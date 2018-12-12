11 декабря в Барнауле наградили победителей рейтинга-опроса « Менеджер года » — ведущих предпринимателей Алтайского края. Для большинства гостей и участников церемонии награждения уходящий год был вполне удачным, несмотря на непростые экономические реалии. Это подтвердил небольшой опрос, который провел altapress.ru.

Участникам «Менеджера года-2018» мы предложили ответить на три вопроса:

1. С какими результатами ваша компания заканчивает год?

2. Какие задачи ставили перед собой и какие из них осуществились?

3. Каковы ваши ожидания от 2019 года и с каким настроением вы в него входите?

Юрий Гатилов,

гендиректор компании «Жилищная инициатива»:

1. Как ни странно, итоги года неплохие. Показатель по реализации квартир идет с превышением двух предыдущих лет. Почему люди покупают квартиры, никто не понимает, наверное, из последних сил. Будущее туманно, но надеемся на лучшее. 2. Строили, строим и будем строить! 3. Самая главная задача на будущий год - выжить. Если кто и останется на строительном рынке, это будем мы.

Церемония награждения премии «Менеджер года». Барнаул , 11 декабря 2018 года. Дмитрий Лямзин

Константин Денисенко,

гендиректор компании «Зиас Машинери»:

1. Мы открыли компанию в Набережных Челнах, приросли в объемах производства на 30%. Сформировали конструкторско-технологический отдел, тем самым решив для себя кадровый вопрос. Для нас, производственников, это серьезное достижение. 2. В принципе, все намеченные планы на 2018 год удалось реализовать. 3. Мы заходим с инжениринговой компанией в ТОСЭР Новоалтайскка. Пока не ясно, успеем ли сделать это в нынешнем году, либо это уже станет одной из задач 2019 года. Помимо этого нам надо запустить автоматизированную линию по порошковой окраске. Таких всего две в Алтайском крае, наша станет третьей. Это очень большая линия. которая занимает половину цеха. Планируем удвоить показатели по контрактному производству. И это все не просто слова, это конкретные задачи, которые будем выполнять.

Церемония награждения премии «Менеджер года». Барнаул , 11 декабря 2018 года. Дмитрий Лямзин

Алексей Рыбников,

гендиректор «Барнаульского пивоваренного завода»:

1. Результаты уходящего года нас радуют, мы идем с положительной динамикой по напиткам. Надо признать, что год был непростой, но, несмотря на это, нам удалось многое сделать. В 2018 году мы установили дополнительную линию розлива безалкогольных напитков производительностью 160 кег в час, закупили дополнительное оборудование для расширения безалкогольного цеха. Заключили выгодные контракты по поставкам безалкогольных напитков, что позволило увеличить объем продаж. 2. Финансовый результат от деятельности компании уже превзошел плановый показатель. 3. Наша основная задача сохранить показатели 2018 года — без особых скачков. Предпосылок к серьезному росту производства в существующих условиях мы не видим. Главная причина — в давлении государства на алкогольный рынок.

Борис Беньковский,

генеральный директор АПК «Русское поле»:

1. Год заканчиваем с надеждами на лучшее. Рассчитываем, что рано или поздно ситуация в экономике устаканится и наши правители определят тот оптимум нагрузки, который может выдержать бизнес, и пойдут нам навстречу. 2. Практически ничего не удалось. Главное достижение заключается в том, что мы удержались на плаву. 3. В следующем году планируем подхватить тот импульс, который задали сельхозпроизводители, собрав очередные 5 млн тонн зерна, и все эти тонны перевести в рентабельное состояние в виде готовой мукомольной продукции.

Александр Лисицын,

гендиректор барнаульского автоцентра «КамАЗ»:

1. Результаты вполне позитивные, по всем направлениям нашего бизнеса есть прирост, где-то больше, где-то меньше. Наибольший прирост нам обеспечили продажи легковых автомобилей. 2. На этот год у меня глобальных планов не было. 3. В ближайшие два года планируется значительное расширении бизнеса. Пока подробности раскрывать не будут. Надеюсь, что все у нас получится.

Церемония награждения премии «Менеджер года». Барнаул , 11 декабря 2018 года. Дмитрий Лямзин

Денис Газукин,

генеральный директор компании Freematiq:

1. Год заканчиваем в прекрасном настроении, последние лет шесть у меня все стабильно успешно. 2. То, о чем мы когда-то только мечтали, сейчас воплощается в реальности. 3. Я годами не мыслю. Проектов много и по бизнесу и по общественной деятельности. Недавно сняли большой профориентационный фильм про нашу отрасль. Думаю, что в начале следующего года он будет запущен. Мы долго к этому шли и вот сейчас совместно с Минобразованием сделали такое дело.

Церемония прошла в «Кафе в парке» (Парк спорта Алексея Смертина).

См. как распределились остальные результаты и кто за кого голосовал.

Организатор

Место

Генеральный партнер

Генеральный партнер

Генеральный партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер