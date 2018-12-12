В Барнауле наградили победителей премии «Менеджер года-2018». Как прошла церемония и кто за кого голосовал

11 декабря в Барнауле наградили победителей XVII премии « Менеджер года » по версии ИД «Алтапресс». Торжественная церемония прошла в «Кафе в парке» (Парк спорта Алексея Смертина). На церемонии присутствовали более 100 представителей алтайского бизнеса.

Несколько месяцев «Свободный курс» проводил отраслевые экспертные советы, на которых предприниматели определяли чемпионов в номинациях «Ритейл», «Строительство», «Промышленность» и т.д. Выдвигались руководители предприятий, достигших в этом году наибольших успехов, а потом путем тайного голосования выбирались победители.

Параллельно с этим сотрудники объединенной редакции «СК» и altapress.ru вели опрос среди алтайских бизнесменов, определяя абсолютного чемпиона. В этом году их оказалось сразу два — оба победителя набрали одинаковое количество голосов. До этого такое в истории «Менеджера года» было только раз —в 2003 году, когда победителями стали Сергей Локтев и Сергей Хачатурян.

Кто стали победителями в 2018 году

Первое место (14 голосов)

Комяков Андрей ( Губернский лекарь , Строительная перспектива)

Губернский лекарь Строительная перспектива) Савинков Максим ( СиСорт)

Третье место (10 голосов)

Бейфорт Павел ( Вирт)

Номинация «Народное голосование»

Александр Тайчер (Алгоритм)

Победители в номинациях

Ольга Романенко , Инна Сковородникова ( Евростиль) — «Здоровье»

Инна Сковородникова Евростиль) — «Здоровье» Александр Сердюков ( Тонар) — «Ритейл»

Тонар) — «Ритейл» Денис Зюзин ( Киприно) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»

Киприно) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Юрий Гатилов ( Жилищная инициатива) — «Строительство»

Жилищная инициатива) — «Строительство» Владимир Кутьев ( Алтай Пэлас) — «Туризм»

Алтай Пэлас) — «Туризм» Эльвира Вебер ( Открытие) — «Финансы»

Открытие) — «Финансы» Владимир Отмашкин ( Союз) — «Промышленность»

Союз) — «Промышленность» Сергей Приб ( Алтайкрайэнерго) — «Ресурсоснабжающие организации»

Алтайкрайэнерго) — «Ресурсоснабжающие организации» Владимир Никифоров ( АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство»

АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство» Денис Газукин ( Freematiq) — «IT и связь»

По традиции, за абсолютных победителей прошлых лет голосовать было нельзя. Они переходят в Клуб чемпионов и сами определяют тех руководителей алтайских фирм, которых хотели бы отметить за достижения в бизнесе. Члены клуба Александр и Евгений Ракшины, Вадим Смагин и Юрий Гатилов выбрали в этом году в номинации «Чемпиону от чемпионов» трех человек:

Андрей Квинт ( КФХ Квинт)

КФХ Квинт) Константин Денисенко ( Зиас Машинери)

Зиас Машинери) Александр Трофимов ( Добрый доктор)

Также на церемонии за вклад в развитие бизнеса в крае были награждены фирмы-юбиляры этого года: Барнаульский молочный завод и Барнаульский пивоваренные завод за 40-летие, торговая сеть «Мария Ра», торговый двор «Аникс» и фирма «Галэкс» за 25-летие.

Как распределились голоса Как распределились голоса По 14 голосов набрали Комяков Андрей ( Губернский лекарь , Строительная перспектива)

Губернский лекарь Строительная перспектива) Савинков Максим ( СиСорт) 10 голосов набрал Бейфорт Павел ( Вирт) 8 голосов набрал Мудрик Сергей ( Сибирия) По 7 голосов набрали Газукин Денис ( Freematiq)

Freematiq) Гачман Валерий ( Грана)

Грана) Гордейчик Владимир ( Магис-Спорт)

Магис-Спорт) Филидова Татьяна ( Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения) По 6 голосов набрали Герман Виктор ( АЗПИ)

АЗПИ) Отмашкин Владимир ( Союз)

Союз) Приб Сергей ( Алтайкрайэнерго)

Алтайкрайэнерго) Тайчер Александр ( Алгоритм) По 5 голосов набрали Белоусова Ксения ( Алгоритм)

Алгоритм) Графеев Владимир ( Галэкс) По 4 голоса набрали Денисенко Константин ( Зиас Машинери)

Зиас Машинери) Кац Яков ( Киномир)

Киномир) Косихин Виктор ( Ренессанс Косметик)

Ренессанс Косметик) Лонская Ольга ( Горная аптека)

Горная аптека) Никитин Юрий ( Аникс)

Аникс) Пургин Юрий ( Алтапресс)

Алтапресс) Рыбников Алексей ( БПЗ)

БПЗ) Симонов Константин ( Холод)

Холод) Старовойтова Алла ( Алейскзернопродукт)

Алейскзернопродукт) Тюнин Дмитрий ( Сибсоцбанк)

Сибсоцбанк) Шамков Артем ( БзАТИ) По 3 голоса набрали Бенслер Сергей ( Колос)

Колос) Елфимов Федор ( санаторий «Россия»)

санаторий «Россия») Кривашин Вячеслав ( АЗА)

АЗА) Лазарев Андрей ( Алтайтара)

Алтайтара) Паутова Анна ( Растем вместе)

Растем вместе) Поддубный Александр ( АНТ)

АНТ) Терновой Александр ( Алтайские закрома)

Алтайские закрома) Трофимов Алексей ( Парк спорта Смертина)

Парк спорта Смертина) Тушков Максим ( Грильница)

Грильница) Филипчук Елена ( Новэкс) По 2 голоса набрали Борисов Дмитрий ( АлтайЕвроМоторс)

АлтайЕвроМоторс) Вебер Эльвира ( Открытие)

Открытие) Газукин Сергей ( Покровская сыроварня)

Покровская сыроварня) Германенко Игорь ( Алтайкапиталбанк)

Алтайкапиталбанк) Гросс Александр ( Барнаульская тепломагистральная компания)

Барнаульская тепломагистральная компания) Деринг Александр ( Классика)

Классика) Дублей Татьяна ( Детское здоровье)

Детское здоровье) Емелин Владимир ( Плавыч)

Плавыч) Завертайлов Владимир ( Сибирикс)

Сибирикс) Зюзин Денис ( Киприно)

Киприно) Ишмухамедов Эмиль ( Элли)

Элли) Каулин Виктор ( Автохит)

Автохит) Маврин Владимир ( Подкова)

Подкова) Никифоров Владимир ( Ануйское)

Ануйское) Пантелеев Николай ( Алтайэнерго)

Алтайэнерго) Терешин Александр ( Альтаир)

Альтаир) Трофимов Александр ( Добрый доктор)

Добрый доктор) Трубников Олег ( АЛЬКОН)

АЛЬКОН) Трубникова Алла ( АЛЬКОН)

АЛЬКОН) Фаллер Рихард ( Адалин-строй)

Адалин-строй) Ферапонтов Сергей ( Завод механических прессов)

Завод механических прессов) Шония Нодар ( Селф) По одному голосу набрали Агеенко Евгений ( Где.ру)

Где.ру) Бабаков Алексей ( Октябрьское)

Октябрьское) Балаков Александр ( Алтайская продовольственная компания)

Алтайская продовольственная компания) Банщиков Вячеслав ( Аврора)

Аврора) Басаргин Андрей ( БТП)

БТП) Бедарев Александр ( Мельник)

Мельник) Бехер Юлия ( Гамбит)

Гамбит) Богуславский Юрий ( Алтай — медовый край)

Алтай — медовый край) Бубенко Ирина ( Альфа-банк)

Альфа-банк) Буглакова Евгения ( ASBA Консалтинг)

ASBA Консалтинг) Букреев Сергей ( Россия)

Россия) Васечкин Вячеслав ( ИП Васечкин В. В.)

ИП Васечкин В. В.) Веряскин Павел ( Колесо22)

Колесо22) Востриков Евгений ( Домстрой-Барнаул)

Домстрой-Барнаул) Гиляев Руслан ( Алтайский сталелитейный завод)

Алтайский сталелитейный завод) Гордейчик Наталья ( Магис-Бизнес)

Магис-Бизнес) Гребенкин Геннадий ( СК Сибпромстрой)

СК Сибпромстрой) Гутов Олег ( Квадро Интерьер)

Квадро Интерьер) Дворядкин Дмитрий ( Союз риэлторов Барнаула)

Союз риэлторов Барнаула) Дублей Игорь ( Адалин-Строй)

Адалин-Строй) Жданова Анна ( Пчела и человек)

Пчела и человек) Желудкова Тамара ( Росбанк)

Росбанк) Жигульский Александр ( ШашлыкоFF)

ШашлыкоFF) Завьялова Елена ( Алтайский трикотаж)

Алтайский трикотаж) Зайцев Александр ( Венталь , АКТО)

Венталь АКТО) Зайцев Анатолий ( Каменский элеватор)

Каменский элеватор) Заякин Борис ( Формула М-2)

Формула М-2) Иванов Дмитрий ( Грильница)

Грильница) Иваншин Андрей ( Моквин)

Моквин) Казаков Виталий ( Portalle)

Portalle) Карлов Александр ( Алттранс)

Алттранс) Кишицкий Анатолий ( Одуванчик)

Одуванчик) Ключников Иван ( Алтайлес)

Алтайлес) Кобозев Александр ( Social Web Services)

Social Web Services) Кожанов Андрей ( Партнер)

Партнер) Колекрт Эдуард ( Бийский гравийно-песчаный карьер)

Бийский гравийно-песчаный карьер) Коренев Артем ( Мой дом)

Мой дом) Короткоручкин Максим ( Алтайкрайгазсервис)

Алтайкрайгазсервис) Коршунов Юрий ( Алтайфитопром)

Алтайфитопром) Кочеринский Юрий ( Барнаульский ВРЗ)

Барнаульский ВРЗ) Кошелев Александр ( АСП-групп)

АСП-групп) Кошелев Юрий ( Алтайвитамины)

Алтайвитамины) Ксенофонтов Андрей ( Кентавр)

Кентавр) Кутьев Владимир ( Алтай Пэлас)

Алтай Пэлас) Лавренюк Сергей ( Ростелеком)

Ростелеком) Лизогуб Павел ( Алтай-Кокс)

Алтай-Кокс) Липпа Дмитрий ( Цемент)

Цемент) Литвиненко Антон ( Алтайстройдеталь)

Алтайстройдеталь) Лузанов Игорь ( СГК)

СГК) Мамаева Наталья ( Алейскзернопродукт)

Алейскзернопродукт) Матвейко Юрий ( Октан)

Октан) Махнаков Олег ( Рикон)

Рикон) Медведев Дмитрий ( Алтайвагон)

Алтайвагон) Мельников Алексей ( Сэус-агро)

Сэус-агро) Миль Алексей ( Газпромбанк)

Газпромбанк) Мишин Евгений ( Медовик Алтая)

Медовик Алтая) Мухортов Сергей ( Алтайский букет)

Алтайский букет) Новиков Андрей ( Лось и ножницы)

Лось и ножницы) Новиков Олег ( Коротоякский элеватор)

Коротоякский элеватор) Носенко Евгений ( Элитупаковка)

Элитупаковка) Осипов Евгений ( Аско-Мед)

Аско-Мед) Пашаев Али ( Соцветие)

Соцветие) Пашаева Ольга ( Регион)

Регион) Переверзев Игорь ( Алт Авто)

Алт Авто) Плетнев Павел ( Центр информационной безопасности)

Центр информационной безопасности) Плотников Георгий ( Союз-Мука)

Союз-Мука) Польгерт Ксения ( Promo Republic)

Promo Republic) Поляков Сергей ( KFC)

KFC) Попов Сергей ( Траст-Инвест)

Траст-Инвест) Попова Яна ( Диво Алтая)

Диво Алтая) Примин Сергей ( Инвино)

Инвино) Разливинский Михаил ( СМК-Партнер)

СМК-Партнер) Решеник Алексей ( Гудвилл)

Гудвилл) Ришко Ольга ( Глэм-тур)

Глэм-тур) Родионов Борис ( Kennedy's Coffee)

Kennedy's Coffee) Руссков Вадим ( Миэль)

Миэль) Рябцев Иван ( Золотая осень)

Золотая осень) Рязанцев Алексей ( Комтранс Лтд)

Комтранс Лтд) Сайк Сергей ( Директ-Актив)

Директ-Актив) Сердюков Александр ( Трофей)

Трофей) Слободчиков Антон ( Алтайский банковский союз)

Алтайский банковский союз) Смокотин Виталий ( Мартика)

Мартика) Солодилов Андрей ( БПЗ)

БПЗ) Суртаев Андрей ( Архи-групп)

Архи-групп) Схоменко Юрий ( Сибтара)

Сибтара) Таранов Александр ( НПП Лосев)

НПП Лосев) Татаринцева Наталья ( Антуриум)

Антуриум) Терновой Константин ( Алтайские закрома)

Алтайские закрома) Томашевич Александра ( СК-Тур)

СК-Тур) Тулин Павел ( Старые традиции)

Старые традиции) Туркин Михаил ( Русский холод)

Русский холод) Устинов Владимир ( КФК Устинов В. И.)

КФК Устинов В. И.) Филипчук Виктор ( Новэкс)

Новэкс) Харченко Андрей ( Книжный мир)

Книжный мир) Черимисин Александр ( Сибприбормаш)

Сибприбормаш) Чертов Евгений ( ИП Чертов)

ИП Чертов) Шоль Альбина ( Alpalazone)

Alpalazone) Шустова Светлана ( Диаф)

Диаф) Шутова Татьяна ( Третьяковский элеватор)

Третьяковский элеватор) Яковлев Константин ( АвтоОйл)

АвтоОйл) Ямщиков Алексей ( ТГВ)

Кто за кого голосовал Кто за кого голосовал Агеенко Евгений (Где.ру) Агеенко Евгений (Где.ру), Газукин Денис (Freematiq), Маврин Владимир (Подкова) Акулова Елена (1С Галэкс) Басаргин Андрей (БТП), Графеев Владимир (Галэкс), Плетнев Павел (Центр информационной безопасности) Алтухов Данила (Союзпечать-Алтай) Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Никитин Юрий (Аникс), Трубникова Алла (Алькон) Атабаев Шукурулла (Трубопласт-А) Денисенко Константин (Зиас Машинери), Савинков Максим (СиСорт) Бабаков Алексей (Октябрьское) Бейфорт Павел (Вирт), Решеник Алексей (Гудвилл) Багинский Дмитрий (Вианор) Гордейчик Владимир (Магис-Спорт) Балаков Александр (Алтайская продовольственная компания) Букреев Сергей (Россия), Кожанов Андрей (Партнер), Рябцев Иван (Золотая осень) Балубаев Искандер (Центр лицензионного программного обеспечения) Казаков Виталий (Portalle), Носенко Евгений (Элитупаковка), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго) Безруков Андрей (Безруков и партнеры) Гордейчик Владимир (Магис-Спорт) Бейфорт Павел (Вирт) Бенслер Сергей (Колос), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго), Терешин Александр (Альтаир) Белоусов Андрей (ФК Открытие) Белоусова Ксения (Алгоритм), Вебер Эльвира (Открытие), Ферапонтов Сергей (Завод механических прессов) Белоусова Ксения (Алгоритм) Белоусова Ксения (Алгоритм), Тайчер Александр (Алгоритм), Томашевич Александра (СК-Тур) Белоусова Наталья (Охота) Елфимов Федор (санаторий «Россия»), Кутьев Владимир (Алтай Пэлас), Филипчук Елена (Новэкс) Беляев Александр (Эль-Консул) Гачман Валерий (Грана), Савинков Максим (СиСорт), Филипчук Елена (Новэкс) Бенслер Сергей (Колос) Бейфорт Павел (Вирт) Беньковский Борис (Русское поле) Гачман Валерий (Грана), Ишмухамедов Эмиль (Элли), Мельников Алексей (Сэус-агро) Богданов Алексей (Барнаульский автовокзал) Карлов Александр (Алттранс), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения) Богуславский Юрий (Алтай — медовый край) Богуславский Юрий (Алтай — медовый край) Брегадзе Виталий (Бочкари) Борисов Дмитрий (АлтайЕвроМоторс), Кац Яков (Киномир) Бубенко Ирина (Альфа-банк) Иваншин Андрей (Моквин), Рыбников Алексей (БПЗ), Симонов Константин (Холод) Буглакова Евгения (ASBA Консалтинг) Дублей Татьяна (Детское здоровье), Савинков Максим (СиСорт), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения) Бурдовицын Алексей (Алтайстроймаш) Гордейчик Владимир (Магис-Спорт) Бушков Николай (Алтайфорест) Бенслер Сергей (Колос), Матвейко Юрий (Октан) Волосникова Анна (Европлан) Буглакова Евгения (ASBA Консалтинг), Гордейчик Наталья (Магис-Бизнес), Паутова Анна (Растем вместе) Воронов Сергей (Гостиница Барнаул) Ферапонтов Сергей (Завод механических прессов) Воропаев Константин (Единый расчетный центр) Герман Виктор (АЗПИ), Графеев Владимир (Галэкс), Кривашин Вячеслав (АЗА) Востриков Евгений (Домстрой-Барнаул) Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Суртаев Андрей (Архи-групп) Вытоптов Анатолий (АгроХимСервис) Бейфорт Павел (Вирт), Лазарев Андрей (Алтайтара), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго) Газукин Денис (Freematiq) Савинков Максим (СиСорт), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения) Гатилов Юрий (Жилищная инициатива) Герман Виктор (АЗПИ), Косихин Виктор (Ренессанс Косметик), Трофимов Алексей (Парк спорта Смертина) Гачман Валерий (Грана) Плотников Георгий (Союз-Мука) Герман Виктор (АЗПИ) Гачман Валерий (Грана), Отмашкин Владимир (Союз), Савинков Максим (СиСорт) Голанцев Александр (Miranit) Газукин Денис (Freematiq), Новиков Андрей (Лось и ножницы), Родионов Борис (Kennedy's Coffee) Гордеева Наталья (Алтайтурист) Симонов Константин (Холод) Гордейчик Владимир (Магис-Спорт) Газукин Денис (Freematiq), Завертайлов Владимир (Сибирикс), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения) Гордейчик Наталья (Магис-Бизнес) Дублей Татьяна (Детское здоровье), Паутова Анна (Растем вместе), Савинков Максим (СиСорт) Госьков Евгений (Опора России) Махнаков Олег (Рикон) Графеев Владимир (Галэкс) Медведев Дмитрий (Алтайвагон), Тушков Максим (Грильница), Тюнин Дмитрий (Сибсоцбанк) Гущина Евгения (Дорожные знаки Алтая) Белоусова Ксения (Алгоритм), Туркин Михаил (Русский холод) Дворядкин Дмитрий (Союз риэлторов Барнаула) Дублей Игорь (Адалин-Строй), Коренев Артем (Мой дом), Руссков Вадим (Миэль) Деккерт Валерий (Чистюньский) Бабаков Алексей (Октябрьское), Бейфорт Павел (Вирт), Никифоров Владимир (Ануйское) Деринг Александр (Классика) Гачман Валерий (Грана), Гутов Олег (Квадро Интерьер), Деринг Александр (Классика) Долгов Евгений (КФХ Долгова Е. А.) Бейфорт Павел (Вирт), Ишмухамедов Эмиль (Элли) Ежов Константин (Курорт Белокуриха) Германенко Игорь (Алтайкапиталбанк), Пантелеев Николай (Алтайэнерго), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго) Ермолова Ольга (Промсвязьбанк) Зюзин Денис (Киприно), Отмашкин Владимир (Союз), Шония Нодар (Селф) Завертайлов Владимир (Сибирикс) Тушков Максим (Грильница) Загарин Андрей (Теплый рынок) Схоменко Юрий (Сибтара) Зайцев Александр (АКТО, Винталь) Востриков Евгений (Домстрой-Барнаул), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива) Захаров Анатолий (ВымпелКом) Иванов Дмитрий (Грильница), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива) Зюзин Денис (Киприно) Старовойтова Алла (Алейскзернопродукт) Иванова Людмила (Пятница) Гордейчик Владимир (Магис-Спорт), Елфимов Федор (санаторий «Россия»), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива) Иваншин Андрей (Моквин) Денисенко Константин (Зиас Машинери) Каркошкин Дмитрий (Барнаулкапстрой) Гросс Александр (Барнаульская тепломагистральная компания) Карлов Александр (Алттранс) Миль Алексей (Газпромбанк) Кац Яков (Киномир) Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Поддубный Александр (АНТ), Тайчер Александр (Алгоритм) Клейнатовский Евгений (ПР-Холдинг) Колекрт Эдуард (Бийский гравийно-песчаный карьер), Кошелев Александр (АСП-групп) Клочко Павел (Зетта страхование) Короткоручкин Максим (Алтайкрайгазсервис) Кожанов Андрей (Партнер) Балаков Александр (Алтайская продовольственная компания), Бейфорт Павел (Вирт), Никифоров Владимир (Ануйское) Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива) Зайцев Александр (Венталь, АКТО), Разливинский Михаил (СМК-Партнер), Ямщиков Алексей (ТГВ) Крук Александр (Барнаульский речной порт) Тюнин Дмитрий (Сибсоцбанк) Кубраков Роман (Гэллери-Сервис) Белоусова Ксения (Алгоритм), Гордейчик Владимир (Магис-Спорт), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива) Кузнецов Николай (Силэн Лед Групп) Гребенкин Геннадий (СК Сибпромстрой), Косихин Виктор (Ренессанс Косметик), Таранов Александр (НПП Лосев) Кураков Евгений (Ели-худели) Осипов Евгений (Аско-Мед), Примин Сергей (Инвино), Трофимов Алексей (Парк спорта Смертина) Куркин Сергей (Союз промышленников) Герман Виктор (АЗПИ), Гиляев Руслан (Алтайский сталелитейный завод), Черимисин Александр (Сибприбормаш) Лавренюк Сергей (Ростелеком) Графеев Владимир (Галэкс), Рыбников Алексей (БПЗ), Шамков Артем (БзАТИ) Лисицын Александр (Барнаульский автоцентр КАМАЗ) Бейфорт Павел (Вирт), Переверзев Игорь (Алт Авто), Рязанцев Алексей (Комтранс Лтд) Логунов Виталий (Авиафлот) Борисов Дмитрий (АлтайЕвроМоторс) Лонская Ольга (Горная аптека) Лонская Ольга (Горная аптека), Мухортов Сергей (Алтайский букет), Ришко Ольга (Глэм-тур) Лунев Альберт (СПТК) Графеев Владимир (Галэкс), Завьялова Елена (Алтайский трикотаж), Мудрик Сергей (Сибирия) Маврин Владимир (Подкова) Каулин Виктор (Автохит), Лазарев Андрей (Алтайтара), Савинков Максим (СиСорт) Малков Геннадий (АН Дом) Дворядкин Дмитрий (Союз риэлторов Барнаула), Никитин Юрий (Аникс), Сайк Сергей (Директ-Актив) Манаев Роман (ИП Манаев Р. В.) Кац Яков (Киномир), Поляков Сергей (KFC), Тулин Павел (Старые традиции) Маслов Сергей (Грана Алтай) Бедарев Александр (Мельник), Новиков Олег (Коротоякский элеватор), Шутова Татьяна (Третьяковский элеватор) Масловский Дмитрий (Росводоканал Барнаул) Гросс Александр (Барнаульская тепломагистральная компания), Лузанов Игорь (СГК), Пантелеев Николай (Алтайэнерго) Матвейко Юрий (Октан) Бейфорт Павел (Вирт), Старовойтова Алла (Алейскзернопродукт), Фаллер Рихард (Адалин-Строй) Махнаков Олег (Рикон) Савинков Максим (СиСорт), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения) Мелентьева Ольга (Женева) Тайчер Александр (Алгоритм) Меркулов Алексей (Рельеф) Жигульский Александр (ШашлыкоFF), Кац Яков (Киномир) Мидонов Владимир (Согласие) Кац Яков (Киномир), Мудрик Сергей (Сибирия), Поддубный Александр (АНТ) Миль Алексей (Газпромбанк) Рыбников Алексей (БПЗ) Мишустин Александр (Союз строителей) Отмашкин Владимир (Союз) Мудрик Сергей (Сибирия) Банщиков Вячеслав (Аврора), Германенко Игорь (Алтайкапиталбанк), Тюнин Дмитрий (Сибсоцбанк). Мухортов Сергей (Алтайский букет) Газукин Сергей (Покровская сыроварня), Лонская Ольга (Горная аптека), Харченко Андрей (Книжный мир) Нагорнов Валерий (Алтайэнергосбыт) Лазарев Андрей (Алтайтара), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго) Нарзуков Евгений (Союз-Авто) Веряскин Павел (Колесо22), Маврин Владимир (Подкова), Яковлев Константин (АвтоОйл) Науменко Кирилл (Союз строителей) Мудрик Сергей (Сибирия) Нестеров Василий (Трансфинит групп) Газукин Денис (Freematiq), Польгерт Ксения (Promo Republic), Тюнин Дмитрий (Сибсоцбанк) Никитеев Константин (Ключ-риэлт) Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Тушков Максим (Грильница) Никулин Сергей (ВТБ) Ключников Иван (Алтайлес), Отмашкин Владимир (Союз), Слободчиков Антон (Алтайский банковский союз) Овсянников Кирилл (ЖБИ Сибири) Липпа Дмитрий (Цемент), Мудрик Сергей (Сибирия), Тайчер Александр (Алгоритм) Оглоблина Наталья (Alawar Studio) Газукин Денис (Freematiq) Олишевский Андрей (Алтайская ярмарка) Гачман Валерий (Грана), Деринг Александр (Классика), Пургин Юрий (Алтапресс) Отмашкин Владимир (Союз) Гачман Валерий (Грана), Герман Виктор (АЗПИ), Косихин Виктор (Ренесанс Косметик) Осипов Евгений (Аско-Мед) Гачман Валерий (Грана), Завертайлов Владимир (Сибирикс), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения) Переясловский Иван (Алтайский углеисследовательский центр) Васечкин Вячеслав (ИП Васечкин В. В.) Писаненко Константин (Альфа Страхование) Газукин Сергей (Покровская сыроварня), Литвиненко Антон (Алтайстройдеталь), Терновой Константин (Алтайские закрома) Писарев Сергей (Барнаульский зоопарк) Зюзин Денис (Киприно), Трубникова Алла, Трубников Олег (Алькон), Шустова Светлана (Диаф) Поломошнова Анна (ТЦ БЦ) Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Мудрик Сергей (Сибирия), Смокотин Виталий (Мартика) Польгерт Ксения (Promo Republic) Паутова Анна (Растем вместе), Савинков Максим (СиСорт), Солодилов Андрей (БПЗ) Попов Анатолий (Инком торг) Емелин Владимир (Плавыч), Кошелев Юрий (Алтайвитамины), Лонская Ольга (Горная аптека) Приб Сергей (Алтайкрайэнерго) Денисенко Константин (Зиас Машинери), Лизогуб Павел (Алтай-Кокс), Терешин Александр (Альтаир) Пургин Юрий (Алтапресс) Герман Виктор (АЗПИ), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Отмашкин Владимир (Союз) Ракшин Александр (Мария-Ра) Елфимов Федор (санаторий «Россия»), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Симонов Константин (Холод) Ракшин Евгений (предприниматель) Пургин Юрий (Алтапресс), Сердюков Александр (Трофей), Шония Нодар (Селф) Родионов Борис (Kennedy's Coffee) Газукин Денис (Freematiq), Кобозев Александр (Social Web Services) Рыбников Алексей (БПЗ) Бубенко Ирина (Альфа-банк), Лавренюк Сергей (Ростелеком), Старовойтова Алла (Алейскзернопродукт) Ряполов Юрий (координационный совет предпринимателей при администрации Барнаула) Герман Виктор (АЗПИ), Косихин Виктор (Ренессанс Косметик), Савинков Максим (СиСорт) Савельева Ирина (Савира) Лонская Ольга (Горная аптека), Мудрик Сергей (Сибирия), Шамков Артем (БзАТИ) Савинков Максим (СиСорт) Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения) Сапожникова Светлана (Акцепт) Мудрик Сергей (Сибирия), Терновой Александр (Алтайские закрома), Филипчук Елена (Новэкс) Сергеев Олег (Меленка) Гордейчик Владимир (Магис-Спорт), Емелин Владимир (Плавыч), Никитин Юрий (Аникс) Сингач Артем (Парк спорта Смертина) Шамков Артем (БзАТИ), Трофимов Александр (Добрый доктор) Смагин Вадим (Бочкари) Бейфорт Павел (Вирт), Отмашкин Владимир (Союз), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго) Смокотин Виталий (Мартика) Желудкова Тамара (Росбанк), Пургин Юрий (Алтапресс), Шоль Альбина (Alpalazone) Солодилов Андрей (БПЗ) Попов Сергей (Траст-Инвест), Рыбников Алексей (БПЗ) Старовойтова Алла (Алейскзернопродукт) Мамаева Наталья (Алейскзернопродукт) Старостенков Дмитрий (Энтерра) Савинков Максим (СиСорт) Султанова Елена (Гараж) Бехер Юлия (Гамбит), Каулин Виктор (Автохит) Тайчер Виталий (Алгоритм) Белоусова Ксения (Алгоритм), Тайчер Александр (Алгоритм), Фаллер Рихард (Адалин-Строй) Тапеха Евгений (ПМ-Авто, Алтайавтоцентр) Кочеринский Юрий (Барнаульский ВРЗ), Кривашин Вячеслав (АЗА), Тайчер Александр (Алгоритм) Татаринцева Наталья (Антуриум) Татаринцева Наталья (Антуриум) Терентьев Сергей (Мед Алтая) Жданова Анна (Пчела и человек), Коршунов Юрий (Алтайфитопром), Мишин Евгений (Медовик Алтая) Терновой Александр (Алтайские закрома) Поддубный Александр (АНТ), Пургин Юрий (Алтапресс), Устинов Владимир (КФК Устинов В. И.) Траутвейн Александр (СП им. Г. С. Титова) Бенслер Сергей (Колос), Бейфорт Павел (Вирт), Зайцев Анатолий (Каменский элеватор) Трофимов Александр (Добрый доктор) Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Трофимов Алексей (Парк спорта Смертина) Трофимов Алексей (Парк спорта Смертина) Трофимов Александр (Добрый доктор), Шамков Артем (БзАТИ) Трубникова Алла (Алькон) Савинков Максим (СиСорт), Старовойтова Алла (Алейскзернопродукт), Трубников Олег (Алькон) Тулин Павел (Старые традиции) Вебер Эльвира (Открытие), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Чертов Евгений (ИП Чертов) Туров Федор (АГАС) Терновой Александр (Алтайские закрома) Тушков Максим (Грильница) Гордейчик Владимир (Магис-Спорт), Заякин Борис (Формула М-2), Пашаев Али (Соцветие) Фефелов Сергей (Вотэтодом) Кривашин Вячеслва (АЗА), Ксенофонтов Андрей (Кентавр), Пашаева Ольга (Регион) Филипчук Елена (Новэкс) Филипчук Виктор (Новэкс) Фриц Юрий (Алтайский союз предпринимателей) Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Мудрик Сергей (Сибирия), Терновой Александр (Алтайские закрома) Чесноков Борис (Алтайская торгово-промышленная палата) Графеев Владимир (Галэкс), Кишицкий Анатолий (Одуванчик), Никитин Юрий (Аникс) Шамков Артем (БзАТИ) Попова Яна (Диво Алтая), Савинков Максим (СиСорт) Шелудяков Олег (Полимерпласт) Денисенко Константин (Зиас Машинери), Савинков Максим (СиСорт) Шаповалов Юрий (ТТК) Газукин Денис (Freematiq), Симонов Константин (Холод)

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Генеральный партнер

Генеральный партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер