Власти края и Барнаула ответили общественникам на письмо о парке «Изумрудный»

Власти края и Барнаула ответили на открытое письмо общественников, которые предложили создать в «Изумрудном» мемориальный парк, провести субботники и посадить деревья. В своем ответе они поблагодарили активистов за готовность помочь. Но от помощи пока вежливо отказались. В крае предложили дождаться разработки городскими властями плана реновации, а в городе объяснили, что уборкой занимается администрация района.

Что просили общественники?

Инициативная группа предложила не передавать парк в коммерческую аренду, но дать право работать там малому бизнесу, который мог бы содержать аттракционы, пункты общепита, проката и т. п.

Идея общественников — создать там мемориальный парк, ведь это бывшая территория кладбища (хотя не все активисты это мнение разделяли).

Они, кроме того, заявили, что готовы сами разработать дендроплан парка, согласовать его, проводить субботники по очистке территории и посадке новых деревьев и кустарников. И вообще — систематически участвовать в дальнейшем развитии парка, чтобы в будущем предотвратить нанесение ущерба недобросовестными арендаторами.

Свое открытое письмо общественники адресовали губернатору края и мэру Барнаула. Ответы опубликовал один из активистов Юрий Красильников на своей странице в Facebook.

В парке «Изумрудный» в Барнауле в январе 2019 года. altapress.ru

Что ответили краевые власти

Начальник краевого управления имущественных отношений Елена Зинкова ответила, что сейчас администрация Барнаула разрабатывает концепцию благоустройства и развития «Изумрудного», однако окончательного решения по реновации еще нет.

Елена Зинкова,

начальник управления имущественных отношений Алтайского края ( из ответа общественникам от 6 марта):

Полагаем, что после принятия данного документа участниками его реализации смогут стать не только должностные лица, но и граждане, общественные организации.

В парке «Изумрудный» в январе 2019 года altapress.ru

Что ответили городские власти

От имени мэрии ответ подписал замглавы администрации Барнаула Сергей Демин. Во-первых, он отреагировал на обращения жителей, которые опасаются застройки парка.

Он пояснил, что территория парка находится в функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования (зона городских парков, садов, скверов). К тому же она является бывшей территорией кладбища, просуществовавшего до начала XX века. И, учитывая требования федерального закона «О погребении и похоронной деле», она может быть использована только под зеленые насаждения.

Но так как в администрацию города продолжают поступать возражения жителей и общественных организаций, которые просят не допустить застройку парка, возможности его развития планируется рассмотреть в ходе общественного обсуждения.

В парке «Изумрудный» в январе 2019 года altapress.ru

Во-вторых, Сергей Демин напомнил, что полномочия по распоряжению участком под парком — у краевого управления имущественных отношений. И, по его словам, сейчас алтайкрайимущество ведет подготовительную работу, чтобы выставить на аукцион право аренды участка для размещения парка культуры и отдыха.

В-третьих, уборку парка в весенний период организует администрация Октябрьского района, также сообщил Демин.

Поблагодарили за активность

И руководитель алтайкрайимущества, и власти Барнаула поблагодарили общественников за готовность решать проблемные вопросов, связанных с разработкой проекта благоустройства парка и поддержанием его санитарного состояния.

Елена Зинкова,

начальник управления имущественных отношений Алтайского края:

От лица губернатора Алтайского края, председателя правительства Алтайского края Виктора Петровича Томенко хотелось бы поблагодарить вас, людей с активной жизненной позицией — ха поддержку и желание внести свой весомый вклад в вопросе сохранения и развития одного из значимых мест нашего города. Уверены, что общими усилиями краевых и местных органов власти, неравнодушной общественности парк станет современной площадкой для отдыха города и гостей краевой столицы.

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Рассмотрение спора продолжается

Тем временем рассмотрение в суде дела о возврате территории парка от предыдущего арендатора — компании «Лидер», продолжается. Управление имущественных отношений Алтайского края отказывается принимать у нее участок под парком, хотя оно само добивалось его возврата в суде.

Причина — в том, что в парке осталось движимое и недвижимое имущество, а ведомство готово принять его только свободным. «Лидер» подал иск в суд и требует забрать участок по акту приема-передачи, ближайшее по времени заседание суда назначено на 24 апреля.