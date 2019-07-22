Из-за закредитованности россиян в экономике прогнозируют «взрыв»

Уже сейчас Минэкономразвития готовит предложения, которые могут помочь купировать ситуацию.

«Мы сейчас уже предложения такие готовим, что можно было бы сделать, когда отрезание произойдет с точки зрения выдачи новых кредитов, какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из нее постепенно смогли бы выйти. Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», — сказал Орешкин.