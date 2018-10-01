Из-за Дерипаски в России хотят вернуть ночную продажу пива

В законопроекте предлагается разрешить круглосуточную продажу пива, пивных напитков, сидра и пуаре (грушевый сидр), но исключительно в алюминиевой таре. Также законопроект предусматривает продажу этих напитков в алюминиевых банка в нестационарных торговых объектах. Например, в киосках. При этом банки для напитков должны быть произведены исключительно в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Министерство разработало этот законопроект вместе с другими предложениями по поддержке алюминиевой промышленности России.
Из пояснительной записки к законопроекту:
Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса. Помимо этого, послабления помогут развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов, росту доходов бюджетов всех уровней.
Напомним, что весной 2018 года министерство финансов США внесло «Русал» Олега Дерипаски в список компаний, в отношении которых действуют санкции. В частности, действует запрет на сотрудничество с резидентами США. Правительство России вскоре разработало дорожную карту мер по поддержке алюминиевой отрасли. Они направлены на увеличение потребления алюминия на внутреннем российском рынке.
Таким образом планируется компенсировать выпавшие доходы «Русала» после закрытия американского рынка сбыта. В список мер вошли сокращение доли пластика на рынке упаковочных материалов, увеличение доли российского алюминия в госзакупках и ограничение импорта алюминия за счет повышения пошлин, пишет Lenta.ru.