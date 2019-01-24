Краевые власти отказываются забирать парк «Изумрудный», за который боролись полгода

Как стало известно фдtapress.ru, управление имущественных отношений Алтайского края отказывается принимать обратно у компании «Лидер» участок под парком «Изумрудный», хотя оно само добивалось его возврата в суде. В итоге «Лидер» подал иск, в котором требует обязать ведомство принять участок. Если рассмотрение требования затянется, то и решение судьбы любимого барнаульцами парка вновь будет отложено.

В парке "Изумрудный" в январе 2019 года

Добивались с июля

На главных воротах в парк «Изумрудный» по-прежнему висит схема его реконструкции. Заказчик — фирма «Лидер», указано на схеме. Начало проекта — 17 апреля 2017 года. Конец — октябрь 2020-го. Но не верьте глазам своим. Фирма «Лидер» уже не арендатор, и реконструкцией «Изумрудного» заниматься не будет.

Расторжения договора аренды участка в 18,6 гектаров, на котором расположен парк «Изумрудный», минимущество края (сейчас — управление имущественных отношений) добивалось в арбитраже с июля 2018 года. Чиновники утверждали: «Лидер» недобросовестно исполняет обязательства по сохранению участка и не оплачивает аренду.

В парке «Изумрудный» в январе 2019 года altapress.ru

Представитель ведомства даже хотел обязать «Лидер» платить по 100 тыс. рублей в месяц, если он не вернет участок в недельный срок после вступления судебного решения в силу.

Фирма-арендатор оплатила долг по аренде. А 31 октября 2018 года добровольно, до судебного решения, расторгла договоры аренды. Но теперь краевое ведомство отказывается принимать участок.

Отказалось принять

Ссылается алтайкрайимущество на то, что на участке осталось движимое и недвижимое имущество. Принять участок оно готово только свободным.

В парке «Изумрудный» в январе 2019 года altapress.ru

Со своей стороны, фирма «Лидер» утверждает: ее имущества там нет — ни движимого, ни недвижимого. 21 ноября она обратилась в крайимущество с просьбой принять участок по акту приема-передачи.

Ведомство же в ответ заявило: у него нет обязанности сделать это до того, как арендатор исполнит свои обязательства по договору, утверждал представитель алтайкрайимущества.

Но в «Лидере» считают свои обязанности полностью исполненными, а отказ ведомства незаконным, и полагают, что наличие на участке движимых и недвижимых объектов не является препятствием для принятия участка.

В барнаульском парке «Изумрудный» в январе 2019 года. altapress.ru

Не добился сноса

Напомним, «Лидер» получил в аренду территорию парка «Изумрудный» не у краевого ведомства непосредственно, а у предыдущего арендатора «Парк культуры и отдыха «Октябрьский» — по договору перенайма от 2016 года.

Но затем между ними начались судебные споры. Предыдущий арендатор — «Парк культуры и отдыха «Октябрьский» — полагал: при перенайме противоположная сторона нарушила предварительно оговоренные условия. Он несколько месяцев добивался признания договора перенайма недействительным и рассчитывать вернуться в парк. Поэтому имущество, принадлежащее ему, оставалось на месте. Успеха, правда, в суде он не достиг.

Со своей стороны фирма «Лидер» намеревалась через суд заставить оппонента убрать это имущество, в состав которого входит бассейн, карусели, здания, площадки, кассы, общественный туалет и т.п. Однако тоже не добилась успеха. Причем этот судебный процесс еще продолжается. Хотя прав на участок «Лидер» теперь уже не имеет и поэтому, вероятно, и не сможет добиться положительного решения.

В парке «Изумрудный» в Барнауле в январе 2019 года. altapress.ru

Не злоупотребляйте правом

В итоге при рассмотрении дела по иску крайимущества о расторжении договора аренды фирма «Лидер» вынужденно подала встречный иск (есть в распоряжении редакции). В нем фирма потребовала обязать краевое ведомство принять возвращенный из аренды участок по акту приема-передачи в трехдневный срок с момента вступления решения в силу.

«Считаем отказ арендодателя принять земельный участок злоупотреблением правом», — написал представитель «Лидера» во встречном исковом заявлении.

Ближайшее заседание суда по иску ведомства к «Лидеру» и встречному иску «Лидера» к ведомству назначено на 29 января.

В парке «Изумрудный» в январе 2019 года altapress.ru

Парк востребован

Между тем, парк «Изумрудный» по-прежнему востребован у горожан и, надо полагать, они ждут, когда его приведут в порядок.

Даже в будние дни по его дорожкам (а они частично расчищены трактором) прогуливается пара десятков человек, ездят зимние велосипедисты и двигаются любители скандинавской ходьбы. Корреспонденту altapress.ru во время прогулки в парке даже попался одинокий лыжник.

Но ухаживать за парком, видимо, некому. Посетители сами сгребают снег со скамеечек, а вот мусор отсюда, похоже, уже не вывозят. Сегодня его, впрочем, почти не видно: большая часть парка основательно засыпана снегом.