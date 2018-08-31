Начало восстановления парка «Изумрудный» может затянуться еще на несколько месяцев

Минимущества края настаивает на расторжении договора аренды участка под парком «Изумрудный» с компанией «Лидер», несмотря на то, что последняя погасила задолженность по аренде. Как следует из материалов арбитража, ведомство не удовлетворено тем, как арендатор содержит участок. Эта тяжба, затеянная властями, отложит старт восстановления парка, возможно, надолго.

Предыстория дела

Иск к компании «Лидер» минимущества края подало еще 20 июля. Представитель ведомства требовал погасить долг за аренду участка под парком «Изумрудный» за 2017 год (1 млн рублей) и расторгнуть договор аренды.

Однако в тот момент не было ясно, чем вызвано желание ведомства разорвать отношения с арендатором парка: только задолженностью за аренду или чем-нибудь еще.

При этом в начале августа руководитель «Лидера» Владимир Фишер пояснил altapress.ru: долг будет погашен. Что и было сделано, как следует из материалов судебного заседания 27 августа. Тем не менее, минимущества настаивает на расторжении арендных отношений с компанией.

Не довольны содержанием

По мнению ведомства, «Лидер» недобросовестно исполнял обязательства по сохранению участка в надлежащем виде. Именно это нарушение его представитель назвал основанием иска.

При этом выездные проверки использования участка сотрудники краевого ведомства еще не провели. Но на суде заявили, что осмотр проведут и акт предоставят к следующему заседанию — к 1 октября.

Тем временем парк «Изумрудный» действительно продолжает приходить в запустение. Те, кто в него заходят, оставляют не слишком жизнеутверждающие отзывы.

Татьяна

(из сообщения в Facebook):

Случайно забрели в парк «Изумрудный». Можно открывать киностудию, слишком хороша натура для съемок какого-нибудь фильма о каком-нибудь вымершем городе. Впечатляет! Судя по вывеске, реконструкция парка идет полным ходом и закончится осенью 2020 года. А пока сплошной сюрр… Строителей не видно.

Спор на месяцы

Руководитель компании «Лидер» Владимир Фишер не раз объяснял altapress.ru, что процесс реновации парка тормозят судебные разбирательства с прежним арендатором («Парк культуры и отдыха Октябрьский»), и, соответственно, неопределенность прав на участок. Из-за этого компания и не вела здесь деятельности.

Со своей стороны руководитель «Парка культуры и отдыха Октябрьский» Павел Тулин пояснил altapress.ru: он судится лишь потому, что при заключении договора перенайма один из участников сделки не выполнил ранее оговоренные существенные условия.

Поэтому «ПКиО» требует вернуть участок (то есть парк). Судебные разбирательства, по его словам, будут продолжаться.

Что должны сделать в парке?

Проект реконструкции парка готов, его автор пообещал: новый «Изумрудный» будет зеленее прежнего. Однако судебные разбирательства теперь уже и с краевым ведомством могут продлиться еще 5−8 месяцев, если, конечно, стороны не придут к какому-то соглашению раньше.

К предыдущему арендатору участка («ПКиО») ведомство тоже имело претензии — но только из-за долга по арендной плате. Поскольку долг компания погасила, иск с требованием расторгнуть договор аренды оно проиграло. Тем не менее, разбирательства продолжались пять месяцев.

Добавим, что, по данным altapress.ru, уголовное дело по факту массовой вырубки деревьев в парке компанией «Лидер» продолжают расследовать. Наши источники сообщили, что сотрудники полиции приходили в «Изумрудный» и считали там пеньки. Правда, сейчас это сделать непросто: многие пеньки заросли высоким бурьяном.