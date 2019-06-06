Павел Тулин предложил объединиться вокруг парка «Изумрудный»

После того, как авторы концепций возрождения парка «Изумрудный» представили их многочисленным экспертам на площадке ИД «Алтапресс», возник вопрос: что дальше? Своим видением развития событий пока поделился только один из участников общественной дискуссии — бизнесмен Павел Тулин, собравший для этого 5 июня пресс-конференцию. Он предложил найти компромиссный вариант.

Единая инициатива — одна концепция

Ситуацию вокруг «Изумрудного» бизнесмен назвал «несколько нестандартной». Чаще всего инициатива таких проектов принадлежит власти: именно она объявляет идею, заказывает проект, утверждает его и выбирает подрядчика.

С «Изумрудным» получилось иначе: первыми идею возрождения парка озвучили не связанные с исполнительной властью люди — группы журналиста Ларисы Вигант и депутата АКЗС Владислава Вакаева.

К дню общественной дискуссии, прошедшей 28 мая, были готовы три концепции: архитектора Петра Анисифорова (подготовлена по просьбе мэрии Барнаула), Павла Тулина (подготовлена архитектором Владимиром Золотовым 10 лет назад и скорректирована московскими разработчиками) и группы еще одного известного архитектора Александра Деринга — ее поддержал Вакаев.

И вот Тулин полагает: было бы логично их объединить.

Парк «Изумрудный» 5 июля 2019 года. altapress.ru

Возможно ли объединение

Бизнесмен отметил, что во всех проектах много общего — все авторы хотят максимально сохранить зелень, хотят, чтобы на месте старого кладбища была зона покоя.

При этом в каждой из концепций есть «фишка», которую не хотелось бы упускать: скажем, идея создания «ландшафтного парка — ботанического музея под открытым небом» от Анисифорова. Или «расширение центральной аллеи» от группы Вакаева-Деринга (концепцию 28 мая представил архитектор Максим Максименко).

Павел Тулин,

гендиректор компании «Старые традиции»:

Все три проекта представлены людьми, которые болеют за парк, было бы лучше работать вместе. И в этом творческом союзе с какими-то спорами, дискуссиями и компромиссами найти общее решение.

Оптимальный вариант развития событий — создать согласованную концепцию и к октябрю 2019-го общими усилиями подготовить проектно-сметную документацию. Это позволит претендовать на федеральное финансирование по программе «Комфортная городская среда».

Проект реконструкции парка «Изумрудный». Общественная организация «Территория». vk.com/club76982732

Павел Тулин,

гендиректор компании «Старые традиции»:

Если мы до октября не придем в правительство края с проектно-сметной документацией, в бюджет следующего года мы не попадем. Следовательно, весной следующего года мы не начнем работать.

По словам бизнесмена, он уже получил согласие на совместную работу от Петра Анисифорова. Что касается группы Вакаева-Деринга, то бизнесмен согласия не получил, но по-прежнему рассчитывает на ее участие.

Проект Павла Тулина. Park22

Спорные вопросы

Спикер ответил и на несколько сложных вопросов. В частности, он пояснил свою идею строительства в парке физкультурно-оздоровительного комплекса — она в сообществе активных горожан сейчас вызывает больше всего сомнений.

Павел Тулин,

гендиректор компании «Старые традиции»:

Наши оппоненты говорят: «Нет стройке на территории парка!» и «не дадим сносить деревья!». А мы за оба этих высказывания двумя руками. Но как обойтись без строительства вообще? На территории парка не будет туалетов, хозпостроек, парковок, административного здания, без которого такая огромная территория не может существовать? Они присутствуют в каждом проекте.

Идея, которую озвучил предприниматель: собрать все эти административно-хозяйственные функции на одной площадке — в физкультурно-оздоровительном комплексе (сам комплекс займет 0,4 гектара). Он подчеркнул: проекта комплекса пока не существует. Он надеется, что создать его и вписать в парк помогут архитекторы, которых он, собственно, и призвал объединить усилия.

Павел Тулин,

гендиректор компании «Старые традиции»:

Закрыв парковки и автогородок, мы возвращаем эту территорию в зону покоя. На их месте надо создать хороший ландшафтный парк. А объединив все функции в спорткомплексе, мы забираем в общей сложности 0,74 га территории парка. И возвращаем «Изумрудному» один гектар, засаженный деревьями.

Проект реконструкции парка «Изумрудный». Общественная организация «Территория». vk.com/club76982732

За какой проект проголосовали горожане

Между тем, есть еще один дискуссионный вопрос: что выбрали горожане. Есть два результата голосования. Один получен в ходе общественной дискуссии 28 мая — в нем, по словам участника инициативной группы Юрия Красильникова, приняли участие 64 человека. Большинство из них (57%) проголосовало за работу группы Вакаева-Деринга.

Второй проведен на сервисной платформе testograf по заказу Павла Тулина. Здесь опросили 4011 человек, 55% были за концепцию Тулина, 32% - за концепцию группы Вакаева-Деринга, 12% - за Петра Анисифорова.

Авторы последнего опроса пока не сообщили, какова его репрезентативность и как составлена выборка — раскрыта только возрастная структура респондентов.

Согласие наблюдать и контролировать

Так или иначе, Павел Тулин сказал на пресс-конференции, что представленные 28 мая концепции — это еще не проекты, а «наброски функций, которые должны быть в парке. Дальше начинается профессиональная работа. И вот здесь не должно быть ошибок».

Он также предложил создать наблюдательный совет для объединенной группы разработчиков. Включить в него он хотел бы, в том числе, тех, кто его концепцию критикует. Согласие наблюдать и контролировать уже выразили два эколога — Алексей Грибков и Михаил Шишин.