Известного алтайского фермера освободили из-под стражи после обвинительного приговора

Алтайский фермер Александр Капелькин и его партнер по бизнесу Николай Ющенко освобождены из-под стражи. Такое решение вынес Алтайский краевой суд, рассмотревший 18 января апелляционные жалобы их адвокатов и представление прокурора. Ранее Михайловский райсуд признал их виновными в мошенничестве, но краевой суд переквалифицировал им статью на более мягкую.

Пребывали под стражей

Александр Капелькин занимается фермерством с 1999 года, а о том, что с его бизнесом какие-то проблемы, стали говорить только в 2013—2014 годах. Судя по материалам краевого суда, начались они раньше. И к моменту, когда уголовное дело, напрямую связанное с его предпринимательской деятельностью, поступило в суд (а это был 2016 год), у предприятий, которые он учредил, уже были крупные долги.

А 16 октября 2018 года Михайловский райсуд признал Александра Капелькина и Николая Ющенко виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Сделано это было, по мнению суда, путем обмана и злоупотребления доверием, по предварительному сговору, группой лиц и с использованием служебного положения (ст. 159, ч. 4 УК РФ).

Капелькин «заработал» 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Ющенко — 2,5. К январю 2019 года, то есть к моменту рассмотрения жалоб в краевом суде, оба пребывали в заключении.

В Алтайском краевом суде за смягчение им наказания выступали не только адвокаты и осужденные, но и прокуратура. И своего они добились.

Его считали надежным

Немного о сути дела.

В 2012 году одна из крупных фирм (ее названия в решении краевого суда нет, но из материалов арбитража следует, что это «Юг Сибири») выдала крестьянскому хозяйству «Восход», работу которого контролировал Капелькин, крупный аванс — более 80 млн рублей.

Фермер в ответ обязался поставить маслосемена рапса и подсолнечника. Сам он к тому моменту с поста директора крестьянского хозяйства ушел, а возглавил его Николай Ющенко.

Между тем, Капелькин оставался в числе соучредителей, и главное — в фирме его лично знали как надежного делового партнера. И именно потому, что он, надежный Капелькин, вел переговоры и гарантировал, что сделает всё, фирма его авансировала.

Однако договор Капелькин не исполнил. Семена в оговоренном объеме не поставил, деньги не вернул. Следствие пришло к выводу о мошенничестве.

фермер из Кытмановского района Александр Капелькин. Александр Капелькин

Позиция обвинения

Следствие, а затем и райсуд, полагали: взяв аванс у фирмы, Капелькин и Ющенко и не намеревались исполнять обязательства — в хозяйстве не хватало площадей под рапс и подсолнечник. Но тогдашнего руководителя «Юга Сибири» фермер ввел в заблуждение.

Следователи отдельно изучили роль в деле Николая Ющенко. Они полагали: он лишь номинальный директор. Капелькин ввел его в состав соучредителей КХ «Восход», назначил директором, а затем они вместе реализовали свой преступный умысел.

А чтобы создать видимость исполнения договора, Капелькин организовал незначительные поставки маслосемян.

Александр Капелькин и губернатор края Александр Карлин. altairegion22.ru

Что говорили Капелькин и Ющенко

Капелькин и Ющенко вину в мошенничестве не признали. Возможность исполнить всё, о чем договаривались, КХ «Восход» имело —и это подтверждают бухгалтерский баланс и экспертиза.

Помешала погода. То, что условия для АПК были тогда тяжелые, подтверждает и справка из крайсельхозуправления, и указ губернатора края о введении ЧС. Прямого умысла и корыстной цели совершить преступление у них не было.

Никого Капелькин в заблуждение не вводил. При заключении контрактов он предоставил документы, заверенные налоговиками — не могли же они содержать заведомо ложные сведения. Более того, эти документы изучили сотрудники финансовых служб фирмы.

К тому же некоторое количество рапса и подсолнечника КХ «Восход» все же поставил, и это подтверждает его намерения.

Требовали переквалификации

В краевом суде адвокаты рассказали: суд первой инстанции имел обвинительный уклон — судья, например, не стала приобщать документы и исследовать доказательства в пользу Капелькина и Ющенко.

Не согласились адвокаты и с тем, что Ющенко — номинальный директор (и к тому же в этом нет преступления).

Адвокаты настаивали (и прокуратура настаивала тоже): если они и совершили преступление, то его следует переквалифицировать по другой статье: 159.4. То есть как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Наказание по этой статье более мягкое и, к тому же, срок давности привлечения к уголовной ответственности по ней (6 лет) уже прошел. Хотя положения этой статьи и признаны неконституционными в 2014 году, но Капелькин и Ющенко совершили свои действия до ее отмены.

Александр Капелькин. altairegion22.ru

Суд: доказательства достаточные

Но судьи краевого суда все же сочли, что доказательства мошенничества вполне достаточные.

Краевой суд подчеркнул, что деньги, перечисленные фирмой в КХ «Восход» качестве аванса, хозяйство перевело на счета аффилированных организаций и физлиц. Оно оплачивало обязательства третьих лиц, большая часть средств пошла не на хозяйственную деятельность КХ.

Объективных причин неисполнения обязательств суд не усмотрел. О том, что Ющенко — номинал, а делами в КХ «Восход» заправляет сам Капелькин, фермер лично объяснял в фирме, когда договаривался об авансе. Именно он отдавал распоряжения, выплачивал зарплату.

Когда в фирме поняли, что рассчитываться он не собирается, то пошли в арбитраж. И там факт неисполнения договора и долг полностью установлены.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru.

Не в пользу фермера было и то, что он продал по заниженной цене имущество КХ «Восход» отцу, брату и фирме своей жены, указано в решении краевого суда. В дальнейшем, уже в ходе оперативно-розыскных мероприятий, Александра Капелькина прослушивали. И выяснили: он препятствовал изъятию техники, давал указание подчиненным ее разобрать — видимо, следствие и суд истолковали это как попытку ничего не вернуть кредиторам. Хотя, добавим от себя, это, возможно, была лишь попытка спасения бизнеса.

Переквалифицировать и освободить

И все же суд пошел навстречу требованиям адвокатов и прокурора. Он переквалифицировал действия осужденных на ту самую, ныне отмененную, статью 159.4 (часть 3).

Из решения Алтайского краевого суда от 18 января 2018 года:

Переквалифицировать действия Капелькина А.С. и Ющенко Н.В. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, по которой назначить наказание: Капелькину А.С. — в виде 2 лет лишения свободы, Ющенко Н.В. — в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Освободить Капелькина А.С. и Ющенко Н.В. от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, из-под стражи их освободить.

Эпопея с уголовным делом, начатая много лет назад, вероятно, завершилась.

Кто такой Александр Капелькин?

Александр Капелькин — в прошлом один из самых успешных алтайских фермеров, крестьянское хозяйство он создал в Михайловском районе вместе с отцом в 1999 году. В 2008 году он переехал в Кытмановский район, где взялся поднять крупное сельхозпредприятие «Чумышское». В 2014 году он открыл в Барнауле цех по производству конопляного масла.

Но сейчас его финансовое состояние весьма проблематичное. В арбитраже идет дело о его личном банкротстве, обанкротились и КХ «Восход», и КХ «Чумышское». Кстати, кредиторы намереваются обанкротить и «Юг Сибири».

Александр Капелькин до сих пор числится руководителем регионального отделения «Аграрной партии России». В 2014 году на Youtube был опубликован ролик с его участием — из него следовало, что он якобы претендует на пост губернатора края. Капелькин такие намерения категорически отрицал.