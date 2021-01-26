Из-за «шутки юмора» Путина взлетели акции «Абрау-Дюрсо»

После того как 25 января президент РФ Владимир Путин явно в шутку сказал, что после ухода с поста он наймется советником к Борису Титову, акции «Абрау-Дюрсо» взлетели почти на 11%.

Акции «Абрау-Дюрсо» начали активно расти после слов президента России Владимира Путина о виноделии, следует из данных торгов на Мосбирже. В 15:35 стоимость бумаг подскакивала на 10,8% — до 220 руб. К 16:40 мск акции «Абрау-Дюрсо» показывали рост на 5,29%.

Глава государства упомянул «Абрау», отвечая на вопросы о видео Алексея Навального. Сказал, что единственное, что его заинтересовало, — это виноделие. Упомянутые в фильме винодельни «Усадьба Дивноморское» сейчас семье Титова не принадлежат.

Раньше эта усадьба входила в группу компаний «Абрау-Дюрсо».

Но в конце 2018 года у предприятия сменился владелец. И теперь бизнесом владеет компания «Развитие аграрных инициатив», пишет bfm.ru.

Акции «Абрау-Дюрсо» низколиквидные. То, что случилось с бумагами «Абрау», — краткосрочная реакция рынка, считают эксперты.