В три раза выросло пособие по безработице в Алтайском крае

С мая по июль в Алтайском крае в три раза увеличилось минимальное пособие по безработице, сообщается на официальном сайте региона. Власти также напомнили, кому можно получить повышенные выплаты.

Пособие составило 4 500 рублей. Тем, кто уже его получает, перерасчет сделают автоматически, дополнительно обращаться в службу занятости не нужно.

Минимальное пособие получают люди, которые впервые ищут работу или не работали больше года, а также были уволены за нарушения.

В течение июня-августа все безработные с детьми могут получать увеличенные выплаты, отмечают в правительстве региона. На каждого несовершеннолетнего назначается дополнительно по три тысячи рублей, но только одному безработному родителю.

Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта, получат пособие в максимальном размере — 12 130 рублей на три месяца начиная с июня, но не позднее чем до 1 октября. Для получения этой формы поддержки необходимо зарегистрироваться в качестве безработного.

Калькулятор. pixabay.com

Для тех официально зарегистрированных безработных, кто не нашел работу, действует продление сроков выплаты пособия на три месяца, но не позднее чем до 1 октября 2020 года.

Уже получающие пособие, должны получить перерасчет до 1 июля. Те, у кого срок выплаты пособия по безработице истек к моменту вступления постановления правительства в силу, также получат средства до 1 июля.

Ранее сообщалось, что в соответствии с методологией Международной организации труда в России «простаивает» 5,8% рабочей силы.