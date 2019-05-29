Советское наследие, московский подход или «горсад». Каким может стать барнаульский парк «Изумрудный»

Барнаульский парк «Изумрудный» в скором времени начнет преображаться — по крайней мере идеи для этого уже есть. Три концепции его развития обсудили на открытой дискуссии 28 мая, состоявшейся в ИД «Алтапресс». В ней участвовали архитекторы, предприниматели, политики, экологи, чиновники и общественники.

Краткое содержание

Что в них общего

Участникам обсуждения представили три концепции, в которых было немало общих идей.

К примеру, каждый из авторов предусмотрел восстановление зеленых насаждений. Архитектор Петр Анисифоров, например, предложил создать уголок Горного Алтая, засадив его уникальными растениями, и в целом озеленить парк на 80%.

Его коллега Максим Максименко идею озеленения «Изумрудного» предложил отразить в новом названии — «ГорСад». А в концепции развития Павла Тулина речь шла о посадке крупномерных деревьев и большого количества цветов.

Во всех трех концепциях предлагалось наполнить парк площадками для активного отдыха детей и взрослых, культурными пространствами и коворкинг-центрами. И создать зону покоя там, где находятся захоронения.

Участвовали в дискуссии более 60 человек. И по ходу дискуссии они заполняли опросные листы, оценивая проекты по десятибалльной шкале. О проектах расскажем пока очень коротко.

Концепция архитектора Петра Анисифорова

Петр Анисифоров разрабатывает концепцию парка по просьбе мэрии Барнаула. Его идея — по сути, корректное и минимальное вмешательство в существующую структуру парка с внесением элементов, напоминающих советское прошлое.

Проект предполагает восстановление пруда, строительство хозяйственного блока в северной части парка и парковки в южной, площадок для активного отдыха и места выгула собак.

Анисифоров считает важным связать улицу Ленскую с главным входом и остальными аллеями. Вдоль одного из трактов надо восстановить малые архитектурные формы (вазоны) и арт-объекты из советского наследия — статуи.

Активный отдых, по словам архитектора, предполагается за границей кладбища. А зона, где были захоронения, будет обустроена для релаксации, спокойного отдыха и впечатлений. Уголок Горного Алтая станет своеобразным музеем под открытым небом.

Открытая дискуссия реконструкции парка «Изумрудный». Ирина Пергаева , altapress.ru.

Стоимость не озвучена.

Рейтинг: 198 баллов, средний 4,3.

Концепция предприниматели Павла Тулина

Подготовил проект Центр консалтинга и бизнес-образования «Системы Роста» из Москвы на основе проекта, разработанного еще 10 лет назад барнаульским архитектором Владимиром Золотовым. Суть идеи — создать парк активного отдыха и спорта с большой зоной покоя.

Проект Павла Тулина. Park22 Проект Павла Тулина. Park22 Проект Павла Тулина. Park22

Концепция предполагает всесезонные виды отдыха, активности и событий. Для этого предстоит построить летний бассейн, кафе и зону общепита, лекторий, летний кинотеатр (который в парке был), детские площадки и спорткомплекс, который будет связан с существующими спортивными объектами (например, стадионом «Клевченя»).

На новом месте будет построен новый планетарий — ведь барнаульцы привыкли к тому, что он расположен в парке. Все построенные объекты должны уместиться на 6% площади парка (0,74 га) у центрального входа. А общая площадь зоны покоя, где будут посажены крупномерные деревья и разбиты цветники — 12,3 гектара (при общей площади парка 19 га).

Открытая дискуссия реконструкции парка «Изумрудный». Ирина Пергаева , altapress.ru.

400 млн рублей планируется направить на благоустройство парка с реконструкцией ландшафта, на строительство 600 млн. На содержание парка —32 млн в год.

Рейтинг: 215 баллов, средний 4,7.

Концепция политика Владислава Вакаева

Проект разрабатывала общественная группа, включая архитекторов Александра Деринга, Максима Максименко, Дмитрия Индюкова, Ивана Быкова и других. Разработчики сказали, что постарались ничего не придумывать нового, а просто «услышать парк, услышать жителей».

Группа предложила назвать парк иначе — «ГорСад»: от идеи развития города как сада. Авторы также хочет сделать парк всесезонным с ориентацией на событийность — проведение праздников, фестивалей, концертов, выставок.

Проект предусматривает мемориальную зону (аналог зоны покоя), а также зону, в которой возможны «активности, общественные мероприятия и объекты», зону сосредоточения спортивных объектов, хозяйственно-бытовую и место для выгула собак. В основе — существующая структура парка с ее сложившимися тропинками и аллеями.

Среди предлагаемых объектов — амфитеатр, спортплощадка, включая скейтпарк, воркаут, скалодром. Восстановление вырубленных насаждений и уплотнение посадок в некоторых местах парка. В парке будет шесть точек входа. «Парк продиктовал нам кольцевой маршрут — лыжный зимой, летом велосипедный», — сказал один из авторов. Строительство капитальных объектов проект не предполагает.

Проект реконструкции парка «Изумрудный». Общественная организация «Территория». vk.com/club76982732 Проект реконструкции парка «Изумрудный». Общественная организация «Территория». vk.com/club76982732 Проект реконструкции парка «Изумрудный». Общественная организация «Территория». vk.com/club76982732 Проект реконструкции парка «Изумрудный». Общественная организация «Территория». vk.com/club76982732 Проект реконструкции парка «Изумрудный». Общественная организация «Территория». vk.com/club76982732 Проект реконструкции парка «Изумрудный». Общественная организация «Территория». vk.com/club76982732 Проект реконструкции парка «Изумрудный». Общественная организация «Территория». vk.com/club76982732 Проект реконструкции парка «Изумрудный». Общественная организация «Территория». vk.com/club76982732

Стоимость реконструкции: первая очередь 100 млн рублей, второй — 300 млн из средств федерального бюджета. Содержание парка 25 млн рублей в год. Из них большая часть должна поступать из бюджета.

Рейтинг: 307 баллов, средний 6,7.

Что означает голосование

Поскольку слушания, прошедшие 28 мая, не официальные — они были организованы общественниками, результат голосования за концепции — это только ориентир для авторов проекта. Он не означает, что выбор сделан.

Когда проекты будут разработаны (а пока обсуждались только концепции), возможно, они будут вынесены на публичное обсуждение уже официально. По крайней мере, инициаторы слушаний такое пожелание высказали. Ранее о необходимости изучить все возможные проекты развития парка и проголосовать за них, высказался и губернатор Виктор Томенко.

Что случилось с парком «Изумрудный»

В 2016 году компания «Лидер» (по неофициальным сведениям Рихарда Фалера, совладельца «Адалин-Строя») забрала парк в аренду. До этого территорией занималась компания «Парк культуры и отдыха «Октябрьский» Павла Тулина, но у мэрии были претензии к работе.

«Лидер» незаконно, по мнению следствия, вырубил более 500 деревьев (по другим данным более 700). Ущерб Барнаулу оценили в 15 млн рублей. Проект развития парка от фирмы «Лидер» не утвердили.

Летом 2018 года управление имущественных отношений края расторгло договор аренды с «Лидером», но ведомство отказалось принимать парк по акту приема-передачи, так как «Лидер» не освободил участок от имущества. Вопрос рассматривает арбитражный суд.

В дальнейшем в Барнауле появилась группа общественников, которые призвали общими усилиями восстановить парк. Инициатива провести субботник принадлежит им. Ее поддержали краевые и городские власти, а также коммерческие компании.