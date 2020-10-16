Из алтайского предпринимателя выбивают огромные долги из-за скандальной истории с гречкой

История взаимоотношений Игошина и Новохатнего как под копирку повторяет десятки таких же. Бывший собственник «Павы» в 2018 году передал на хранение «Наладчику» чуть более 1 тыс тонн гречихи. Когда решил их вернуть, в амбарах оказалось пусто.
Директор предприятия Татьяна Керемшева ничего толком ответить не смогла. Андрея Игошина, как и многих других сдатчиков комбината, попросту говоря кинули.
Выигранный в феврале 2020 год суд ничего не принес. Факт того, что Новохатний должен Игошину 20 млн рублей, действительно был подтвержден, апелляционная жалоба ответчика осталась без удовлетворения.
Но взять с Новохатнего, как оказалось, уже нечего.
Свою предпринимательскую деятельность он официально прекратил в мае 2020 года, имуществом не владеет.
«Согласно распечатки с сайта ФССП России в отношении Новохатнева Валерия Анатольевича было возбуждено четырнадцать исполнительных производств, из них четыре прекращены в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. Все принятые судебным приставом- исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными», — говорится в материалах Арбитражного суда.
Теперь вернуть свои деньги, видим, Игошин попытается через процедуру личного банкротства Валерия Новохатнего.
Что происходит с предприятием
Между тем десятки алтайских компаний встают в очередь, чтобы вернуть деньги, которые им должен «Наладчик». Сейчас в списке кредиторов предприятия по делу о банкротстве их значатся 82.
Здесь и фермеры, и крупные аграрные предприятия, Налоговая инспекция, Россельхозбанк, Российские железные дороги и многие другие.
Общая сумма претензий не разглашается, но очевидно, что речь идет о сотнях миллионов рублей. Это следует даже из того, что самого Валерия Новохатнего предлагается привлечь к субсидиарной ответственности на 160 млн рублей.
Вернуть эти деньги в полном объеме вряд ли удастся. Имущество комбината оценили в ничтожные 28 млн рублей. У его собственника, судя по всему, ничего нет.
Из неофициальных источников известно, что за время следствия Валерий Новохатний успел развестись с женой и отписать ей часть имущества.
Сам комбинат закрыт на замок и не работает больше года.
Что с уголовным делом
Пострадавшие в этой истории предприниматели рассказали altapress.ru, что еще в декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Владельца предприятия подозревают в незаконном присвоении средств и выводе их со счетов «Наладчика».
Поговаривают, что некоторые предприниматели, в том числе и Андрей Игошин, якобы даже обращались к начальнику краевого МВД с просьбой взять дело под особый контроль.
Но за почти год из подозреваемого Новохатний так и не перешел в разряд обвиняемого. Сдатчики, оставшиеся без денег и без зерна, полагают, что разбирательство может сойти на нет.
Что известно о «Наладчике»?
Предприятие было основано в 1988 году. В 2002 году, в связи с увеличением мощностей, его переименовали в «Бийский крупяной комбинат «Наладчик». В 2017 году мощности комбината позволяли выпускать в сутки около 80 тонн гречки, по 20 тонн овсяной перловой, ячневой крупы и пшена.
В зернохранилищах предприятия единовременно размещали более 15 тыс. тонн зерна, пропускная способность зерносушилки составляла 350 тонн в сутки.
В 2016 году проходила информация о том, что совладельцы «Наладчика» Валерий и Юрий Новохатнии решили разделить бизнес. Юрий намеревался продать свою долю в 49%. Судя по данным ФНС, учредителем «Наладчика» значится Валерий Новохатний.