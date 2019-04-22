Томенко рассказал, какой проект парка «Изумрудный» ему по душе

Передача в распоряжение городcких властей барнаульского парка «Изумрудный» пока не планируется. Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, отвечая на вопросы журналистов в минувшие выходные. После участия в субботнике он ответил и на другие вопросы о дальнейшей судьбе парка.

Лучший управленец

— Виктор Петрович , когда парк будет передан в распоряжение города?

— Передача городу пока не планируется. Я об этом периодически читаю в средствах массовой информации. Но мы по-серьезному это не обсуждали. Возможно, где-то на уровне специалистов в органах власти — и муниципальной, и краевой, такие разговоры и идут. Но на уровень правительства или, по крайней мере, губернатора, этот вопрос пока не поднимался.

— Кто , на ваш взгляд , лучше справится с управлением парком: частная компания или муниципальная?

— Надо провести конкурс предложений и понять, чье предложение лучше. А то, что и муниципальные учреждения, и государственные могут нормально, с высокой эффективностью работать, это, мне кажется, подтверждает сама жизнь.

Я не поддерживаю миф о том, что муниципальный или государственный собственник — это неэффективный собственник. Весь опыт моей жизни подтверждает, что это не так. Если, конечно, в государстве организованы здоровые процессы, связанные с управлением. Выборность, ответственность перед людьми, присмотр правоохранительных органов, открытость, общественный контроль и так далее. Тогда все работает хорошо.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

Лучшие инвесторы

— Как вы думаете , пойдут ли частные инвесторы в этот парк?

— Конечно, частные инвестиции мы приветствуем. Просто если частных инвестиций нет, на этом жизнь не заканчивается. Это наша земля, это наше богатство. И мы просто обязаны им распорядиться наилучшим образом в интересах всех, кто здесь живет, то есть всех нас.

Забегая вперед, скажу: нет вариантов , на которые заранее было бы наложено табу. Найдется частный инвестор, который возьмет на себя обязательства? Вопрос: обеспеченные чем? Гарантированные чем? Мы здесь имели пример: пришла группа людей, объединенные компанией, взяла в аренду. Что сделали? Это всегда вопрос.

От того, что кого-то накажут, всем остальным жителям Барнаула не легче. Ну, это будет прецедент, что больше так не надо делать. Но, как мы видим, люди плохо учатся на чужих ошибках и вообще на истории. Если мы уж кому-то доверим какие-то планы реализовывать с этим нашим общим имуществом, то нам бы нужны гарантии, что это будет действительно сделано.

— Можно ли прописать в договоре с инвестором штрафы за неисполнение инвестиционных обязательств?

— Возможно, конечно. Однако, если выставлять объект на приватизацию, то по закону мы не можем выдвигать дополнительные требования. Кто больше денег дал, тот и забрал. Но при этом есть и другие регулирующие документы: градостроительный план, правила благоустройства и так далее. Стремиться нам надо сегодня к тому, чтобы договориться о том, что мы здесь все хотели бы иметь.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

Лучший проект

— Вы думаете , это возможно — чтобы люди договорились?

— Однозначно возможно. Даже если мнения разделятся, побеждает большинство. Но надо, чтобы чтобы все возможные варианты были положены на стол, часть людей проголосовали за один вариант, часть за другой. Если будет 50 на 50, будем думать.

— Если мнения разделятся ровно пополам , какую сторону вы выберете?

— Конечно, надо посмотреть, что это за варианты. Я бы выбрал что-то человеческое, эмоциональное. Но в любом случае хоть что-то — это лучше, чем-то, что есть.

В заключение Виктор Томенко сказал, что возможна также передача парка в концессию.

Что случилось с парком «Изумрудный»

Обязанности и права арендатора парка «Изумрудный» перешли от компании «Парк культуры и отдыха «Октябрьский» (контролирует бизнесмен Павел Тулин) к компании «Лидер» (по неофициальным сведениям ее контролирует бизнесмен-строитель Рихард Фалер) в 2016 году. Официально «Лидер» приступил к работе в марте 2017 года.

В дальнейшем «Лидер» незаконно, по мнению следствия, вырубил более 500 деревьев (по другим данным более 700). Ущерб Барнаулу оценили в 15 млн рублей. Проект развития парка от фирмы «Лидер» так и не был утвержден.

Летом 2018 года управление имущественных отношений края подало заявление о расторжении с «Лидером» договора аренды. Договор расторгли по соглашению сторон. Однако ведомство отказалось принимать парк по акту приема-передачи, так как «Лидер» не освободил участок от имущества. Вопрос рассматривает арбитражный суд.

В дальнейшем в Барнауле появилась группа общественников, которые призвали общими усилиями восстановить парк. Инициатива провести субботник принадлежит им. Ее поддержали краевые и городские власти, а также коммерческие компании.