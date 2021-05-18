Известная торговая сеть продаст «Магниту» более 2,5 тыс. своих магазинов

По данным издания, в настоящее время «Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети «Дикси», под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазина в России.

Текущая стоимость бизнеса оценивается в 92,4 млрд рублей. Впрочем, цена сделки будет скорректирована.

К настоящему времени договор одобрен советом директоров «Магнита». Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России.

Ожидается, что сделка будет закрыта 31 августа.

Ранее стало известно, что в России появился ритейлер «Восточный союз» за счет объединения лидеров продовольственного рынка Сибири и Дальнего Востокав лице компаний «Красный Яр», «Самбери» и"Слата".