Стало известно, что появится в парке "Изумрудном" после обновления

После обновления у барнаульского парка "Изумрудный" не будет аналогов в городе. Об этом рассказали на заседании рабочей группы по развитию парка, пишет официальный сайт города.
По словам куратора проекта Анны Ломоносовой–Тайшиной, разработчики проанализировали пешеходную и транспортную доступность территории. Они также изучили архивные документы и обобщили предложения барнаульцев.
В основу концепции, разработанной сотрудниками новосибирского архитектурного бюро Сергея Пергаева, легло название парка — "Изумрудный". Предложили слоган: "Изумрудный" — все грани отдыха".
— У нас получился проект универсального парка, в который вошли сразу несколько зон: ландшафтная, детская, познавательная, спортивная, событийная, и мемориальная, — сообщил архитектор компании "Сфера" Денис Скавец.
По его словам, такой парк пока не имеет аналогов в Барнауле. На одной территории разместят кусочки ленточного бора, степной зоны и предгорья. Проект также включает несколько входных групп. При этом главный вход в парк планируют сохранить в прежнем виде.
Кроме того, организуют дополнительные парковочные места, несколько кафе, комнату матери и ребенка. Берега искусственного пруда укрепят. В парке сделают прогулочный маршрут, велодорожки, дорожки для бега с прорезиненным покрытием, а также точки подключения Wi-Fi.
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