Известная немецкая компания продолжит работу в России

Она подчеркнула — Henkel полностью соблюдает все санкции, а менеджмент компании следит за изменениями в геополитической ситуации и примет меры, если это будет необходимо.
Ранее компания остановила инвестиции в России, а также прекратила размещать рекламу в российских государственных СМИ.
О компании
Компания работает в России 30 лет, пишет bfm.ru. Заводы Henkel, выпускающие косметику, бытовую химию и товары для ремонта, находятся в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.
Ранее рекламу и инвестиции в России приостановили корпорации Mars (Mars, Snickers и Milky Way, M&M's, Skittles, Pedigree, Whiskas) и Mondelez International (Alpen Gold, Milka, Toblerone, Oreo).