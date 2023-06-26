Известная компания на Алтае пробивается на экспорт вопреки жестким санкциям

Предприятие "СиСорт", занимающееся выпуском фотосипараторов, продолжает работать на экспорт. Об этом в ходе конференции "Алтай Агро" сообщил директор барнаульского подразделения компании Александр Бастрыкин. Несмотря на санкции алтайские оборудование продолжают покупать в Европе.

По словам эксперта, часть европейского рынка оказалась потеряна, однако продажи в страны ЕС все равно осуществляются. В 2022 году "СиСорт" только в Германию отгрузил пять сепараторов.

За четыре месяца нынешнего года несколько образцов отправлено во Францию.

Александр Бастрыкин,

руководитель барнаульского подразделения компании "СиСорт":

Потери, конечно, есть. Мы их пытаемся компенсировать, работая с Турцией, Индией и Китаем. Выпускаем оборудование, пригодное именно для их рынков. От Европы не отказываемся. В отдельные страны количество поставок не сильно большое, но тем не менее, они есть.

Напомним, "СиСорт" - одно из первых алтайских предприятий сельхозмашиностроения, изначально ориентированных именно на экспорт.

На барнаульском предприятии "СиСорт". Олег Богданов

В 2022 году предприятие заявило, что в рамках импортозамещения начинает серийное производство лифтовых складов Cuber. Это устройство, позволяющее сократить площадь склада на производстве на 90%, увеличить скорость выдачи деталей и предотвратить хищения.

"Это огромное многоэтажное хранилище, площадь основания - всего 8 кв метров, высота - от 4 до 10 метров. В нем на полках размещаются все необходимые детали, комплектующие. С помощью специальной программы (возможно подключение к 1С) кладовщик «вызывает» нужную полку, которая спускается вниз и привозит необходимые детали", - описывают его в "СиСорт".

Ранее губернатор Алтайского края назвал отрасль промышленности, которая в перспективе может стать лидирующей в России.