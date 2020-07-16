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Алтайское поле
Экономика

Известный агроэксперт снизил прогноз по урожаю на Алтае из-за пугающей непогоды

Российские эксперты в области сельского хозяйства продолжают осторожно снижать прогнозы по сбору зерна в стране и в отдельных ее территориях. Генеральный директор агенства «ПроЗерно» Владимир Петриченко 15 июля озвучил свое видение ситуации. По его мнению, наиболее сложное положение в Сибири у Алтайского края и соседней Новосибирской области.

Засуха, поле. Жара.
Засуха, поле. Жара.
CC0

Владимир Петриченко стал центральным докладчиком онлайн форума «Алтай Агро 2020», который организовывал altapress.ru при поддержке министерства сельского хозяйства региона.

Запись его выступления делалась в начале июля. Тогда эксперт полагал, что Алтайский край даже в сложных на тот момент условиях сможет собрать 4,2 млн тонн зерна, что почти соразмерно среднемноголетнему показателю.

15 июля в силу усугубившейся засухи, Петриченко свои прогнозы скорректировал вниз на 300 тыс. тонн зерна. Движение вниз, по его мнению, происходит и по Новосибирской области, которая также оказалась во власти непогоды.

Владимир Петриченко. Зимняя зерновая конференция в Белокурихе-2020.
Владимир Петриченко. Зимняя зерновая конференция в Белокурихе-2020.
ЗЗК.

Владимир Петриченко,
директор аналитического агентства «ПроЗерно»:

По моим оценкам, Алтай сможет собрать около 3,9 млн тонн зерна, из которых 2,3 млн — это будет пшеница. Очевидно, что есть снижение, но оно не драматическое или катастрофическое. Имеется зерновой клин, которого достаточно, как для внутреннего потребления, так и для удовлетворения покупателей вне Алтайского края.

По России «ПроЗерно» прогнозирует урожай зерна в 2020 году на уровне 126,4 млн тонн, из которых 76 млн тонн пшеницы.

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