Известный агроэксперт снизил прогноз по урожаю на Алтае из-за пугающей непогоды

Российские эксперты в области сельского хозяйства продолжают осторожно снижать прогнозы по сбору зерна в стране и в отдельных ее территориях. Генеральный директор агенства «ПроЗерно» Владимир Петриченко 15 июля озвучил свое видение ситуации. По его мнению, наиболее сложное положение в Сибири у Алтайского края и соседней Новосибирской области.

Владимир Петриченко стал центральным докладчиком онлайн форума «Алтай Агро 2020», который организовывал altapress.ru при поддержке министерства сельского хозяйства региона.

Запись его выступления делалась в начале июля. Тогда эксперт полагал, что Алтайский край даже в сложных на тот момент условиях сможет собрать 4,2 млн тонн зерна, что почти соразмерно среднемноголетнему показателю.

15 июля в силу усугубившейся засухи, Петриченко свои прогнозы скорректировал вниз на 300 тыс. тонн зерна. Движение вниз, по его мнению, происходит и по Новосибирской области, которая также оказалась во власти непогоды.

Владимир Петриченко. Зимняя зерновая конференция в Белокурихе-2020. ЗЗК.

Владимир Петриченко,

директор аналитического агентства «ПроЗерно»:

По моим оценкам, Алтай сможет собрать около 3,9 млн тонн зерна, из которых 2,3 млн — это будет пшеница. Очевидно, что есть снижение, но оно не драматическое или катастрофическое. Имеется зерновой клин, которого достаточно, как для внутреннего потребления, так и для удовлетворения покупателей вне Алтайского края.

По России «ПроЗерно» прогнозирует урожай зерна в 2020 году на уровне 126,4 млн тонн, из которых 76 млн тонн пшеницы.