Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 января -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Из-за «шутки юмора» Путина взлетели акции «Абрау-Дюрсо»

После того как 25 января президент РФ Владимир Путин явно в шутку сказал, что после ухода с поста он наймется советником к Борису Титову, акции «Абрау-Дюрсо» взлетели почти на 11%.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Пресс-служба президента РФ

Акции «Абрау-Дюрсо» начали активно расти после слов президента России Владимира Путина о виноделии, следует из данных торгов на Мосбирже. В 15:35 стоимость бумаг подскакивала на 10,8% — до 220 руб. К 16:40 мск акции «Абрау-Дюрсо» показывали рост на 5,29%.

Глава государства упомянул «Абрау», отвечая на вопросы о видео Алексея Навального. Сказал, что единственное, что его заинтересовало, — это виноделие. Упомянутые в фильме винодельни «Усадьба Дивноморское» сейчас семье Титова не принадлежат.

Раньше эта усадьба входила в группу компаний «Абрау-Дюрсо».

Но в конце 2018 года у предприятия сменился владелец. И теперь бизнесом владеет компания «Развитие аграрных инициатив», пишет bfm.ru.

Акции «Абрау-Дюрсо» низколиквидные. То, что случилось с бумагами «Абрау», — краткосрочная реакция рынка, считают эксперты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость