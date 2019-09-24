«Изъять без предупреждения». В Барнауле от УК требуют платить за аренду мусорных баков

В начале сентября жильцы пяти барнаульских домов обнаружили, что мусор им выбрасывать некуда: контейнер с площадки исчез. Мусорная реформа для них заиграла новыми красками. И даже запахами — пакеты с отходами пришлось складывать на асфальт, откуда их нескоро вывезли. Директор одной из причастных к истории УК считает: таким способом его принуждают заключить договор аренды контейнеров. «Уже не знают, как еще с людей деньги содрать», — возмущается он.

Краткое содержание

То увозят , то привозят

Сюжет про горы пакетов на контейнерной площадке около дома на ул. Матросова, 9 показал на днях телеканал «Катунь24». Из сюжета ясно: люди за вывоз мусора платят и не понимают, почему исчезает мусорный бак.

«Контейнер то увозят, то привозят», — комментирует местная жительница.

Пять окрестных домов несут на эту площадку мусор. Три управляющие компании ее обслуживают. Установила контейнер фирма-перевозчик мусора «Экопартнер» — подрядчик барнаульского регоператора. Она же его и увезла.

На контейнерной площадке около дома на ул. Матросова , 9 скопились горы мусора. Скан сюжета «Катуни24».

Мусорная инновация

Директор «Экопартнера» Андрей Кулагин в сюжете растолковывает: управляющие компании обязаны платить фирме за аренду контейнера. Но одна из них — УК «Первая» — задолжала 100 тыс. рублей. При этом к двум другим УК, которые тоже содержат эту площадку, претензий не прозвучало.

Плата за аренду контейнеров — новшество, которого не было до реформы. Автором его директор УК «Первая» Андрей Петренко считает фирму «Экопартнер», потому что в других районах города (где вывозят мусор «Эко-Комплекс» и «Механизатор») с этим не сталкивался.

Предложение от фирмы заключить договор аренды бака поступило в УК «Первая» еще в апреле, причем действовать документ должен был с 1 января этого же года — задним числом. Но заключать договор на условиях фирмы Петренко наотрез отказался — он ставит жильцов в крайне невыгодное положение.

«Мы подписали договор с протоколом разногласий. А „Экопартнер“ исключил только один пункт (ответ фирмы есть в редакции. — Прим. Altapress.ru). И прислал нам документ — подписывайте как есть», — объяснил директор УК «Первая».

Вывоз мусора в Барнауле. Алёна Рогонова

Полицейский у контейнера

Altapress.ru изучил проект договора. Чтиво любопытное — ничего не скажешь.

В нем арендодатель («Экопартнер») дает себе право без предупреждения изымать свои баки с совмещенной площадки (которую обслуживают несколько УК или ТСЖ), если хотя бы один из арендаторов задолжал. Получается, без бака он готов оставить не только неплательщиков — но и дома вполне добросовестных УК. Емкость же одна на всех.

Со своей стороны арендатор обязан охранять контейнер, а в случае его порчи возмещать фирме полную стоимость, если он придет в негодность.

«Может, нам у каждого контейнера полицейского ставить?» — удивляется Андрей Петренко.

А может, и солдата с ружьем, предложил собеседнику корреспондент altapress.ru. Кстати, ранее УК рассказывали, что в негодность контейнер приводит порой машина фирм-перевозчиков.

Мусор в Барнауле. Altapress.ru

Сверх тарифа

Этот же договор предусматривает и плату за аренду бака. Она не выглядит грабительской: 1,5 тыс. рублей за большой бак на 7,6 кубов в месяц. С каждого дома — сущие копейки: например, дом на ул. Матросова, 5 должен платить лишь 112 рублей в месяц.

Но вопросы все же возникают. После старта реформы все наши платежи за мусор поступают только регоператору. А тут надо платить деньги сверх тарифа, и не регоператору, а его подрядчику.

«Платежи населения за мусор и так с началом реформы увеличились. А тут не знают, как ещё с людей деньги содрать», — говорит Андрей Петренко.

Впрочем, Петренко не считает арендную плату копеечной. К тому же договор составлен так, что жильцам могут при случае предъявить дополнительные суммы за бак: не охраняли, не углядели, не досмотрели.

«У одной управляющей компании, которая такой договор аренды подписала, ночью сгорели два пластиковых контейнера. Теперь надо по полной стоимости за них заплатить», — объясняет он.

Мусор в Барнауле. Altapress.ru

Между тем, из письма Андрея Кулагина в адрес барнаульских УК и ТСЖ (оно есть в редакции) следует: он предлагает «управляшкам» не только аренду, но и покупку. Оговоримся: по словам Петренко, требования предъявлялся к совмещенным площадкам.

Необходимость заключения договора аренды Кулагин объясняет тем, что имущество (мусорный бак) «управляшкам» не принадлежит. Он обещает изъять все контейнеры, если хотя бы одно юрлицо (УК или ТСЖ) не заключило с ним договор. Вернуть бак на место можно только после полного погашения долга за аренду, пишет Кулагин.

В этом же письме Кулагин сообщает «об уникальной возможности» приобрести мусорные баки у «Экопартнера». К примеру, бункер новый металлический на 7,6 кубов, — за 42 тыс. рублей.

«Но требование к управляющим компаниям покупать контейнеры совершенно незаконное», — возмущается собеседник Андрей Петренко.

Закон. Анна Зайкова

Изучайте матчасть

Надо сказать, что похожие баталии сейчас идут во многих регионах. Регоператоры пытаются убедить УК и ТСЖ, что именно они обязаны покупать контейнеры, пишет Росквартал. И, как и в Барнауле, требуют платить за аренду, если баки чужие.

Главный по мусору в Барнаульской зоне регоператор «Эко-Комплекс», судя по его ответу Андрею Петренко, сторонник именно этой точки зрения. Сергей Яремака, замгендиректора регоператора, утверждает, что руководствоваться надо постановлением Госстроя № 170 от 2003 года («Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»).

В нем все разложено по полочкам: содержание мусоросборников в справном состоянии — обязанность УК. Значит, они и должны их покупать. Из письма Яремаки следует, что регоператор не видит нарушений ни в плате за аренду баков, которую требует его подрядчик, ни в предложении покупать их.

Место временного накопления ТКО в Барнауле. Altapress.ru.

Готов идти до конца

Но Петренко тоже изучает документы. И он считает главным постановление правительства № 1572, принятое в декабре 2018 года, а не документ нижестоящего ведомства — Госстроя, подписанный задолго до начала мусорной реформы.

«По постановлению № 1572, расходы на приобретение контейнеров и бункеров, их содержание определяются в размере, не превышающем 1% валовой выручки регионального оператора, — цитирует документ собеседник altapress.ru. — Они мотивируют тем, что это не заложено им в тариф. Я им говорю — ребята, это ваш риск».

Собеседник altapress.ru трактует постановление как явное указание на обязанность регоператора закупать контейнеры.

Контейнер возле домов в районе ул. Матросова, 9 ему пришлось поставить. Во-первых, надо ж людям куда-то выбрасывать мусор. Во-вторых, предписание об этом выдал городской комитет ЖКХ. Тем временем Петренко обратился к регоператору и просит сменить подрядчика. Он готов судиться с «Экопартнером», чтобы доказать, что тот не прав.

Есть ли у него шансы?

Вывоз мусора — сложная логистическая задача. facebook.com

Разброд в прокуратуре

Парадокс в том, что даже в одном ведомстве — в прокуратуре — не могут прийти к единому мнению по этому не столь уж великому вопросу «мусорной реформы».

К примеру, в прокуратуре Кировской области считают, что покупать баки обязаны управляющие компании. В прокуратуре Вологодской области, наоборот, дают противоположные разъяснения.

Покупать контейнеры, ремонтировать их и даже убирать места погрузки отходов — прямая обязанность регоператора, который должен делать это за счет тарифа. Возлагать покупку контейнеров на УК, ТСЖ и жильцов незаконно, считают прокуроры Вологды.

Краевая прокуратура пока всего мнения не высказала, судебная практика отсутствует. Похоже, многие из нас имеют шансы в один прекрасный момент обнаружить, что мусор нам выбрасывать категорически некуда.