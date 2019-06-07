Чтобы бизнес не растаял. Как заработать и не прогореть на продаже мягкого мороженого в Барнауле

Мороженое в жару — то, что наверняка захочешь купить, поэтому в этом видится отличная возможность заработать. Мы поговорили с Сергеем Жигайловым — мороженщиком с 2012 года. Многие решения он принимает интуитивно, но при этом заявляет, что за год можно окупить вложения в точку. В роли эксперта выступил Борис Родионов, один из основателей сети Kennedy’s coffee. Он рассказал о теории сезонного бизнеса и поделился идеями, полезными для начинающих.

Краткое содержание

Место

Продавать мягкое мороженое Сергей Жигайлов начал, когда, по его словам, этот сегмент рынка Барнаула был свободен. Он зарегистрировал ИП и обратился в санинспекцию. Место в торговом центре выбрал интуитивно, без предварительной оценки потока покупателей — количества и «качества» трафика. Точка находилась в тогда популярном «Воскресенье» около входа и напротив крупного магазина бытовой техники федерального бренда — якоря молла.

Сергей Жигайлов,

предприниматель , владелец бренда «Любимый мороженщик»:

Сам учился продавать и думал, что это будет моим местом работы. Но уже в феврале нанял работника, чтобы открыть вторую точку в другом ТЦ. Сейчас бы я сказал, что это была утопия. Я погружался в неизвестность, но помогала святая уверенность, что все получится. Считаю, что получилось. В этом сезоне у меня в общей сложности семь торговых точек мягкого мороженого в Барнауле.

Борис Родионов,

один из собственников сети Kennedy’s coffee:

Самое важное в таком бизнесе — это, конечно же, место. Подходить к его выбору «интуитивно» означает почти 100%-но обречь себя на провал. Бывают и исключения, но редко. Мороженое — товар «спонтанного спроса», а значит, вы не можете рассчитывать на то, что покупатель приедет с другого конца города за вашим товаром. Поэтому критически важно оценить проходимость и качество трафика около точки.

Борис Родионов. Анна Зайкова , altapress.ru

Оборудование

От идеи продавать мягкое мороженое до начала работы прошло пять месяцев. Это время Жигайлов потратил на изучение особенностей бизнеса и покупку необходимого оборудования. Информацию черпал в Сети.

«В первую очередь через товарища заказал в Китае фризер. Это оборудование для приготовления мороженого из сухой смеси, которое разливает его в вафельные рожки. Но оно оказалось неисправным. Пока один фризер ремонтировал, купил другой. Спустя несколько лет я понял, какой из них лучше. Для торговли на улице, например, стоит покупать трехрожковый с функцией ночного хранения, чтобы не приходилось мыть контейнер и выкидывать часть товара», — сказал Жигайлов.

Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru.

Борис Родионов,

один из собственников сети Kennedy’s coffee:

Оборудование — один из самых дорогостоящих элементов в стритфуде. Как это ни банально звучит, но перед его покупкой желательно проконсультироваться с профессионалами. Самый простой способ — пойти в магазин специализированного оборудования для HoReCa и узнать, что нужно для оборудования такой точки, какой мощности, с какими функциями и почему. А уже затем для удешевления можно поискать аналоги на б\у-рынке или в Китае.

Маркетинг

В 2015 году на рынке мягкого мороженого появилось много продавцов. Найти хорошее место для торговли в ТЦ стало сложнее, поэтому родилась идея выделиться среди других. Сергей решил изготовить фургоны для торговли на улице.

Он купил несколько старых автомобилей ГАЗ-21 «Волга», сам вылепил прототип из пластилина на основе игрушечной машинки и нашел мастеров, которые сделали ему стеклопластиковый корпус. Идея стоила предпринимателю однокомнатной квартиры. На вырученные от ее продажи деньги он построил семь фургонов.

Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сергей Жигайлов,

предприниматель , владелец бренда «Любимый мороженщик»:

Прелесть идеи в том, что она простая. Автомобиль не требует последующих расходов на содержание. Это красочный прицеп, который мы привозим на площадку и оставляем там на сезон. Это значит, что нам не нужно регистрировать новую конструкцию в ГИБДД, тратиться на бензин, нанимать водителя, оформлять ОСАГО и так далее.

Борис Родионов,

один из собственников сети Kennedy’s coffee:

Идея реализации уличных ларьков в виде прицепов не нова. Она действительно имеет плюсы: мобильность, невысокая аренда и необязательность регистрации как объекта стационарной торговли. Но есть и минусы, самый главный из которых — климатические условия в нашем крае, где жаркое лето длится от силы два месяца в году (эта идея, кстати, очень прижилась именно в южных регионах). Таким образом, бизнес на мороженом у нас — крайне рискованное и неустойчивое предприятие, особенно используя формат ларьков или передвижных павильонов, так как работают они только летом.

Персонал

В 2019 году Сергей управляет четырьмя точками продаж мягкого мороженого в торговых центрах и еще тремя в фургонах на открытых площадках. Для работы он приглашает продавцов: ищет доброжелательных, аккуратных и ответственных. Зарплата — 1300 рублей в день. График — два дня через два, но могут быть перерывы, если на улице будет дождь или просто холодно — в такие дни торговать мороженым нет смысла.

Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сергей Жигайлов,

предприниматель , владелец бренда «Любимый мороженщик»:

От работы на процент от выручки я отказался. Главное — выбрать место, время и хорошего продавца. Тогда торговля пойдет хорошо.

Борис Родионов,

один из собственников сети Kennedy’s coffee:

Почти все сотрудники хотят стабильного заработка, а это значит, что рваный график и нестабильные выходы в зависимости от погоды приведут к огромной текучке персонала, поиск которого будет забирать все время.

Ассортимент

Производители сухой смеси для мягкого мороженого предлагают десятки вкусов: банан, арбуз, манго, малина, апельсин, мармелад и так далее. Продукт можно полить сиропом, украсить кондитерской посыпкой, добавить вафли и что-нибудь еще. Но, говорит Сергей, экзотические вкусы не пользуются популярностью в его точках.

Сергей Жигайлов. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сергей Жигайлов,

предприниматель , владелец бренда «Любимый мороженщик»:

В своих павильонах мы предлагаем мороженое трех видов: пломбир, шоколадное и клубничное из смеси своего производства. У других производителей можно найти разнообразные вкусы: фисташковое, например. Но практика показывает, что оно не очень востребовано, а для его производства потребуется установить дополнительный фризер. Это дорогое оборудование — одна из основных инвестиций в бизнес по продаже мягкого мороженого.

Борис Родионов,

один из собственников сети Kennedy’s coffee:

Когда вы на рынке первые, то можете позволить себе небольшой ассортимент, но с приходом конкурентов предприниматель обязан развиваться и вводить новые продукты, улучшать качество по старым позициям. Без этого вас просто съедят.

Капитализация

Со временем бизнес Сергея Жигайлова стал обрастать новыми направлениями. Например, он оборудует точки продажи мороженого в кафе. В 2015 году вместе с партнером организовал производство собственной сухой смеси для мороженого из кулундинского молока. Это позволяет предпринимателю поставлять в торговые точки сырье без дополнительной торговой наценки, а еще зарабатывать на продаже смеси продавцам мягкого мороженого.

Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сергей Жигайлов,

предприниматель , владелец бренда «Любимый мороженщик»:

Еще мы пробовали производить вафельные рожки. Купили для этого специальное оборудование, но очень скоро поняли, что это слишком сложно, и отказались от такого направления. Купить готовые рожки проще.

Борис Родионов,

один из собственников сети Kennedy’s coffee:

Производство полуфабрикатов или сырья для собственного бизнеса — решение, безусловно, правильное. Необходимо только понимать оборот розницы, который загрузит ваше производство. Как и в случае с фризером, герой статьи повторил ошибку и без соответствующей экспертизы, которая могла сэкономить деньги и время, приобрел оборудование для производства рожков. Так лучше не делать, если только вы не придумали ноу-хау, которое нужно срочно реализовать за любые деньги, чтобы успеть занять рынок.

Мороженое. СС0

Управление

В 2019 году Сергей Жигайлов решил перенастроить свой бизнес и сдать торговые точки в аренду. Стоимость контракта с каждым соискателем оговаривается отдельно. Также он предлагает купить готовое предприятие — фургоны с оборудованием для производства мороженого. Цена — 600 тысяч рублей. В стоимость входит подключение точки на выбранной площадке, обучение продавцов и собственника.

Сергей Жигайлов,

предприниматель , владелец бренда «Любимый мороженщик»:

Я понял, что, управляя уже не одной, а множеством торговых точек самостоятельно, по сути остаюсь на первоначальном этапе развития бизнеса. Нанимать кого-то для управления я не хотел. Чтобы идти дальше, ищу арендаторов или покупателей. Сам же планирую заняться запуском подобных торговых точек, возможно, с расширенным ассортиментом (кофе, кукуруза), а потом продавать их как готовый бизнес.

Борис Родионов,

один из собственников сети Kennedy’s coffee:

После открытия трех-четырех точек наступает момент, когда нужно нанимать управленцев, так как операционные вопросы (логистика, наем персонала, реклама, контроль) начинают отнимать почти все время. Предприниматель же должен увеличивать свою прибыль за счет экспансии или улучшая продукт, процессы, обучая персонал. А это все требует немало усилий, которые, кроме самого собственника, на этом этапе никто не приложит. Я вижу только одну логичную причину не нанимать управленца (хотя бы совместив его с тем же продавцом) — отсутствие достаточной прибыли. А если это так, то стоит задуматься над успешностью бизнес-модели в целом.

Взгляд конкурента

Ирина Дмитриева,

собственница мобильного фудтрака «Малабар»:

Рынок мороженого Барнаула насыщенный, но это товар из категории «здесь и сейчас». Увидев его, человек хочет купить рожок, и вопрос цены не всегда встает на первое место. Поэтому конкуренция у мороженщиков специфичная: самое важное — найти хорошее место для торговли. Идеальное — рядом с крупными детскими площадками, вроде той, которая около «Гулливера». Но большинство из них уже заняты или стоимость аренды слишком высока. Читать далее Поэтому мы решили отстраиваться ассортиментом. Как правило, мягкое мороженое в Барнауле предлагают трех видов: пломбир, шоколадное и клубничное. Мы добавили синее бабл-гам, зеленое фисташковое, смородиновое, скоро будем продавать черное. Чтобы порция выглядела аппетитнее, украшаем ее посыпками, печеньем, вафлей, зефиром, сиропами. Цена такого мороженого сопоставима с классикой, но у покупателей появляется интерес попробовать что-то новое. Мы начали работать только этим летом, и нам только предстоит оценить бизнес, но мы уже поняли, что в среднем стационарная точка может давать 7−10 тысяч рублей выручки в день. Это при условии расширенного ассортимента: мы предлагаем еще кофе, горячую кукурузу, лимонад, молочные коктейли. Чтобы зарабатывать больше, мы встраиваемся в массовые городские мероприятия или, например, свадьбы — за счет того, что фудтрак на ходу, можно приехать в любую точку города. Подключайся к электричеству и работай. В этом случае очень важно наладить процесс продажи, чтобы не скапливалась очередь и люди не уходили.

Как сделан ретрофургон

Выбран ГАЗ-21 «Волга», потому что этот советский седан оказался самым широким и на его базе можно было организовать место для торговли.

Создана модель из пластилина на базе игрушечной «Волги», вырезан полномасштабный корпус фургона и рожок из пенопласта, который затем отлит из стеклопластика.

Срезана крыша с автомобиля, заварены задние двери, прикреплен пластиковый корпус. Весь автомобиль окрашен в фирменные красно-белые цвета.

Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru. Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru. Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru. Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru. Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru. Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru. Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru. Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru. Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru. Ретрофургон с мороженым. Анна Зайкова , altapress.ru.

Предусмотрены витрины с рольставнями на обе стороны фургона, чтобы можно было торговать с позиции, которая удобна для выбранного места.

Фургон остается на ночь на парковке или площадке около ТРЦ, поэтому для защиты от вандалов передние двери закрыты на замок изнутри.

Фургон оборудован рукомойником, фризером и холодильником. Для работы его подключают к электричеству и подают воду.

Себестоимость «Волги» мороженщика разная. В одном случае, например, автомобиль-основа куплен за 30 тыс. рублей, в другом — за 80. Также на ремонт корпуса и других деталей уходят разные суммы в зависимости от изначального состояния автомобиля.