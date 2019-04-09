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Политика

Томенко и Романенко могут прийти на субботник в парк «Изумрудный»

20 апреля губернатор Виктор Томенко, спикер краевого заксобрания Александр Романенко, а также другие краевые депутаты собираются выйти на субботник в парк «Изумрудный», стало известно altapress.ru.

Уборка в парке "Изумрудный".
Уборка в парке "Изумрудный".
barnaul.org

Политический бомонд края решил присоединиться к общегородскому субботнику, который запланирован на 20 апреля. Местом сбора станет многострадальный парк «Изумрудный», где ждут на уборку от 500 до 1000 человек.

Сюда, по нашим данным, точно собираются депутаты АКЗС и Барнаульской гордумы, единороссы. Своих представителей делегирует ЛДПР и горком КПРФ.

Участие Томенко пока не гарантировано, но вероятность того, что он тоже придет в парк, велика.

Ранее вокруг субботника в «Изумрудном» чуть было не разгорелся скандал: депутат от «Справедливой России» Владислав Вакаев написал на своей странице в Facebook, что мэрия хочет «перехватить» субботник в парке у общественности. Однако в администрации города эту информацию не подтверждали и позже всем сторонам удалось достичь компромисса.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» добавили, что члены партии и их сторонники будут участвовать в субботниках во всех городах и района края.

В реготделениях «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ также подтвердили, что будут участвовать в субботнике.

ЛДПР уже 9 апреля убирает территорию около своего городского отделения на проспекте Социалитическом, 69.

КПРФ займется уборкой нескольких территорий в разных районах Барнаула. Как рассказал Анатолий Барсуков, глава горкома, коммунисты традиционно приведут в порядок Бульвар защитников Сталинграда у кинотеатра «Мир», памятник Ленину у Дома правосудия, стелу в поселке Южном, памятник Ленину в учхозе «Пригородном». Большинство мероприятий запланированы на 21 апреля, поскольку на 20-ое еще раньше назначили пленум крайкома.

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