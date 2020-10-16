Из алтайского предпринимателя выбивают огромные долги из-за скандальной истории с гречкой

Бывший владелец холдинга «Пава» Андрей Игошин вступил в ряды кредиторов в печально известной истории бийского крупяного комбината «Наладчик» . 6 октября суд счет обоснованным его требования к собственнику предприятия Валерию Новохатнему, которого Андрей Игошин хочет обанкротить.

История взаимоотношений Игошина и Новохатнего как под копирку повторяет десятки таких же. Бывший собственник «Павы» в 2018 году передал на хранение «Наладчику» чуть более 1 тыс тонн гречихи. Когда решил их вернуть, в амбарах оказалось пусто.

Директор предприятия Татьяна Керемшева ничего толком ответить не смогла. Андрея Игошина, как и многих других сдатчиков комбината, попросту говоря кинули.

Выигранный в феврале 2020 год суд ничего не принес. Факт того, что Новохатний должен Игошину 20 млн рублей, действительно был подтвержден, апелляционная жалоба ответчика осталась без удовлетворения.

Но взять с Новохатнего, как оказалось, уже нечего.

Свою предпринимательскую деятельность он официально прекратил в мае 2020 года, имуществом не владеет.

«Согласно распечатки с сайта ФССП России в отношении Новохатнева Валерия Анатольевича было возбуждено четырнадцать исполнительных производств, из них четыре прекращены в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. Все принятые судебным приставом- исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными», — говорится в материалах Арбитражного суда.

Теперь вернуть свои деньги, видим, Игошин попытается через процедуру личного банкротства Валерия Новохатнего.

Андрей Игошин , бывший совладелец компании «Пава». Павел Водопьянов

Что происходит с предприятием

Между тем десятки алтайских компаний встают в очередь, чтобы вернуть деньги, которые им должен «Наладчик». Сейчас в списке кредиторов предприятия по делу о банкротстве их значатся 82.

Здесь и фермеры, и крупные аграрные предприятия, Налоговая инспекция, Россельхозбанк, Российские железные дороги и многие другие.

Общая сумма претензий не разглашается, но очевидно, что речь идет о сотнях миллионов рублей. Это следует даже из того, что самого Валерия Новохатнего предлагается привлечь к субсидиарной ответственности на 160 млн рублей.

Вернуть эти деньги в полном объеме вряд ли удастся. Имущество комбината оценили в ничтожные 28 млн рублей. У его собственника, судя по всему, ничего нет.

Из неофициальных источников известно, что за время следствия Валерий Новохатний успел развестись с женой и отписать ей часть имущества.

Сам комбинат закрыт на замок и не работает больше года.

Бийский комбинат «Наладчик». naladchik.ru

Что с уголовным делом

Пострадавшие в этой истории предприниматели рассказали altapress.ru, что еще в декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Владельца предприятия подозревают в незаконном присвоении средств и выводе их со счетов «Наладчика».

Поговаривают, что некоторые предприниматели, в том числе и Андрей Игошин, якобы даже обращались к начальнику краевого МВД с просьбой взять дело под особый контроль.

Но за почти год из подозреваемого Новохатний так и не перешел в разряд обвиняемого. Сдатчики, оставшиеся без денег и без зерна, полагают, что разбирательство может сойти на нет.

Зерно. СС0