В Барнауле наградили победителей премии «Менеджер года-2018». Как прошла церемония и кто за кого голосовал

Несколько месяцев «Свободный курс» проводил отраслевые экспертные советы, на которых предприниматели определяли чемпионов в номинациях «Ритейл», «Строительство», «Промышленность» и т.д. Выдвигались руководители предприятий, достигших в этом году наибольших успехов, а потом путем тайного голосования выбирались победители.
Параллельно с этим сотрудники объединенной редакции «СК» и altapress.ru вели опрос среди алтайских бизнесменов, определяя абсолютного чемпиона. В этом году их оказалось сразу два — оба победителя набрали одинаковое количество голосов. До этого такое в истории «Менеджера года» было только раз —в 2003 году, когда победителями стали Сергей Локтев и Сергей Хачатурян.
Кто стали победителями в 2018 году
Первое место (14 голосов)
- Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива)
- Савинков Максим (СиСорт)
Третье место (10 голосов)
- Бейфорт Павел (Вирт)
Номинация «Народное голосование»
Александр Тайчер (Алгоритм)
Победители в номинациях
- Ольга Романенко, Инна Сковородникова (Евростиль) — «Здоровье»
- Александр Сердюков (Тонар) — «Ритейл»
- Денис Зюзин (Киприно) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»
- Юрий Гатилов (Жилищная инициатива) — «Строительство»
- Владимир Кутьев (Алтай Пэлас) — «Туризм»
- Эльвира Вебер (Открытие) — «Финансы»
- Владимир Отмашкин (Союз) — «Промышленность»
- Сергей Приб (Алтайкрайэнерго) — «Ресурсоснабжающие организации»
- Владимир Никифоров (АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство»
- Денис Газукин (Freematiq) — «IT и связь»
По традиции, за абсолютных победителей прошлых лет голосовать было нельзя. Они переходят в Клуб чемпионов и сами определяют тех руководителей алтайских фирм, которых хотели бы отметить за достижения в бизнесе. Члены клуба Александр и Евгений Ракшины, Вадим Смагин и Юрий Гатилов выбрали в этом году в номинации «Чемпиону от чемпионов» трех человек:
- Андрей Квинт (КФХ Квинт)
- Константин Денисенко (Зиас Машинери)
- Александр Трофимов (Добрый доктор)
Также на церемонии за вклад в развитие бизнеса в крае были награждены фирмы-юбиляры этого года: Барнаульский молочный завод и Барнаульский пивоваренные завод за 40-летие, торговая сеть «Мария Ра», торговый двор «Аникс» и фирма «Галэкс» за 25-летие.
Как распределились голоса
По 14 голосов набрали
- Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива)
- Савинков Максим (СиСорт)
10 голосов набрал
- Бейфорт Павел (Вирт)
8 голосов набрал
- Мудрик Сергей (Сибирия)
По 7 голосов набрали
- Газукин Денис (Freematiq)
- Гачман Валерий (Грана)
- Гордейчик Владимир (Магис-Спорт)
- Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения)
По 6 голосов набрали
- Герман Виктор (АЗПИ)
- Отмашкин Владимир (Союз)
- Приб Сергей (Алтайкрайэнерго)
- Тайчер Александр (Алгоритм)
По 5 голосов набрали
- Белоусова Ксения (Алгоритм)
- Графеев Владимир (Галэкс)
По 4 голоса набрали
- Денисенко Константин (Зиас Машинери)
- Кац Яков (Киномир)
- Косихин Виктор (Ренессанс Косметик)
- Лонская Ольга (Горная аптека)
- Никитин Юрий (Аникс)
- Пургин Юрий (Алтапресс)
- Рыбников Алексей (БПЗ)
- Симонов Константин (Холод)
- Старовойтова Алла (Алейскзернопродукт)
- Тюнин Дмитрий (Сибсоцбанк)
- Шамков Артем (БзАТИ)
По 3 голоса набрали
- Бенслер Сергей (Колос)
- Елфимов Федор (санаторий «Россия»)
- Кривашин Вячеслав (АЗА)
- Лазарев Андрей (Алтайтара)
- Паутова Анна (Растем вместе)
- Поддубный Александр (АНТ)
- Терновой Александр (Алтайские закрома)
- Трофимов Алексей (Парк спорта Смертина)
- Тушков Максим (Грильница)
- Филипчук Елена (Новэкс)
По 2 голоса набрали
- Борисов Дмитрий (АлтайЕвроМоторс)
- Вебер Эльвира (Открытие)
- Газукин Сергей (Покровская сыроварня)
- Германенко Игорь (Алтайкапиталбанк)
- Гросс Александр (Барнаульская тепломагистральная компания)
- Деринг Александр (Классика)
- Дублей Татьяна (Детское здоровье)
- Емелин Владимир (Плавыч)
- Завертайлов Владимир (Сибирикс)
- Зюзин Денис (Киприно)
- Ишмухамедов Эмиль (Элли)
- Каулин Виктор (Автохит)
- Маврин Владимир (Подкова)
- Никифоров Владимир (Ануйское)
- Пантелеев Николай (Алтайэнерго)
- Терешин Александр (Альтаир)
- Трофимов Александр (Добрый доктор)
- Трубников Олег (АЛЬКОН)
- Трубникова Алла (АЛЬКОН)
- Фаллер Рихард (Адалин-строй)
- Ферапонтов Сергей (Завод механических прессов)
- Шония Нодар (Селф)
По одному голосу набрали
- Агеенко Евгений (Где.ру)
- Бабаков Алексей (Октябрьское)
- Балаков Александр (Алтайская продовольственная компания)
- Банщиков Вячеслав (Аврора)
- Басаргин Андрей (БТП)
- Бедарев Александр (Мельник)
- Бехер Юлия (Гамбит)
- Богуславский Юрий (Алтай — медовый край)
- Бубенко Ирина (Альфа-банк)
- Буглакова Евгения (ASBA Консалтинг)
- Букреев Сергей (Россия)
- Васечкин Вячеслав (ИП Васечкин В. В.)
- Веряскин Павел (Колесо22)
- Востриков Евгений (Домстрой-Барнаул)
- Гиляев Руслан (Алтайский сталелитейный завод)
- Гордейчик Наталья (Магис-Бизнес)
- Гребенкин Геннадий (СК Сибпромстрой)
- Гутов Олег (Квадро Интерьер)
- Дворядкин Дмитрий (Союз риэлторов Барнаула)
- Дублей Игорь (Адалин-Строй)
- Жданова Анна (Пчела и человек)
- Желудкова Тамара (Росбанк)
- Жигульский Александр (ШашлыкоFF)
- Завьялова Елена (Алтайский трикотаж)
- Зайцев Александр (Венталь, АКТО)
- Зайцев Анатолий (Каменский элеватор)
- Заякин Борис (Формула М-2)
- Иванов Дмитрий (Грильница)
- Иваншин Андрей (Моквин)
- Казаков Виталий (Portalle)
- Карлов Александр (Алттранс)
- Кишицкий Анатолий (Одуванчик)
- Ключников Иван (Алтайлес)
- Кобозев Александр (Social Web Services)
- Кожанов Андрей (Партнер)
- Колекрт Эдуард (Бийский гравийно-песчаный карьер)
- Коренев Артем (Мой дом)
- Короткоручкин Максим (Алтайкрайгазсервис)
- Коршунов Юрий (Алтайфитопром)
- Кочеринский Юрий (Барнаульский ВРЗ)
- Кошелев Александр (АСП-групп)
- Кошелев Юрий (Алтайвитамины)
- Ксенофонтов Андрей (Кентавр)
- Кутьев Владимир (Алтай Пэлас)
- Лавренюк Сергей (Ростелеком)
- Лизогуб Павел (Алтай-Кокс)
- Липпа Дмитрий (Цемент)
- Литвиненко Антон (Алтайстройдеталь)
- Лузанов Игорь (СГК)
- Мамаева Наталья (Алейскзернопродукт)
- Матвейко Юрий (Октан)
- Махнаков Олег (Рикон)
- Медведев Дмитрий (Алтайвагон)
- Мельников Алексей (Сэус-агро)
- Миль Алексей (Газпромбанк)
- Мишин Евгений (Медовик Алтая)
- Мухортов Сергей (Алтайский букет)
- Новиков Андрей (Лось и ножницы)
- Новиков Олег (Коротоякский элеватор)
- Носенко Евгений (Элитупаковка)
- Осипов Евгений (Аско-Мед)
- Пашаев Али (Соцветие)
- Пашаева Ольга (Регион)
- Переверзев Игорь (Алт Авто)
- Плетнев Павел (Центр информационной безопасности)
- Плотников Георгий (Союз-Мука)
- Польгерт Ксения (Promo Republic)
- Поляков Сергей (KFC)
- Попов Сергей (Траст-Инвест)
- Попова Яна (Диво Алтая)
- Примин Сергей (Инвино)
- Разливинский Михаил (СМК-Партнер)
- Решеник Алексей (Гудвилл)
- Ришко Ольга (Глэм-тур)
- Родионов Борис (Kennedy's Coffee)
- Руссков Вадим (Миэль)
- Рябцев Иван (Золотая осень)
- Рязанцев Алексей (Комтранс Лтд)
- Сайк Сергей (Директ-Актив)
- Сердюков Александр (Трофей)
- Слободчиков Антон (Алтайский банковский союз)
- Смокотин Виталий (Мартика)
- Солодилов Андрей (БПЗ)
- Суртаев Андрей (Архи-групп)
- Схоменко Юрий (Сибтара)
- Таранов Александр (НПП Лосев)
- Татаринцева Наталья (Антуриум)
- Терновой Константин (Алтайские закрома)
- Томашевич Александра (СК-Тур)
- Тулин Павел (Старые традиции)
- Туркин Михаил (Русский холод)
- Устинов Владимир (КФК Устинов В. И.)
- Филипчук Виктор (Новэкс)
- Харченко Андрей (Книжный мир)
- Черимисин Александр (Сибприбормаш)
- Чертов Евгений (ИП Чертов)
- Шоль Альбина (Alpalazone)
- Шустова Светлана (Диаф)
- Шутова Татьяна (Третьяковский элеватор)
- Яковлев Константин (АвтоОйл)
- Ямщиков Алексей (ТГВ)
Кто за кого голосовал
|
Агеенко Евгений (Где.ру)
|
Агеенко Евгений (Где.ру), Газукин Денис (Freematiq), Маврин Владимир (Подкова)
|
Акулова Елена (1С Галэкс)
|
Басаргин Андрей (БТП), Графеев Владимир (Галэкс), Плетнев Павел (Центр информационной безопасности)
|
Алтухов Данила (Союзпечать-Алтай)
|
Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Никитин Юрий (Аникс), Трубникова Алла (Алькон)
|
Атабаев Шукурулла (Трубопласт-А)
|
Денисенко Константин (Зиас Машинери), Савинков Максим (СиСорт)
|
Бабаков Алексей (Октябрьское)
|
Бейфорт Павел (Вирт), Решеник Алексей (Гудвилл)
|
Багинский Дмитрий (Вианор)
|
Гордейчик Владимир (Магис-Спорт)
|
Балаков Александр (Алтайская продовольственная компания)
|
Букреев Сергей (Россия), Кожанов Андрей (Партнер), Рябцев Иван (Золотая осень)
|
Балубаев Искандер (Центр лицензионного программного обеспечения)
|
Казаков Виталий (Portalle), Носенко Евгений (Элитупаковка), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго)
|
Безруков Андрей (Безруков и партнеры)
|
Гордейчик Владимир (Магис-Спорт)
|
Бейфорт Павел (Вирт)
|
Бенслер Сергей (Колос), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго), Терешин Александр (Альтаир)
|
Белоусов Андрей (ФК Открытие)
|
Белоусова Ксения (Алгоритм), Вебер Эльвира (Открытие), Ферапонтов Сергей (Завод механических прессов)
|
Белоусова Ксения (Алгоритм)
|
Белоусова Ксения (Алгоритм), Тайчер Александр (Алгоритм), Томашевич Александра (СК-Тур)
|
Белоусова Наталья (Охота)
|
Елфимов Федор (санаторий «Россия»), Кутьев Владимир (Алтай Пэлас), Филипчук Елена (Новэкс)
|
Беляев Александр (Эль-Консул)
|
Гачман Валерий (Грана), Савинков Максим (СиСорт), Филипчук Елена (Новэкс)
|
Бенслер Сергей (Колос)
|
Бейфорт Павел (Вирт)
|
Беньковский Борис (Русское поле)
|
Гачман Валерий (Грана), Ишмухамедов Эмиль (Элли), Мельников Алексей (Сэус-агро)
|
Богданов Алексей (Барнаульский автовокзал)
|
Карлов Александр (Алттранс), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения)
|
Богуславский Юрий (Алтай — медовый край)
|
Богуславский Юрий (Алтай — медовый край)
|
Брегадзе Виталий (Бочкари)
|
Борисов Дмитрий (АлтайЕвроМоторс), Кац Яков (Киномир)
|
Бубенко Ирина (Альфа-банк)
|
Иваншин Андрей (Моквин), Рыбников Алексей (БПЗ), Симонов Константин (Холод)
|
Буглакова Евгения (ASBA Консалтинг)
|
Дублей Татьяна (Детское здоровье), Савинков Максим (СиСорт), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения)
|
Бурдовицын Алексей (Алтайстроймаш)
|
Гордейчик Владимир (Магис-Спорт)
|
Бушков Николай (Алтайфорест)
|
Бенслер Сергей (Колос), Матвейко Юрий (Октан)
|
Волосникова Анна (Европлан)
|
Буглакова Евгения (ASBA Консалтинг), Гордейчик Наталья (Магис-Бизнес), Паутова Анна (Растем вместе)
|
Воронов Сергей (Гостиница Барнаул)
|
Ферапонтов Сергей (Завод механических прессов)
|
Воропаев Константин (Единый расчетный центр)
|
Герман Виктор (АЗПИ), Графеев Владимир (Галэкс), Кривашин Вячеслав (АЗА)
|
Востриков Евгений (Домстрой-Барнаул)
|
Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Суртаев Андрей (Архи-групп)
|
Вытоптов Анатолий (АгроХимСервис)
|
Бейфорт Павел (Вирт), Лазарев Андрей (Алтайтара), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго)
|
Газукин Денис (Freematiq)
|
Савинков Максим (СиСорт), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения)
|
Гатилов Юрий (Жилищная инициатива)
|
Герман Виктор (АЗПИ), Косихин Виктор (Ренессанс Косметик), Трофимов Алексей (Парк спорта Смертина)
|
Гачман Валерий (Грана)
|
Плотников Георгий (Союз-Мука)
|
Герман Виктор (АЗПИ)
|
Гачман Валерий (Грана), Отмашкин Владимир (Союз), Савинков Максим (СиСорт)
|
Голанцев Александр (Miranit)
|
Газукин Денис (Freematiq), Новиков Андрей (Лось и ножницы), Родионов Борис (Kennedy's Coffee)
|
Гордеева Наталья (Алтайтурист)
|
Симонов Константин (Холод)
|
Гордейчик Владимир (Магис-Спорт)
|
Газукин Денис (Freematiq), Завертайлов Владимир (Сибирикс), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения)
|
Гордейчик Наталья (Магис-Бизнес)
|
Дублей Татьяна (Детское здоровье), Паутова Анна (Растем вместе), Савинков Максим (СиСорт)
|
Госьков Евгений (Опора России)
|
Махнаков Олег (Рикон)
|
Графеев Владимир (Галэкс)
|
Медведев Дмитрий (Алтайвагон), Тушков Максим (Грильница), Тюнин Дмитрий (Сибсоцбанк)
|
Гущина Евгения (Дорожные знаки Алтая)
|
Белоусова Ксения (Алгоритм), Туркин Михаил (Русский холод)
|
Дворядкин Дмитрий (Союз риэлторов Барнаула)
|
Дублей Игорь (Адалин-Строй), Коренев Артем (Мой дом), Руссков Вадим (Миэль)
|
Деккерт Валерий (Чистюньский)
|
Бабаков Алексей (Октябрьское), Бейфорт Павел (Вирт), Никифоров Владимир (Ануйское)
|
Деринг Александр (Классика)
|
Гачман Валерий (Грана), Гутов Олег (Квадро Интерьер), Деринг Александр (Классика)
|
Долгов Евгений (КФХ Долгова Е. А.)
|
Бейфорт Павел (Вирт), Ишмухамедов Эмиль (Элли)
|
Ежов Константин (Курорт Белокуриха)
|
Германенко Игорь (Алтайкапиталбанк), Пантелеев Николай (Алтайэнерго), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго)
|
Ермолова Ольга (Промсвязьбанк)
|
Зюзин Денис (Киприно), Отмашкин Владимир (Союз), Шония Нодар (Селф)
|
Завертайлов Владимир (Сибирикс)
|
Тушков Максим (Грильница)
|
Загарин Андрей (Теплый рынок)
|
Схоменко Юрий (Сибтара)
|
Зайцев Александр (АКТО, Винталь)
|
Востриков Евгений (Домстрой-Барнаул), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива)
|
Захаров Анатолий (ВымпелКом)
|
Иванов Дмитрий (Грильница), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива)
|
Зюзин Денис (Киприно)
|
Старовойтова Алла (Алейскзернопродукт)
|
Иванова Людмила (Пятница)
|
Гордейчик Владимир (Магис-Спорт), Елфимов Федор (санаторий «Россия»), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива)
|
Иваншин Андрей (Моквин)
|
Денисенко Константин (Зиас Машинери)
|
Каркошкин Дмитрий (Барнаулкапстрой)
|
Гросс Александр (Барнаульская тепломагистральная компания)
|
Карлов Александр (Алттранс)
|
Миль Алексей (Газпромбанк)
|
Кац Яков (Киномир)
|
Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Поддубный Александр (АНТ), Тайчер Александр (Алгоритм)
|
Клейнатовский Евгений (ПР-Холдинг)
|
Колекрт Эдуард (Бийский гравийно-песчаный карьер), Кошелев Александр (АСП-групп)
|
Клочко Павел (Зетта страхование)
|
Короткоручкин Максим (Алтайкрайгазсервис)
|
Кожанов Андрей (Партнер)
|
Балаков Александр (Алтайская продовольственная компания), Бейфорт Павел (Вирт), Никифоров Владимир (Ануйское)
|
Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива)
|
Зайцев Александр (Венталь, АКТО), Разливинский Михаил (СМК-Партнер), Ямщиков Алексей (ТГВ)
|
Крук Александр (Барнаульский речной порт)
|
Тюнин Дмитрий (Сибсоцбанк)
|
Кубраков Роман (Гэллери-Сервис)
|
Белоусова Ксения (Алгоритм), Гордейчик Владимир (Магис-Спорт), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива)
|
Кузнецов Николай (Силэн Лед Групп)
|
Гребенкин Геннадий (СК Сибпромстрой), Косихин Виктор (Ренессанс Косметик), Таранов Александр (НПП Лосев)
|
Кураков Евгений (Ели-худели)
|
Осипов Евгений (Аско-Мед), Примин Сергей (Инвино), Трофимов Алексей (Парк спорта Смертина)
|
Куркин Сергей (Союз промышленников)
|
Герман Виктор (АЗПИ), Гиляев Руслан (Алтайский сталелитейный завод), Черимисин Александр (Сибприбормаш)
|
Лавренюк Сергей (Ростелеком)
|
Графеев Владимир (Галэкс), Рыбников Алексей (БПЗ), Шамков Артем (БзАТИ)
|
Лисицын Александр (Барнаульский автоцентр КАМАЗ)
|
Бейфорт Павел (Вирт), Переверзев Игорь (Алт Авто), Рязанцев Алексей (Комтранс Лтд)
|
Логунов Виталий (Авиафлот)
|
Борисов Дмитрий (АлтайЕвроМоторс)
|
Лонская Ольга (Горная аптека)
|
Лонская Ольга (Горная аптека), Мухортов Сергей (Алтайский букет), Ришко Ольга (Глэм-тур)
|
Лунев Альберт (СПТК)
|
Графеев Владимир (Галэкс), Завьялова Елена (Алтайский трикотаж), Мудрик Сергей (Сибирия)
|
Маврин Владимир (Подкова)
|
Каулин Виктор (Автохит), Лазарев Андрей (Алтайтара), Савинков Максим (СиСорт)
|
Малков Геннадий (АН Дом)
|
Дворядкин Дмитрий (Союз риэлторов Барнаула), Никитин Юрий (Аникс), Сайк Сергей (Директ-Актив)
|
Манаев Роман (ИП Манаев Р. В.)
|
Кац Яков (Киномир), Поляков Сергей (KFC), Тулин Павел (Старые традиции)
|
Маслов Сергей (Грана Алтай)
|
Бедарев Александр (Мельник), Новиков Олег (Коротоякский элеватор), Шутова Татьяна (Третьяковский элеватор)
|
Масловский Дмитрий (Росводоканал Барнаул)
|
Гросс Александр (Барнаульская тепломагистральная компания), Лузанов Игорь (СГК), Пантелеев Николай (Алтайэнерго)
|
Матвейко Юрий (Октан)
|
Бейфорт Павел (Вирт), Старовойтова Алла (Алейскзернопродукт), Фаллер Рихард (Адалин-Строй)
|
Махнаков Олег (Рикон)
|
Савинков Максим (СиСорт), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения)
|
Мелентьева Ольга (Женева)
|
Тайчер Александр (Алгоритм)
|
Меркулов Алексей (Рельеф)
|
Жигульский Александр (ШашлыкоFF), Кац Яков (Киномир)
|
Мидонов Владимир (Согласие)
|
Кац Яков (Киномир), Мудрик Сергей (Сибирия), Поддубный Александр (АНТ)
|
Миль Алексей (Газпромбанк)
|
Рыбников Алексей (БПЗ)
|
Мишустин Александр (Союз строителей)
|
Отмашкин Владимир (Союз)
|
Мудрик Сергей (Сибирия)
|
Банщиков Вячеслав (Аврора), Германенко Игорь (Алтайкапиталбанк), Тюнин Дмитрий (Сибсоцбанк).
|
Мухортов Сергей (Алтайский букет)
|
Газукин Сергей (Покровская сыроварня), Лонская Ольга (Горная аптека), Харченко Андрей (Книжный мир)
|
Нагорнов Валерий (Алтайэнергосбыт)
|
Лазарев Андрей (Алтайтара), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго)
|
Нарзуков Евгений (Союз-Авто)
|
Веряскин Павел (Колесо22), Маврин Владимир (Подкова), Яковлев Константин (АвтоОйл)
|
Науменко Кирилл (Союз строителей)
|
Мудрик Сергей (Сибирия)
|
Нестеров Василий (Трансфинит групп)
|
Газукин Денис (Freematiq), Польгерт Ксения (Promo Republic), Тюнин Дмитрий (Сибсоцбанк)
|
Никитеев Константин (Ключ-риэлт)
|
Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Тушков Максим (Грильница)
|
Никулин Сергей (ВТБ)
|
Ключников Иван (Алтайлес), Отмашкин Владимир (Союз), Слободчиков Антон (Алтайский банковский союз)
|
Овсянников Кирилл (ЖБИ Сибири)
|
Липпа Дмитрий (Цемент), Мудрик Сергей (Сибирия), Тайчер Александр (Алгоритм)
|
Оглоблина Наталья (Alawar Studio)
|
Газукин Денис (Freematiq)
|
Олишевский Андрей (Алтайская ярмарка)
|
Гачман Валерий (Грана), Деринг Александр (Классика), Пургин Юрий (Алтапресс)
|
Отмашкин Владимир (Союз)
|
Гачман Валерий (Грана), Герман Виктор (АЗПИ), Косихин Виктор (Ренесанс Косметик)
|
Осипов Евгений (Аско-Мед)
|
Гачман Валерий (Грана), Завертайлов Владимир (Сибирикс), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения)
|
Переясловский Иван (Алтайский углеисследовательский центр)
|
Васечкин Вячеслав (ИП Васечкин В. В.)
|
Писаненко Константин (Альфа Страхование)
|
Газукин Сергей (Покровская сыроварня), Литвиненко Антон (Алтайстройдеталь), Терновой Константин (Алтайские закрома)
|
Писарев Сергей (Барнаульский зоопарк)
|
Зюзин Денис (Киприно), Трубникова Алла, Трубников Олег (Алькон), Шустова Светлана (Диаф)
|
Поломошнова Анна (ТЦ БЦ)
|
Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Мудрик Сергей (Сибирия), Смокотин Виталий (Мартика)
|
Польгерт Ксения (Promo Republic)
|
Паутова Анна (Растем вместе), Савинков Максим (СиСорт), Солодилов Андрей (БПЗ)
|
Попов Анатолий (Инком торг)
|
Емелин Владимир (Плавыч), Кошелев Юрий (Алтайвитамины), Лонская Ольга (Горная аптека)
|
Приб Сергей (Алтайкрайэнерго)
|
Денисенко Константин (Зиас Машинери), Лизогуб Павел (Алтай-Кокс), Терешин Александр (Альтаир)
|
Пургин Юрий (Алтапресс)
|
Герман Виктор (АЗПИ), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Отмашкин Владимир (Союз)
|
Ракшин Александр (Мария-Ра)
|
Елфимов Федор (санаторий «Россия»), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Симонов Константин (Холод)
|
Ракшин Евгений (предприниматель)
|
Пургин Юрий (Алтапресс), Сердюков Александр (Трофей), Шония Нодар (Селф)
|
Родионов Борис (Kennedy's Coffee)
|
Газукин Денис (Freematiq), Кобозев Александр (Social Web Services)
|
Рыбников Алексей (БПЗ)
|
Бубенко Ирина (Альфа-банк), Лавренюк Сергей (Ростелеком), Старовойтова Алла (Алейскзернопродукт)
|
Ряполов Юрий (координационный совет предпринимателей при администрации Барнаула)
|
Герман Виктор (АЗПИ), Косихин Виктор (Ренессанс Косметик), Савинков Максим (СиСорт)
|
Савельева Ирина (Савира)
|
Лонская Ольга (Горная аптека), Мудрик Сергей (Сибирия), Шамков Артем (БзАТИ)
|
Савинков Максим (СиСорт)
|
Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения)
|
Сапожникова Светлана (Акцепт)
|
Мудрик Сергей (Сибирия), Терновой Александр (Алтайские закрома), Филипчук Елена (Новэкс)
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Сергеев Олег (Меленка)
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Гордейчик Владимир (Магис-Спорт), Емелин Владимир (Плавыч), Никитин Юрий (Аникс)
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Сингач Артем (Парк спорта Смертина)
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Шамков Артем (БзАТИ), Трофимов Александр (Добрый доктор)
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Смагин Вадим (Бочкари)
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Бейфорт Павел (Вирт), Отмашкин Владимир (Союз), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго)
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Смокотин Виталий (Мартика)
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Желудкова Тамара (Росбанк), Пургин Юрий (Алтапресс), Шоль Альбина (Alpalazone)
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Солодилов Андрей (БПЗ)
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Попов Сергей (Траст-Инвест), Рыбников Алексей (БПЗ)
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Старовойтова Алла (Алейскзернопродукт)
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Мамаева Наталья (Алейскзернопродукт)
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Старостенков Дмитрий (Энтерра)
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Савинков Максим (СиСорт)
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Султанова Елена (Гараж)
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Бехер Юлия (Гамбит), Каулин Виктор (Автохит)
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Тайчер Виталий (Алгоритм)
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Белоусова Ксения (Алгоритм), Тайчер Александр (Алгоритм), Фаллер Рихард (Адалин-Строй)
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Тапеха Евгений (ПМ-Авто, Алтайавтоцентр)
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Кочеринский Юрий (Барнаульский ВРЗ), Кривашин Вячеслав (АЗА), Тайчер Александр (Алгоритм)
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Татаринцева Наталья (Антуриум)
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Татаринцева Наталья (Антуриум)
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Терентьев Сергей (Мед Алтая)
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Жданова Анна (Пчела и человек), Коршунов Юрий (Алтайфитопром), Мишин Евгений (Медовик Алтая)
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Терновой Александр (Алтайские закрома)
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Поддубный Александр (АНТ), Пургин Юрий (Алтапресс), Устинов Владимир (КФК Устинов В. И.)
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Траутвейн Александр (СП им. Г. С. Титова)
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Бенслер Сергей (Колос), Бейфорт Павел (Вирт), Зайцев Анатолий (Каменский элеватор)
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Трофимов Александр (Добрый доктор)
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Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Трофимов Алексей (Парк спорта Смертина)
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Трофимов Алексей (Парк спорта Смертина)
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Трофимов Александр (Добрый доктор), Шамков Артем (БзАТИ)
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Трубникова Алла (Алькон)
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Савинков Максим (СиСорт), Старовойтова Алла (Алейскзернопродукт), Трубников Олег (Алькон)
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Тулин Павел (Старые традиции)
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Вебер Эльвира (Открытие), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Чертов Евгений (ИП Чертов)
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Туров Федор (АГАС)
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Терновой Александр (Алтайские закрома)
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Тушков Максим (Грильница)
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Гордейчик Владимир (Магис-Спорт), Заякин Борис (Формула М-2), Пашаев Али (Соцветие)
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Фефелов Сергей (Вотэтодом)
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Кривашин Вячеслва (АЗА), Ксенофонтов Андрей (Кентавр), Пашаева Ольга (Регион)
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Филипчук Елена (Новэкс)
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Филипчук Виктор (Новэкс)
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Фриц Юрий (Алтайский союз предпринимателей)
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Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Мудрик Сергей (Сибирия), Терновой Александр (Алтайские закрома)
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Чесноков Борис (Алтайская торгово-промышленная палата)
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Графеев Владимир (Галэкс), Кишицкий Анатолий (Одуванчик), Никитин Юрий (Аникс)
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Шамков Артем (БзАТИ)
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Попова Яна (Диво Алтая), Савинков Максим (СиСорт)
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Шелудяков Олег (Полимерпласт)
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Денисенко Константин (Зиас Машинери), Савинков Максим (СиСорт)
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Шаповалов Юрий (ТТК)
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Газукин Денис (Freematiq), Симонов Константин (Холод)