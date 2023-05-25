Какая отрасль алтайской промышленности может стать лидирующей в России, назвал Виктор Томенко

По итогам 2022 года отрасль сельхозмашиностроения в Алтайском крае показала рост в 10%. Об этом 25 мая в ходе своего отчета перед депутатами АКЗС рассказал губернатор Виктор Томенко. Это направление он назвал одним из самых перспективных.

По мнению Виктора Томенко, именно сельхозмашиностроение Алтайского края может стать отраслью, которая выйдет на лидирующую позицию в России.

Алтайские предприятия в 2022 году активно осваивали новые направления, замещая импортную технику, доставка которой серьезно осложнилась. Речь, в частности может идти, о сборке в Алтайском крае мощных посевных комплексов и дождевальных машин.

Губернатор отметил, что в 2022 году сельхозпроизводители приобрели более 1 тыс. образцов различной техники на общую сумму 22 млрд рублей.

Раннее altapress.ru сообщал, как меняется отрасль сельхозмашиностроения в связи с санкциями.