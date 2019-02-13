Барнаульские общественники написали открытое письмо губернатору и мэру по поводу парка «Изумрудный»

12 февраля в Алтайской краевой библиотеке им. Шишкова прошла встреча экспертов и общественников, обеспокоенных судьбой парка «Изумрудный». Об этом сообщил в Facebook руководитель инициативной группы , депутат АКЗС Владислав Вакаев. Участники обсудили примерный план действий и составили открытое письмо на имя губернатора края Виктора Томенко и мэра Барнаула Сергея Дугина, в котором попросили поддержать их инициативу по возрождению парка.

По словам Вакаева, на встречу пришло более 20 человек — архитекторы, краеведы, экологи, журналисты, общественные деятели. Все они дали неудовлетворительную оценку работе городских властей с зелеными зонами Барнаула. В пример привели не только «Изумрудный», но и запущенный парк «Юбилейный», вырубленный сквер на улице Титова, «отсутствие нормальных парковых зон в районах новой городской застройки».

Общественники считают, что «необходимо уходить от порочной практики сдачи городских парков в коммерческую аренду». По их мнению, парки должны принадлежать городу, а работать там могут только малые частные предприятия (аттракционы, общепит, пункты проката и проч).

Инициаторы предлагают создать автономную некоммерческую организацию, в которую могли бы войти представители экспертного сообщества и активной части горожан. «Это станет гарантией от злоупотреблений, позволит вовлечь в процесс восстановления и развития парков широкие слои горожан», — считают общественники.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

При разработке идеи парка необходимо учитывать, что это территория бывшего кладбища. Поэтому чаще всего на нашем собрании высказывалась идея мемориального ландшафтного парка, в котором недопустимы увеселительные и развлекательные мероприятия. Сразу скажу, что не совсем разделяю эту точку зрения. Считаю, что в парке достаточно создать небольшую мемориально-историческую зону. Но в нем должны быть зоны и для спортивного отдыха, и для развлечений, и для семейного отдыха, и для образовательных и культурных мероприятий. Найти оптимальный баланс нам нужно в результате общественного обсуждения.

Инициативная группа готова разработать дендроплан парка и согласовать документ с архитектурными службами администрации Барнаула. Весной и осенью предлагают проводить субботники по очистке территории и посадке новых деревьев и кустарников. Инициаторы готовы сотрудничать с любыми предприятиями, которые взяли бы шефство над парком, а также «систематически участвовать в дальнейшем развитии парка, чтобы в будущем предотвратить нанесение ущерба недобросовестными арендаторами».

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

Ранее altapress.ru сообщал, что управление имущественных отношений Алтайского края отказывается принимать обратно у компании «Лидер» участок под парком «Изумрудный», хотя добивалось его возврата в суде. Участок выставят на аукцион, его территорию сохранят как парк и не допустят застройки, заявила начальник управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова. При этом чиновница поддержала инициативу барнаульцев самостоятельно заняться озеленением парка.