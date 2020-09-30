Из безработных россиян решили «наклепать» бизнесменов, чтобы побороть безделье

С предложением обучить безработных азам ведения бизнеса выступило Минэкономразвития РФ. Это следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство».

Примечательно, что безработица в России только набирает обороты: в августе 2020 года она достигла рекордных 4,8 млн человек — 6,4% от рабочей силы.

Резкий рост произошел в том числе из-за принятых мер борьбы с коронавирусом. За время пандемии работу потеряли 1,12 млн человек — увеличение на 36%.

Такая ситуация побудила министерство на поиск выхода и решительные действия. По задумке, нетрудоустроенные смогут открыть свое дело, получить пособие на старт бизнеса, а также дальнейшее сопровождение.

Бедность , безработица. СС0

«В итоге предполагается, что к 2024 году бывшие безработные откроют как минимум 1,2 тыс. новых бизнесов», — говорится в паспорте федпроекта.

Однако, по мнению экспертов, такая программа вряд ли сократит безработицу и увеличит число новых компаний. Причина до смешного банальна: как минимум нет стартового капитала, а «пособие на старт» — обещание эфемерное.

Более того, обучающие программы для безработных существовали и раньше, но во многом были неактуальными, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Главный вопрос — кто будет учить россиян на таких курсах и чему именно. Если качество образования будет высоким, количество новых бизнесов к 2024 году может значительно превысить 1,2 тыс.», — считает он.

Безработный. pixabay.com

Также не видит большого оптимизма аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Ведь программа обучения может даже пользоваться популярностью, но окажет сомнительное влияние на сокращение безработицы и рост числа предпринимателей.

Основные проблемы три: отложенный эффект от обучения, эксперимент предлагают провести в далеко не самых обеспеченных регионах, ну и отсутствие денег у безработных на запуск бизнеса.

Кроме того, дополнила старший бизнес-партнер по управлению персоналом «БКС Мир инвестиций» Елена Доронина, не стоит забывать и высокую налоговую нагрузку, которая способна сходу уничтожить любое начинание.

Ранее в Алтайском крае в три раза увеличили пособие по безработице и выросло оно до умопомрачительных 4,5 тыс. рублей в месяц. Собственно, эти деньги можно откладывать на стартовый капитал для очень маленького бизнеса — к примеру, перепродажа спичек.