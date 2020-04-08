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Экономика

Известные московские рестораторы продают люксовые авто, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам

Пандемия коронавируса и введенные в связи с этим ограничения подталкивают известны бизнесменов на радикальные меры. Некоторые московские рестораторы, например, продают свои машины, чтобы выплатить зарплаты своим сотрудникам.

Mercedes Maybach S-Klass
Mercedes Maybach S-Klass
autostat.ru

Как сообщает «Дождь», владелец ресторанной группы Perelman People Владимир Перельман продает свой автомобиль Maybach.

По словам самого Перельмана, он уже трижды продавал свои машины, когда его бизнес оказывался на мели. Однако столь сильных проблем он еще не испытывал, признается бизнесмен.

Также о выставлении на продажу своей машины заявил основатель ресторанной группы «Пробка» Арам Мнацаканов.

В своем Instagram, опубликовав фото Porsche Panamera, он написал: «Слабонервных прошу не смотреть. Надеюсь, найду героя в наше непростое время».

Комментируя продажу машины, Мацаканов рассказал, что считает это не жестом отчаяния, а намерением поддержать свою команду.

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