Известная немецкая компания продолжит работу в России

Henkel продолжит работу в России, но при необходимости «примет меры», заявила на собрании акционеров председатель правления немецкой компании Симона Багель-Тра, пишет РБК .

Она подчеркнула — Henkel полностью соблюдает все санкции, а менеджмент компании следит за изменениями в геополитической ситуации и примет меры, если это будет необходимо.

Ранее компания остановила инвестиции в России, а также прекратила размещать рекламу в российских государственных СМИ.

О компании

Компания работает в России 30 лет, пишет bfm.ru. Заводы Henkel, выпускающие косметику, бытовую химию и товары для ремонта, находятся в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.

Ранее рекламу и инвестиции в России приостановили корпорации Mars (Mars, Snickers и Milky Way, M&M's, Skittles, Pedigree, Whiskas) и Mondelez International (Alpen Gold, Milka, Toblerone, Oreo).