникновение в суть, хорошая работа с ключевыми смыслами и целостное видение.

У нас как в «формировании комфортной среды», так и в туризме и брендинге доминирует точечное благоустройство, а не целостные концепции. Почему многие люди предпочитают ездить на отдых не в наши, а европейские города? Ради одного-двух даже очень крутых объектов народ не поедет. Нужен контекст.

Что такое «контекст»? Приезжаешь в европейский город, идешь. Посмотрел направо — красиво, посмотрел налево — красиво, посмотрел прямо — красиво. Тебе направо улыбаются, налево улыбаются. Работа в сфере туризма и брендинга — это целый комплекс всего. Очень хочется надеяться, что со мной или без меня, но такой комплексный подход реализуется однажды и применительно к Белокурихе. Она того заслуживает.

Кто такой Олег Мосеев?

Историк, журналист, эксперт в сфере туризма, массовых коммуникаций и туристических стратегий.

Родился в Архангельске 16 мая 1967 года. До 8 лет проживал в городе Онеге Архангельской области, после чего переехал с родителями в Москву. С отличием окончил Московский историко-архивный институт (с 1991 года — Российский государственный гуманитарный университет, РГГУ).

Читать далее С конца 1980-х годов является действующим журналистом, с 2003 по 2008 годы работал исполнительным директором и президентом АНО «Туристический пресс-клуб». С 2004 был главным редактором журнала Федерального агентства по туризму «Туристический Олимп». С 2008 по 2012 годы являлся генеральным директором компании «Проммедиа», занимаясь проектами по продвижению туристических возможностей России и целого ряда регионов нашей страны на внутреннем и зарубежном рынках. В 2010 — 2012 годы руководил пресс-службой Федерального агентства по туризму, работал директором по спецпроектам «ВГТРК-Путешествия». В 2014 году работал PR-директором ЗАО «Интерконнект Менеджмент Копорейшн». С апреля 2015 по апрель 2016 году руководил туристско-информационным центром Архангельской области. С сентября 2013 года и по настоящее время — главный редактор «Журнала событий» (Event&Travel). Эксперт по туристическим стратегиям и коммуникациям компании «Point. Точка развития». В составе этой компании известен как инициатор и куратор проектов по разработке брендов Архангельской области и Суздаля.

Лада Шевкунова