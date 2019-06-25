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25 июня 20°C

Стало известно, когда в Белокурихе-2 откроется новая горнолыжка

Три новые трассы горнолыжного комплекса «Гора Глухариная» в Белокурихе-2 откроются уже зимой 2019 года, сообщили в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха». Одна из трасс будет протяженностью два километра, две другие по 600 и 700 метров и рассчитаны на более опытных горнолыжников. Обустройство нового комплекса обойдется в 50 млн рублей.

В Белокурихе-2 строят новый горнолыжный комплекс.
В Белокурихе-2 строят новый горнолыжный комплекс.
Пресс-служба "Курорт Белокуриха".

Перепад высот на трассах составит 300 метров, ширина — около 100 метров. Длинная трасса предназначена для кресельного или гондольного подъемника, на двух других установят бугельные подъемники.

В перспективе на горе появится участок для прыжков с трамплина. В 2019 году здесь откроют два кафе: на вершине и у подножия.

Директор горнолыжного комплекса Владислав Меркулов рассказал, что на горе уже подготовили полотно для катания, очистили от деревьев, камней и пней. В августе в Белокурихе ждут специалистов FIS, чтобы пройти гомологацию и получить сертификат, добавил он.

Горнолыжные комплексы «Мишина гора» и «Гора Глухариная» в перспективе соединит общая трасса и канатно-кресельная дорога. На обе горы планируется единый ски-пасс.

Гора Глухариная в Белокурихе.
Гора Глухариная в Белокурихе.
Пресс-служба «Курорт Белокуриха».

Ранее гендиректор акционерного общества «Белокуриха» Константин Ежов обещал, что «это будет крутой комплекс».

Горнолыжную трассу с бугельным подъемником на Мишиной горе открыли 25 января. На курорте также есть историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» с трактиром «Гоголь», лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы». Также инвесторы построили несколько гостиниц.

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